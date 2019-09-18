Космос

Газета.RuГазета.RuРогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
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с чего всё началось

«Роскосмос» выяснил причины появления «дыры» в обшивке «Союза»

"Роскосмос" выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" взялась "дырка", однако оставит эту информацию в тайне, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости06:05

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Рогозин о дыре в «Союзе»: все понятно, но мы ничего не расскажем

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«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

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Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

РБК06:14

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Фонтанка.Ру06:58

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78.ru08:08

«Роскосмос» выяснил причины появления «дыры» в обшивке «Союза»

РИА Новости06:05
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:11, Вашингтон
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Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
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Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
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В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.
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Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США

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Стартовали съемки фильма Mortal Kombat

Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
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ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
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Москва заняла седьмое место в рейтинге, а самыми невысокомерными оказались жители Иваново.
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Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
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Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
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С какого возраста положены льготы для предпенсионеров

Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
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В Индии у мужчины на голове вырос десятисантиметровый рог

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"В рассматриваемом в Лефортовском суде уголовном деле [бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада] Гамидова и [бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина] Юсуфова Хасавов выступает одним из защитников, поэтому поддерживаю ходатайство следователя о проведении судебного заседании в закрытом режиме", - сказал в свою очередь представитель прокуратуры.
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Авторы открытого письма священнослужителей Русской, Украинской и Белорусской православных церквей Московского патриархата в защиту осужденных по «московскому делу» отказались ставить под ним подпись священника Украинской автокефальной православной церкви (обновленной) Якова Кротова, несмотря на его настоятельные просьбы.
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Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
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Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта

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Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России

Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
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Газета.Ru вчера в 01:56
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Глава Минкомсвязи заявил о мешающих бизнесу политиках

Глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что политики мешают работе бизнеса.
РБК 06:04
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В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
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Пенс: войска США приведены в боевую готовность

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что войска страны находятся в полной боевой готовности для защиты союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
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Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца

Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
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В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов

Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их.
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Сатурн может лишиться своих колец

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Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма

Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
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Получено цветное изображение первой межзвездной кометы

Обсерватория "Джемини" (Gemini) при помощи мультиобъектного спектрографа получила четыре цветных изображения межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), открытой сотрудником Крымской астрономической станции Геннадием Борисовым.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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