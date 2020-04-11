Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

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