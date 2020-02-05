Общество

РИА НовостиРИА НовостиРогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах. В программе "Вечерний Ургант" телеведущий прокомментировал новость о том, что госкорпорация ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам.
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Действующий космонавт раскритиковал шутку Урганта о своих коллегах

Взгляд.ру06:44

Рогозин ответил на шутку Урганта о смягчении требований к космонавтам

Известия03:01

Рогозин раскритиковал Урганта за шутку о подготовке космонавтов

Газета.Ru05:24

Рогозин прокомментировал шутку Урганта о космонавтах

RT на русском03:17

Рогозин ответил на шутку Урганта о снижении требований к космонавтам

РБК04:32

Рогозин раскритиковал шутку Урганта о снижении требований к космонавтам

ТАСС01:27

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости01:11
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Футбол

Катарский телеканал сообщил о недопуске сборной России на ЧМ-2022

Обновлено в 14:56 Известный арабский спортивный телеканал BeIN Sports в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что якобы Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
BFM.ru 05:42
Армия и оружие

Washington Examiner (США): Россия и Китай могут атаковать американские корабли в их портах, считает американский адмирал (Washington Examiner)

Россия и Китай имеют сегодня возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, когда они находятся в американских портах.
ИноСМИ 07:44
Общество

Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны

Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Говорит Москва вчера в 03:48
Общество

Авиакомпаниям РФ выплатят компенсации за ограничение рейсов в Китай

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что авиакомпании России получат компенсации за ограничения рейсов в КНР.
Piter.tv 07:02
Шоу-бизнес

Любовь Успенская может подать в суд на НТВ из-за передачи с дочерью

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что к ранее высказанным в адрес матери обвинениям ее принудили сотрудники телеканала НТВ, пишет "СтарХит".
Газета.Ru 03 февраля в 06:54
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе

Газета.Ru 00:06
Экономика

Для переписи населения закупят российские планшеты

Совет директоров "Ростелекома" согласовал изменение госконтракта с Росстатом на оказание услуг при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, а также параметры договоров с российскими производителями планшетов на поставку 360 тысяч устройств на общую сумму не более 7,2 миллиарда рублей, сообщили в компании.
РИА Новости 02:37
Происшествия

Директора лицея в Липецкой области уволили после драки школьниц

Начальник районного отдела образования и директор лицея в Липецкой области уволены, после того как две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, приревновав ее к мальчику, и выложили видео в сеть, сообщила пресс-служба администрации Липецкой области.
РИА Новости 07:02
Общество

Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек

Президент России Владимир Путин предложил закрыть аптеки, которые завышают цены на защитные медицинские маски, передает ТАСС.
РБК 07:55
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM вчера в 10:01
Здоровье

В Тюмень доставили четверых эвакуированных из Китая детей

Четверо детей находились на борту самолетов, прилетевших из Китая в Тюмень, старшему из них - 4,5 года, младшему - 7 месяцев, сообщает в среду оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
РИА Новости 07:02
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС вчера в 18:38
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru вчера в 11:50
Экономика

Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

РБК 04:12
Общество

В Белоруссии возникли проблемы с покупкой топлива на АЗС

По сообщению белорусских СМИ, в республике возникли проблемы с топливом, поэтому на некоторых АЗС «Лукойла» введены ограничения на продажу бензина и дизеля одному человеку.
Expert.ru 05:02
Экономика

Лукашенко заявил о желании покупать нефть у Москвы по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, но в Москве, по его словам, настаивают на премиальных надбавках сверх того.
РИА Новости вчера в 11:06
Авто

Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Коммерсантъ 07:44
Политика

Путин призвал правительство к обеспечению дебюрократизации

Президент России Владимир Путин призвал новое правительство обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям.
Известия 08:21
Гаджеты

Плеер Sony Walkman NW-A105 выходит в России по цене от 22 990 рублей

3DNews 07:34
Политика

В Белоруссии обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений

В Белоруссии социологи обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений у граждан республики.
Lenta.ru 07:05
Футбол

Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола

Чемпионат 01:00
Общество

На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат

На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
REGNUM 05:11
Общество

Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке

Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
RT на русском 06:58
Политика

Помпео объявил Киеву, что Крым не вернуть

Крым навсегда потерян для Украины, заявлял американский госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Киев в конце января, сообщает 4 февраля НВ.
REGNUM вчера в 14:27
Политика

Мишустин назвал главную задачу правительства

Главная задача кабмина - создание уверенности у людей в завтрашнем дне, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании у президента РФ Владимира Путина.
РИА Новости 08:06
Общество

В Туркмении мужчинам старше 40 запретили красить волосы в черный цвет

В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.
Lenta.ru 07:31
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Происшествия

Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек

Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
РИА Новости 07:38
Авто

Обновленный Kia Sorento раскрыли до премьеры

Кроссовер KIA Sorento нового поколения, который уже неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые заметили без камуфляжа.
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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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