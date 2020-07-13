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RT на русскомRT на русскомРогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, как относится к идее полётов российских космонавтов на космических кораблях SpaceX.
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Рогозин назвал космические корабли США гламурными аналогами «Союзов»

РИА Новости14:12
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Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

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Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
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Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
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Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
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В обнаружении черных дыр может помочь новый телескоп

Астрономы предполагают, что Девятая планета может оказаться черной дырой, которую можно будет обнаружить при помощи телескопа Обсерватории имени Веры Рубин, говорится в исследовании, опубликованном на сайте arXiv.org.
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Общество

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Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
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С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик и государственный деятель. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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