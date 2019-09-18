Космос
Газета.RuРогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
"Роскосмос" выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" взялась "дырка", однако оставит эту информацию в тайне, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.РИА Новости06:05
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Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро
В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.
Газета.Ru 10:47
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru вчера в 00:57
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Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде
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РБК 12:01
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
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Cyber.sports.ru 16 сентября в 03:51
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Общество
Названы российские города с самыми высокомерными жителями
Москва заняла седьмое место в рейтинге, а самыми невысокомерными оказались жители Иваново.
Известия 06:58
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Общество
С какого возраста положены льготы для предпенсионеров
Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Происшествия
Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова
"В рассматриваемом в Лефортовском суде уголовном деле [бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада] Гамидова и [бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина] Юсуфова Хасавов выступает одним из защитников, поэтому поддерживаю ходатайство следователя о проведении судебного заседании в закрытом режиме", - сказал в свою очередь представитель прокуратуры.
ТАСС 09:26
Общество
Украинский раскольник Кротов поддержал открытое письмо священников РПЦ
Авторы открытого письма священнослужителей Русской, Украинской и Белорусской православных церквей Московского патриархата в защиту осужденных по «московскому делу» отказались ставить под ним подпись священника Украинской автокефальной православной церкви (обновленной) Якова Кротова, несмотря на его настоятельные просьбы.
Ридус 10:34
Культура
В Волгоградской области откроют два виртуальных концертных зала
АиФ Волгоград 06:22
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч
Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com 06:09
Происшествия
Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта
Российская газета 09:25
Экономика
Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
РБК 06:28
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Экономика
Глава Минкомсвязи заявил о мешающих бизнесу политиках
Глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что политики мешают работе бизнеса.
РБК 06:04
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Политика
Пенс: войска США приведены в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что войска страны находятся в полной боевой готовности для защиты союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
ИжевскИнфо.РУ 03:55
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца
Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
РИА Новости 10:24
Происшествия
В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов
Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их.
Российская газета 05:54
Космос
Сатурн может лишиться своих колец
News.ru 10:00
Политика
Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 11:09
Космос
Получено цветное изображение первой межзвездной кометы
Обсерватория "Джемини" (Gemini) при помощи мультиобъектного спектрографа получила четыре цветных изображения межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), открытой сотрудником Крымской астрономической станции Геннадием Борисовым.
Российская газета 16 сентября в 05:57