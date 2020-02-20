Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваРогозин ответил анимацией на сообщения о недоливе топлива в «Союз»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter процитировал предложение из заметки, где говорится, что «пуск осуществлял военный боевой расчёт, который мог недолить топливо в третью ступень при заправке перед стартом».
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Рогозин анимацией ответил на сообщения о недоливе топлива в «Союз»

РБКвчера в 16:35

В ракетно-космической отрасли опровергли недолив топлива в «Союз»

Взгляд.рувчера в 14:29

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2» с военным спутником связи

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Источник рассказал об угрозе аварии при запуске «Союза-2»

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Mil.Press Военноевчера в 07:32

Источники: недолива топлива в ракету «Союз-2.1а» при выводе спутника «Меридиан-М» не было

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Спутник связи «Меридиан-М» после задержки отправился в космос

3DNewsвчера в 04:35
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В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 01:40
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Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов

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Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском вчера в 09:16
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ФАН 19 февраля в 05:13
Экономика

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Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Вечерняя Казань вчера в 02:08
Кино

70-й международный Берлинский кинофестиваль начинает свою работу

Впервые фильм открытия не принимает участия в основном конкурсе. В основной конкурс Берлинского кинофестиваля в 2020 году вошло 18 фильмов.
Радио Культура вчера в 01:13
Политика

Путин призвал уважать национальное самосознание украинцев

Российский президент Владимир Путин призвал уважать национальное самосознание украинцев, но не забывать общие корни.
РЕН ТВ 02:01
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 19:55
Общество

МиГ-35 научат беспилотной посадке

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме.
Известия 01:16
Здоровье

Диетолог перечислил уникальные свойства гречки

Газета Кемерова 01:29
Энергетика

Белоруссия закупила российскую нефть без премии

Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти без премии у трейдеров и с перевалкой в Литве.
Известия вчера в 10:53
Происшествия

Экс-полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову

Газета.Ru 19 февраля в 10:55
Энергетика

«Газпром» с Wintershall начинают добычу газа в Северном море

20 февраля компания Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) сообщила о начале добычи на газовом месторождении Sillimanite в Северном море.
Ведомости вчера в 16:05
Кино

Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

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Суд в Греции вынес приговор российским морякам Александру Илларионову и Андрею Журавлеву. На двоих им назначено наказание в виде 395 лет.
BFM.ru 00:40
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Ленинградской области

Два человека погибли из-за ДТП в ночь на 21 февраля в Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
РБК 02:12
Общество

Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам

Соблюдение карантина по коронавирусу в Москве отслеживается с помощью автоматизированных систем распознавания лиц, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Интерфакс 02:17
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости 01:35
Политика

Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая

"Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
РИА Новости 18 февраля в 10:47
Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 20:45
Политика

Глава Минздрава Украины проведет карантин вместе с эвакуированными

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая вызвалась прожить две недели вместе с эвакуированными из Уханя украинцами на фоне протестов жителей страны.
Городовой 01:23
Кино

Вуди Харрельсона обстреляли полицейские на видео со съемок «Венома 2»

Пятый канал вчера в 05:54
Политика

Путин объяснил происхождение отличий в языке русских и украинцев

Между русскими и украинцами до XVI не было языковых различий, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
РБК 02:05
Хоккей

Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ и прервал безголевую серию

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 699-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Футбол

«Арсенал» одержал победу над «Олимпиакосом» в Лиге Европы

Лондонский «Арсенал» в выездном первом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл «Олимпиакос» с минимальным счетом — 1:0.
РБК вчера в 17:58
Общество

Собрано 160 млн рублей на лечение девочки из Екатеринбурга

Лекарств, зарегистрированных в России, для лечения всех типов СМА, не существует, однако в США производят препарат «Золгенсма», один укол которого стоит около 160 млн рублей, но может спасти жизнь ребенку.
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Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
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Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
REGNUM вчера в 05:34
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Желтый уровень опасности ввели в Петербурге из-за сильного ветра

Желтый уровень опасности был введен в Петербурге и Ленобласти в пятницу, 21 февраля, информируют в региональном Гидрометцентре.
Peterburg2.ru 01:42
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