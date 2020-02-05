Общество
РИА НовостиРогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах. В программе "Вечерний Ургант" телеведущий прокомментировал новость о том, что госкорпорация ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам.
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Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Общество
Онищенко высмеял идею депортации из РФ больных коронавирусом
Бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что законопроект МВД о депортации мигрантов с коронавирусом был составлен по совету горе-эпидемиологов, и смысла в нем нет.
Футбол
Бартомеу организует срочную встречу с Абидалем из-за конфликта с Месси
Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу намерен организовать срочную встречу со спортдиректором команды Эриком Абидалем, который конфликтует с капитаном клуба Лионелем Месси.
Общество
Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами
Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.
Гаджеты
На Калужском заводе станут делать защищённые российские смартфоны
Выпуск линейки российских защищенных мобильных устройств для корпоративного сегмента начнётся на Калужском заводе телеграфной аппаратуры.
Экономика
«Ростелеком» выбрал поставщиков планшетов для переписи населения
Крупнейший провайдер цифровых услуг и сервисов в РФ «Ростелеком» выбрал компании, которые поставят ему планшеты для проведения переписи населения в 2020 году.
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Здоровье
Зараженный коронавирусом китаец рассказал, как его лечат в России
Зараженный новым типом коронавируса китаец Вань Юньбинь дал интервью газете «Пэнпай», в котором рассказал о лечении в российской больнице в Чите.
Общество
33-летняя жительница Подмосковья родила 11-го ребенка
Шоу-бизнес
242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море
Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Общество
Госдума одобрила законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня
«Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
Общество
Дитрих сообщил о компенсациях отменившим рейсы в Китай авиакомпаниям
Власти выплатят компенсации авиакомпаниям, которые прекратили летать в Китай и обратно из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022
В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
Шоу-бизнес
Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни
Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Происшествия
В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в государственной измене арестован россиянин Виктор Королев, сообщил Лефортовский суд.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Гаджеты
Samsung случайно раскрыла дизайн флагманского Galaxy S20
Стали известны цены на всю линейку смартфонов Samsung Galaxy S20.
Происшествия
Двух чиновников на Ямале подозревают во взятках на 6,5 миллиона рублей
"По данным следствия, в разные периоды времени с 2016 года по 2018 год подозреваемые через посредников, действующих в пользу третьих лиц - коммерческих организаций, получили взятки в сумме 5 миллионов рублей, 925 тысяч рублей и 650 тысяч рублей за совершение действий с объектами недвижимости", - говорится в сообщении.
Здоровье
Кто рискует заболеть коронавирусом: пояснил Роспотребнадзор
Роспотребнадзор объяснил, кто рискует заболеть коронавирусом.
Происшествия
В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус
В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
Политика
Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
Политика
Путин заявил о готовности помочь Китаю в борьбе с коронавирусом
«Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь»,-говорится в тексте телеграммы.
Авто
Kia показала новый кроссовер Sonet. Он станет глобальной моделью
Кроссовер Sonet предложен на роль третьей модели Kia Motors в Индии, а его покупателями видят молодых людей, активно «общающихся с миром», ведущих активный образ жизни и интересующихся технологиями.
Общество
Суд отказал в медэкспертизе девочке, которую не забирают из клиники
Суд в Москве отказался назначать комплексную судебно-медицинскую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники.
Экономика
Кудрин предрек падение выручки от экспорта нефти из-за коронавируса
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.
Экономика
Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум
Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже 5 февраля превысила 3000 руб. за бумагу, обновив исторический максимум.