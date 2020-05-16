Политика
RT на русскомРогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету». Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
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У нас нет выбора, нам приходится это делать, учитывая тех противников, которые у нас имеются. Если вы слышали, у России ракеты, которые в пять раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз. У нас же — в 17 раз. Этот проект только что получил зеленый свет.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАDaily Storm вчера в 15:47
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Общество
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НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне
Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
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Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Общество
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РИА Новости вчера в 17:37
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Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
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Коммерсантъ 14 мая в 23:40
Общество
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Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
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REGNUM вчера в 06:26
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В Ставропольском крае в ДТП со скорой помощью погибли три человека
В Ставропольском крае в результате столкновения мотоцикла и скорой помощи погибли три человека.
RT на русском 02:10
Общество
Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис
Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет переводить своих сотрудников на работу в центральный офис, рассказали РБК четыре источника, близких к банку, и подтвердил его представитель.
РБК 00:56
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
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Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
Политика
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Известия 00:17
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 мая
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РБК 02:25
Общество
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До 750 пациентов с коронавирусом госпитализируют в день в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
ФАН вчера в 16:24
Религия
В Черногории освободят сербского епископа и священников
В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).
ТК Звезда вчера в 19:03
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи
Ситуацию с эпидемией коронавируса в Сербии удалось переломить совместными усилиями властей, министерства обороны страны, а также отряда Минобороны РФ, заявил начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Чернышов.
РИА Новости 02:30
Общество
Власти Приморья заявили о резком скачке заболеваемости коронавирусом
Резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлен в Приморском крае. Об этом сообщили в региональном правительстве.
RT на русском 01:53
Армия и оружие
Госдеп испугался российских действий в Арктике
Россия, якобы наращивая военное присутствие в Арктике, ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике.
Lenta.ru 01:48
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Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
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Потребительское кредитование в России пережило шок
В России в апреле 2020 года выдача кредитов на покупку потребительских товаров снизилась до 580 тысяч кредитов.
Вести.Ru 14 мая в 07:58
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