Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах. В программе "Вечерний Ургант" телеведущий прокомментировал новость о том, что госкорпорация ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам.

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

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