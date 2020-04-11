Общество

ТАССТАССРогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на слова главы компании SpaceX Илона Маска об отсутствии многоразовых ракет у России. Маск написал в Twitter, что ракеты SpaceX являются многоразовыми на 80%, а российские - на 0%. "Это актуальная проблема", - отметил он.
Читать в источнике
Комментировать518

Подробнее о событии

Илон Маск назвал российских инженеров талантливыми и порекомендовал им заняться многоразовыми ракетами

Комсомольская правда15:18

«Роскосмос» снизит цены на пуск ракет на 30% из-за демпинга SpaceX Маска

РБКвчера в 10:50

Главы Роскосмоса и SpaceX поспорили в Twitter

Вечерняя Москва11:16

«В указаниях не нуждаемся». Рогозин и Илон Маск поспорили в твиттере

РИА Новости11:00

Рогозин ответил Маску: не нуждаемся «в указаниях Вашингтона»

Московский Комсомолец11:03

Маск ответил на обвинения Рогозина в демпинге

Газета.Ru06:24

«В указаниях не нуждаемся». Рогозин ответил Илону Маску в «Твиттере»

Life.ru12:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Общество

Велосипедистам потребуется спецпропуск для передвижения по Москве

Специальный пропуск потребуется для передвижения по Москве на велосипеде и других транспортных средствах.
Вечерняя Москва 15:17
1
Общество

Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
2,4K
Гаджеты

Представлен монитор IIYAMA G-Master GB3461WQSU Red Eagle

Megaobzor.com вчера в 15:50
1
Политика

МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 10:09
21
Здоровье

Врачи определили кашель, который указывает на рак легких

Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Народные новости 05:25
25
Здоровье

Моногоспиталь для больных коронавирусом оборудуют в БСМП Таганрога

Как сообщил Василию Голубеву главврач БСМП, наряду с реаниматологами и инфекционистами помощь больным коронавирусом смогут оказывать 50% штатных врачей больницы, которые прошли специальные курсы.
Ёрш 04:42
10
Хоккей

Кормье продлил контракт с «Ак Барсом»

Матч ТВ вчера в 14:24
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова доставлена в больницу

В Санкт-Петербурге в больнице находится певица Татьяна Буланова, пишет Telegram-канал "112".
Газета.Ru 15:30
90
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
373
Политика

Расчет процессуальных сроков в апреле определен Верховным судом России

Получается, что апрель, являясь полностью нерабочим, не включается в расчеты процессуальных сроков.
ИнфоСМИ 12:50
3
Политика

МИД Белоруссии не понимает, о какой помощи стране сообщили в Кремле

Господин Макей не понимает, о какой помощи Белоруссии в Кремле сообщили журналистам.
Коммерсантъ вчера в 22:57
203
Экономика

МВФ предупредил о худшем спаде со времен Великой депрессии

В 2020 году мир ждет худший экономический спад со времен Великой депрессии.
Вести.Ru 09 апреля в 22:25
52
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала, как в ванной проводит полную дезинфекцию тела

Как рассказала Анна Семенович, после каждого похода на улицу она приходит домой и делает полную дезинфекцию.
Актуальные Новости 02:49
4
Армия и оружие

Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы

В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru вчера в 01:25
34
Технологии

Во Франции нашли флягу римского легионера

Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 04:15
7
Общество

Осужденный в России банкир Бородин пожертвовал £1 млн клинике в Британии

В России Бородин заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 2,5 млн руб. за растрату в особо крупном размере.
РБК 17:29
Шоу-бизнес

Муж Нюши оценил ее совместную песню с Егором Кридом

Поклонники еще долго терроризировали пару и выкладывали совместные фото Егора Крида и Нюши, сделанные в фотошопе, что злило ее нынешнего супруга.
Слово и Дело 12:34
1
Кино

300 фанатов на карантине пересняли «Назад в будущее 2»

Рамблер вчера в 06:58
2
Авто

В России в марте выросли продажи новых автомобилей на 4%

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.
Автоновости дня 08 апреля в 07:30
105
Футбол

Де Росси: «С детства любил МЮ»

Экс-полузащитник «Ромы» Даниэле де Росси признался, что в детстве болел за МЮ.Я любил МЮ с детства.
Soccer.ru 16:20
Энергетика

Оставьте себе: почему правительство не пускает в Россию дешевый бензин

РИА Новости разбиралось, почему руководство страны выступает против дешевого заграничного топлива.
РИА Новости 01:00
16
Политика

Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя

10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия вчера в 20:59
134
Общество

Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани

Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 11:29
744
Армия и оружие

Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

Lenta.ru вчера в 06:13
4
Политика

Песков заявил, что здоровье Путина отменное

Песков отметил, что Путин, переключившись на формат видеоконференций, также проводит отдельные встречи очно.
ТАСС 07:12
2,7K
Авто

Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей

Эксперты составили рейтинг автомобилей, кузов которых не ржавеет со временем. Лидером рейтинга стал японский кроссовер Honda CR-V.
SpeedMe 13:37
103
Общество

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860.
RT на русском 13:42
151
Армия и оружие

Масштабную дезинфекцию в Астрахани проведут военные

В Астрахани проведут масштабную дезинфекцию. Для этого в наш город специально пригласили военных.
Канал 7+ вчера в 09:25
37
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
4,1K
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
184
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное