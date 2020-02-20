Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter процитировал предложение из заметки, где говорится, что «пуск осуществлял военный боевой расчёт, который мог недолить топливо в третью ступень при заправке перед стартом».

Рогозин ответил анимацией на сообщения о недоливе топлива в «Союз»

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