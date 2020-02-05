Общество

РИА НовостиРИА НовостиРогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах. В программе "Вечерний Ургант" телеведущий прокомментировал новость о том, что госкорпорация ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам.
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Действующий космонавт раскритиковал шутку Урганта о своих коллегах

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