Общество
Говорит МоскваРогозин ответил анимацией на сообщения о недоливе топлива в «Союз»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter процитировал предложение из заметки, где говорится, что «пуск осуществлял военный боевой расчёт, который мог недолить топливо в третью ступень при заправке перед стартом».
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70-й международный Берлинский кинофестиваль начинает свою работу
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Путин призвал уважать национальное самосознание украинцев
Российский президент Владимир Путин призвал уважать национальное самосознание украинцев, но не забывать общие корни.
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NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
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Суд в Греции вынес приговор российским морякам Александру Илларионову и Андрею Журавлеву. На двоих им назначено наказание в виде 395 лет.
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Ленинградской области
Два человека погибли из-за ДТП в ночь на 21 февраля в Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Общество
Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам
Соблюдение карантина по коронавирусу в Москве отслеживается с помощью автоматизированных систем распознавания лиц, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая
"Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Армия и оружие
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Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Политика
Глава Минздрава Украины проведет карантин вместе с эвакуированными
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая вызвалась прожить две недели вместе с эвакуированными из Уханя украинцами на фоне протестов жителей страны.
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Вуди Харрельсона обстреляли полицейские на видео со съемок «Венома 2»
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Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ и прервал безголевую серию
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 699-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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«Арсенал» одержал победу над «Олимпиакосом» в Лиге Европы
Лондонский «Арсенал» в выездном первом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл «Олимпиакос» с минимальным счетом — 1:0.
Общество
Собрано 160 млн рублей на лечение девочки из Екатеринбурга
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Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
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Общество
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Желтый уровень опасности был введен в Петербурге и Ленобласти в пятницу, 21 февраля, информируют в региональном Гидрометцентре.