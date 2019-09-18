Космос

Газета.RuГазета.RuРогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
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«Роскосмос» выяснил причины появления «дыры» в обшивке «Союза»

"Роскосмос" выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" взялась "дырка", однако оставит эту информацию в тайне, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости06:05

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Рогозин о дыре в «Союзе»: все понятно, но мы ничего не расскажем

Neva.Today07:39

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Телеканал Санкт-Петербург09:50

«Роскосмос» выяснил причины появления «дыры» в обшивке «Союза»

РИА Новости06:05

Рогозин отказался раскрыть причины появления отверстия в «Союзе МС-09»

ТАСС07:00

«Нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем». Рогозин в Петербурге заявил, что происхождение дыры в «Союзе» - тайна

Фонтанка.Ру06:58

Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

РБК06:14

Рогозин в Петербурге рассказал о тайне появления «дырки» в обшивке корабля «Союз»

78.ru08:08
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:51, Вашингтон
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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