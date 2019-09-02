с чего всё началось

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в твиттере на недовольство правительства сроками строительства космодрома Восточный.

Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

Политика Премьер Грузии уходит в отставку Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.

Происшествия Вейкбордер погиб под катером в Москве-реке В подмосковном Красногорске мужчина упал с вейкборда в Москву-реку, и на него на скорости наехал катер. Он погиб до прибытия скорой помощи.

Происшествия В Петербурге гражданку США привлекли за ввоз наркотика «по патенту» В Петербурге зарегистрировали уголовное дело в отношении гражданки США за ввоз 19 граммов наркотического вещества каннабис.

Происшествия Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.

Политика Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.

Происшествия Ураган «Дориан» унес жизнь ребенка Семилетний ребенок погиб, еще один пропал без вести, после того как на Багамские острова обрушился ураган «Дориан».

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Футбол Сергей Прядкин: «По словам Евсеева никто не обращался» Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал слова главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева, который после матча с «Оренбургом» допустил высказывание в адрес судейского комитета, а также спонсоров «Зенита» и «Оренбурга» — компании «Газпром».

Политика В РФ изменились правила призыва в армию С 1-го сентября в России изменились правила призыва в армию.

Происшествия Путин обвинил мэра Нижнеудинска в некомпетентности Владимир Путин во время посещения пострадавшего от паводка Тулуна подверг критике власти Иркутской области и местных чиновников, а главу города Нижнеудинска Александра Путова обвинил в некомпетентности.

Политика Первый президент Крыма впал в кому после инсульта Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Политика Премьер-министр Украины назвал приоритеты работы нового правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал приоритеты работы нового правительства. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Происшествия 15 лет Беслану: в Северной Осетии вспоминают жертв теракта в школе №1 Третьего сентября пройдет литургия, на всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим, состоится Крестный ход с портретами погибших от школы к мемориальному комплексу «Город ангелов».

Политика В Госдуме объяснили требования Польши о репарации Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.

Баскетбол Аргентинец Скола вышел на второе место по очкам на чемпионатах мира Скола в первой четверти матча с командой Нигерии на Кубке мира-2019, который проходит в Китае, набрал семь очков, после чего в активе 39-летнего форварда стало 595 очков.

Экономика ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты «ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.

Политика Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.

Авто В Госдуме предложили отменить транспортный налог Депутаты Госдумы в скором времени в очередной раз обсудят возможную отмену транспортного налога.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Политика Кремль обсудит новую систему выборов в Думу при низких результатах ЕР Если «Единая Россия» наберет в среднем менее 40% голосов по спискам, это может дать старт дискуссии об изменении системы выборов в Госдуму, рассказали три близких к администрации президента источника РБК.

Армия и оружие Объединенное командование США и Южной Кореи покинет Сеул Командование объединенных сил Южной Кореи и США будет переведено из сеульского района Ёнсан на базу Camp Humphreys в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо, которая расположена в 70 километрах от столицы.