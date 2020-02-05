Глава "Роскосмоса" ретвитнул эту запись, добавив, что такие специфические шутки связаны с тем, что Ургант слишком долго ведет развлекательную передачу. "Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится", — написал Рогозин.

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

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