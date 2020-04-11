Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на слова главы компании SpaceX Илона Маска об отсутствии многоразовых ракет у России. Маск написал в Twitter, что ракеты SpaceX являются многоразовыми на 80%, а российские - на 0%. "Это актуальная проблема", - отметил он.

Рогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах

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