Космос
RT на русскомРогозин оценил идею Маска о термоядерных взрывах на Марсе
Ранее Маск предложил создать условия для земной жизни на Марсе, проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты. По его идее, замёрзший углекислый газ, из которого состоят ледяные шапки полюсов Марса, начнёт испаряться.
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Комментарии
Экономика
Минтруд разъяснил порядок выплаты накопительной части пенсии
Свыше 98 процентов россиян, которые выходят на пенсию, получают ее накопительную часть единовременно, сообщили РИА Новости в Минтруде.
РИА Новости 06:09
Общество
Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы
На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
Общество
Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезона относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру вчера в 07:21
Авто
Компания Dyson показала конкурента электромобилей Tesla
Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке.
Автоновости дня вчера в 13:44
Здоровье
В Саратовской области утвержден порядок снятия ограничений
Напомним, что Саратовская область пока недотягивает до первого этапа снятия ограничений - не достигнуты пока показатели по заболеваемости и свободным койкам.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:22
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Здоровье
В Архангельской области выявили ещё 72 инфицированных COVID-19
За последние сутки на территории Архангельской области региональный референс-центр выявил ещё 72 новых случая COVID-19.
Новости Дня 09:44
Общество
В Екатеринбурге торговые центры и общепит готовятся к открытию
В Екатеринбурге торговые центры и общепит готовятся к открытию. С 19 мая в регионе собираются ослабить меры изоляции.
ФедералПресс 05:05
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Общество
Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы из Китая
Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы, экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других) из Китая.
RT на русском 09:18
Здоровье
В Пензенской области заразились коронавирусом около 80 медработников
В ходе сегодняшнего совещания губернатора Пензенской области в формате видеоконференцсвязи, замглавы регионального минздрава Оксана Чижова озвучила количество медработников, заразившихся коронавирусом.
1pnz.ru 02:45
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
Политика
Владимир Путин обещал Дагестану всяческую помощь
Владимир Путин обещал оказать Дагестану финансовую и материальную помощь, в том числе кадровую.
Нур 09:06
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Кино
В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
Общество
Синоптики пообещали москвичам снег
В ночь на четверг, 21 мая, в столичном регионе похолодает до плюс 2–4 градусов, возможен небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 09:46
Здоровье
Волгоградцам рассказали об условиях выхода из режима самоизоляции
Как отметила главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева, чтобы перейти к первому этапу снятия ограничений, необходимо привести в норму три показателя: Коэффициент распространения инфекции — то есть, сколько здоровых людей может инфицировать один зараженный человек.
ИА Городские вести. Волгоград 08:22
Политика
Мишустин назвал злоупотреблением расчет выплат медикам за рабочие часы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал злоупотреблением попытки рассчитать доплаты медикам за борьбу с коронавирусом по отработанному ими времени.
РЕН ТВ 08:31
Общество
Власти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня
Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, могут открыть свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
РБК 07:47
Авто
GAC рассказал о новом кроссовере для России
Компания GAC Motor рассказала о новом среднеразмерном кроссовере GS5, который расширит линейку GAC в России, где на данный момент уже представлен внедорожник GS8.
Автостат 07:31
Здоровье
Минздрав: аллергики не относятся к группе риска по коронавирусу
По словам Хаитова, аллергики, как правило, не попадают в группу риска по развитию коронавирусной инфекции.
ФедералПресс 08:50
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
РИА Новости 07:54
Общество
В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Авто
Hyundai рассказала о новинках для России
Компания Hyundai подготовила сразу четыре новинки для российского рынка. Все модели появятся у дилеров в РФ до конца текущего года.
Новые автомобили 15 мая в 12:22
Общество
Бизнес назвал самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли
Как передаёт РБК со ссылкой на исследование, ещё 61,6% опрошенных назвали самой пострадавшей из-за CoViD-19 отраслью индустрию моды и красоты, 48,5% — производственную сферу.
Life.ru 03:16
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Здоровье
Полпредство разрешило смягчать ограничения в Свердловской области
Уральское полпредство заявило, что Свердловская область выполнила условия, необходимые для начала поэтапного смягчения ограничений.
Политсовет 08:52
Технологии
Музей «Яндекса» опубликовал звуки старых компьютеров
Музей "Яндекса" опубликовал аудиозаписи со звуками, которые сопровождали работу и игры старых компьютеров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 09:44
Общество
Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции
Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
Коммерсантъ 05:18