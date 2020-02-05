Общество
РИА НовостиРогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" ретвитнул эту запись, добавив, что такие специфические шутки связаны с тем, что Ургант слишком долго ведет развлекательную передачу. "Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится", — написал Рогозин.
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Общество
Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны
Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Авто
Кроссовер Audi Q5 получил в России дизельный мотор
В России начали продавать кроссовер Audi Q5 с дизельным мотором: в шоу-румах стартовал прием заказов на новинку.
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Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
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Соболев дебютирует в составе «Спартака» в матче с «Локомотивом»
В составе красно-белых дебютирует нападающий Александр Соболев, перешедший в столичный клуб из самарских "Крыльев Советов" на правах аренды.
Здоровье
Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса в РФ
Замглавы Минздрава Сергей Краевой пояснил, что прогнозировать развитие инфекции в РФ в ведомстве пока не могут из-за отсутствия точных коэффициентов.
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
В аэропорту Стамбула разбился самолет
Самолет турецкого лоукостера Pegasus Airlines при посадке выехал за пределы ВПП в аэропорту «Сабиха Гекчен» в Стамбуле.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged
Компания Blizzard прокомментировала ситуацию с неудачным запуском игры Warcraft III: Reforged, которая вызвала массу недовольства среди геймеров.
Общество
Росавиация разослала телеграмму о запрете чартеров в Китай
Росавиация разослала телеграмму о временном запрете на чартерные авиаперевозки из РФ в КНР и обратно с 14 февраля.
Технологии
Излучение iPhone 11 Pro вдвое превышает безопасные для человека нормы
Исследование позволило установить, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (Structure–activity relationship, SAR) для исследованных смартфонов iPhone 11 Pro достигает уровня 3,8 Вт/кг, в то время как максимальный уровень SAR, установленный FCC, составляет 1,6 Вт/кг, то есть, более чем в два раза меньше.
Политика
Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны
Парламент Румынии в среду проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Людовика Орбана, решение парламента зачитала депутат Лия-Олгуца Василеску.
Энергетика
В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию упали на 40 процентов
Поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40 процентов, составив 14,4-14,8 миллиарда кубометров.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию
Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Политика
В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Россия и Соединенные Штаты скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
Происшествия
Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек
Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
Кино
В сети появился первый трейлер новой части «Пилы»
Политика
Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова.
Политика
Во Франции признали бесполезность санкций и изоляции России
Специальный представитель президента Франции по связям с Россией Жан-Пьер Шевенман признал бесполезность санкций Евросоюза и идеи изоляции России.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Общество
В Симферополе начнут подавать воду по графику
Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале
Политика
США намерены расширить санкции против «Северного потока-2»
Вашингтон намерен расширить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt.
Экономика
Объем инвестиций в недвижимость Петербурга в 2019 году вырос на 77%
Объем инвестиций в недвижимость Петербурга в 2019 году составил 96,9 млрд рублей, что на 77% больше уровня предыдущего года.