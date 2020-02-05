Общество

РИА НовостиРИА НовостиРогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах. В программе "Вечерний Ургант" телеведущий прокомментировал новость о том, что госкорпорация ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам.
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Ургант извинился за шутку о космонавтах

News.ru06:58

Ургант объявил выговор автору шутки про «Роскосмос»

РИА Новости04:06

Иван Ургант попытался извиниться перед Рогозиным, но снова пошутил

Газета.Ru07:35

«Обида пришла с небес»: Ургант извинился и вновь поддел Рогозина

Московский Комсомолец04:58

Ургант извинился за шутку о космонавтах и сделал «выговор» ее автору

РБК06:25

Ургант отчитал «автора» шутки про Роскосмос

Взгляд.ру04:47

Рогозин раскритиковал шутку Урганта о снижении требований к космонавтам

ТАССвчера в 01:27
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Политика

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости 11:15
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В Ялте человека смыло в штормящее море

Напомним, накануне аналогичный случай произошел на пляже "Ласточкино гнездо": мужчину и девушку смыло высокой волной в штормящее море, и спастись им не удалось.
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СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК 05:05
Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Вести.Ru 07:44
Футбол

Семин прокомментировал слухи о продлении контракта Чорлуки

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал о новом контракте защитника "железнодорожников" Ведрана Чорлуки.
РИА Новости 11:10
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Смартфон Samsung Galaxy M31 получит камеру с 64-Мп сенсором

В распоряжении сетевых источников оказалась новая порция неофициальной информации о смартфоне среднего уровня Galaxy M31, который готовит к выпуску южнокорейская компания Samsung.
3DNews вчера в 07:33
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В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.
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Здоровье

В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, скончался в Китае.
РБК 11:16
Армия и оружие

США отказались требовать смены Асада и сирийского правительства

В Вашингтоне отказались требовать смены правительства сирийского президента Башара Асада.
Lenta.ru 10:44
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
RT на русском 03:58
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После скандала с дочерью Любовь Успенская находилась на грани инсульта

Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта.
Аргументы недели вчера в 11:37
Биатлон

Владимир Драчев: «К концу чемпионата мира состав сборной России может сильно измениться»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, как сборная России будет усилена к чемпионату мира в Антхольце.
Матч ТВ 09:24
Футбол

«Кристал Пэлас» намерен приобрести Чалова

Отмечается, что главный тренер команды Рой Ходжсон недоволен кадровой политикой клуба и настаивает на приобретении Федора Чалова.
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Армия и оружие

Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе

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В России вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

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Происшествия

При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек

Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
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Политика

Угрожавшая Зеленскому депутат Рады не пришла в Госбюро расследований

РИА Новости 10:50
Политика

Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
BFM.ru 09:03
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

Газета.Ru вчера в 12:25
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Новый Kia Sorento полностью рассекретили на фото

Фотошпионы полностью рассекретили новый Kia Sorento во время рекламной съемки.
Тарантас Ньюс 03 февраля в 23:12
Хоккей

Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне

Парламентская газета вчера в 07:14
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.
DP.RU 09:45
Происшествия

Силовики задержали министра транспорта Карелии

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке.
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Политика

Тимошенко повредила палец во время очередной потасовки в Раде

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Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива

Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.
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Новый руководитель Чувашии переформатировал правительство

Действия в рамках стратегического планирования социально-экономического развития Чувашской Республики должны быть максимально скоординированы.
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Польша отказалась от российского угля

Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.
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Жан-Поль Готье назвал причину «некрасивости» русских мужчин

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Петросян раскрыл размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
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Хоккей

Финляндия — Россия 3:0 (1-й перерыв)

Тренерский штаб во главе с главным тренером Алексеем Кудашовым огласил состав сборной России по хоккею на стартовый поединок третьего этапа Евротура против Финляндии.
Вести.Ru 11:14
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Дмитрий Рогозин
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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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