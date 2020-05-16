Политика

КоммерсантъКоммерсантъРогозин ответил на разработку в США «супер-пупер-ракеты»

Господин Трамп ранее сообщил, что «супер-пупер-ракета» будет в 17 раз быстрее действующих разработок. По его словам, США вынуждены создавать технику «невиданного ранее уровня» из-за «противников».
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Рогозин ответил фразой «сдаемся» на создание в США «супер-пупер ракеты»

РБК19:06

Рогозин пошутил, что «сдается» перед американской «супер-пупер-ракетой»

ТАСС17:03

Рогозин отреагировал на заявление Трампа о «супер-пупер» ракете

РИА Новости17:41

«Нам ловить нечего, сдаёмся». Глава Роскосмоса отозвался на «супер-пупер-ракету» Дональда Трампа

Фонтанка.Ру17:38

Рогозин отреагировал на создание в США «супер-пупер-ракеты»

Lenta.ru17:26

«Сдаемся»: Рогозин ответил на создание в США «супер-пупер ракеты»

Московский Комсомолец17:26

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

RT на русском18:32
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Происшествия

В Санкт-Петербурге арестовали заместителя гендиректора «Ленэнерго»

В Санкт-Петербурге арестовали заместителя гендиректора «Ленэнерго» Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал заместителя генерального директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексея Горячева и заместителя главного инженера компании «Ленэнергоспецремонт» Ивана Карповича.
Коммерсантъ 13:14
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Наука

«Кризис будет намного глубже, чем в 2009 году»

Почему «коронавирусный» кризис на самом деле системный, как теперешний провал может помочь выйти из многолетней стагнации, почему рост цен на нефть нас уже не радует, в чем заключается недостаток многих мер господдержки и какой будет наша «новая реальность» по мнению академиков РАН, читайте в материале Indicator.Ru.
Индикатор вчера в 15:00
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Общество

В Чечне Кадыров утвердил план смягчения режима ограничений

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об утверждении трехэтапного плана смягчения режима ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 18:48
Общество

Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам

Речь идет о специальных федеральных доплатах с 15 апреля по 15 июля за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, которые работают посменно.
Российская газета 15:08
Политика

Рогозин провел совещание по Луне после обнародованных планов Трампа

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу провел совещание по исследованию и освоению полезных ресурсов на Луне, говорится в копии повестки заседания, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 18:06
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Экономика

Названы сроки восстановления российской экономики

Почти половина представителей компаний заявила, что восстановление экономики займет более одного года, в то время как 27 процентов респондентов надеются на срок от шести месяцев до года.
Lenta.ru вчера в 21:49
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Шоу-бизнес

Названа причина развода Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

Экспресс газета 11:49
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Футбол

Джорджио Кьеллини: «Алкоголь был слабым местом Артуро Видаля»

Иногда Видаль приходил с большим количеством алкоголя в крови, — приводит слова Кьеллини La Repubblica.
Матч ТВ 19:03
Общество

В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
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Кино

CBS выпустит новый сериал по «Звездному пути»

Газета.Ru 16:03
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Авто

Стала известна дата старта продаж кроссовера Hyundai Palisade в России

Российское представительство компании Hyundai поделилось информацией относительно дебюта большого кроссовера Palisade в России.
CarsWeek.ru 11:01
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Общество

В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

Ранее стало известно, что внутри главного военного храма, который возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, может появиться мозаика, посвященная Параду Победы 1945 года в Москве.
РИА Новости 17:37
Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Происшествия

Против певца Чельдиева, отрицавшего COVID-19, возбудили третье дело

Владикавказ, 15 мая 2020, 21:47 — REGNUM Против инициатора протестов в Северной Осетии оперного певца Вадима Чельдиева возбуждено уже третье уголовное дело.
REGNUM 14:47
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Происшествия

Мантуров рассказал о проверках аппаратов ИВЛ, производимых на Урале

Каждый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенный на "Уральском приборостроительном заводе", проходит тщательные проверки, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости 10:35
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Общество

В США зафиксировали свыше 200 случаев воспалительного синдрома у детей

Как минимум в 20 штатах США зафиксировано 220 случаев возникновения у детей синдрома системного воспалительного ответа, связанного, как предполагается, с новой коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты 19:23
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59
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Путешествия

Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь

Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ 19:58
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Политика

Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России

Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:48
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Киберспорт

CS:GO. FaZe Clan вышли в финал верхней сетки ESL One: Road to Rio

Bookmaker-ratings.ru 13 мая в 15:36
Происшествия

В Омской области скончались еще двое больных коронавирусом

В Омской области за минувшие сутки скончались еще двое больных коронавирусом. Как сообщили в Минздраве, это мужчины.
РИА ОмскИнформ 13 мая в 04:59
Общество

Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.
Известия 16:02
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ вчера в 07:25
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Игры

В Epic Games Store началась распродажа с купонами на ₽650

Помимо раздачи GTA V, в Epic Games Store стартовала распродажа, в рамках которой выдаются скидочные купоны на ₽650.
CyberSport.ru вчера в 13:30
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
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Технологии

Инженер дал рекомендации по выбору бюджетного смартфона

На рынке мобильных устройств появилось много смартфонов неизвестных брендов по привлекательным в условиях кризиса ценам, но при их покупке нужно обратить внимание на характеристики аппарата, рассказал научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Красиков.
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
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Стартовала бесплатная раздача игры LEGO Ninjago Movie Video Game

Вашингтон, 15 мая 2020, 20:03 — REGNUM Студия TT Games объявила, что игра LEGO Ninjago Movie Video Game временно стала бесплатной.
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Армия и оружие

Загадочный полет: зачем Ju-52 прилетел в Москву за 38 дней до войны

Истинные причины прилета самолета в СССР накануне Великой Отечественной войны до сих пор остаются неразгаданными.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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