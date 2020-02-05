Общество

РИА НовостиРИА НовостиРогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах. В программе "Вечерний Ургант" телеведущий прокомментировал новость о том, что госкорпорация ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам.
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Рогозин строго ответил Урганту на шутку о космонавтах

Газета.Ru02:23

Рогозин ответил на шутку Урганта о снижении требований к космонавтам

Московский Комсомолец03:40

Рогозин прокомментировал шутку Урганта о космонавтах

RT на русском03:17

Рогозин ответил на шутку Урганта о смягчении требований к космонавтам

Известия03:01

Рогозин ответил на шутку Урганта о снижении требований к космонавтам

РБК04:32

Рогозин раскритиковал шутку Урганта о снижении требований к космонавтам

ТАСС01:27

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости01:11
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Общество

Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая

РБК 04:38
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Происшествия

Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
РИА Новости 05:12
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
RT на русском 03:39
Культура

Умер белорусский режиссер Борис Луценко

Скончался известный белорусский режиссер, народный артист Белоруссии Борис Луценко, ему было 82 года, сообщили РИА Новости в среду в белорусском Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького.
РИА Новости 04:53
Армия и оружие

ВСУ обстреляли посёлок на окраине Горловки

В результате обстрела со стороны ВСУ был обесточен посёлок шахты 6/7 на севере Горловки, заявил мэр города Иван Приходько, сообщило 5 февраля «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 01:30
Технологии

LG и ZTE пропустят конференцию MWC 2020 из-за вспышки коронавируса

Компании LG Electronics и ZTE отказались от участия в конференции MWC 2020 из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.
News.ru 02:09
Авто

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По данным «Авилона», в 2019 году цены на машины выросли в диапазоне от 2 до 6%. По итогам 2020 года согласно прогнозу группы авторынок может упасть на 10%.
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Футбол

В РФС отреагировали на информацию о недопуске России на ЧМ-2022

Пресс-служба российского футбольного союза (РФС) отреагировала на информацию об уведомлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске национальной команды на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.
RT на русском 05:05
Авто

Cadillac представил новое поколение Escalade

Компания Cadillac представила новое поколение внедорожника Escalade, которое появится в продаже в 2020 году.
Коммерсантъ 02:44
Политика

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости вчера в 12:24
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
RT на русском вчера в 15:03
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru вчера в 11:50
Шоу-бизнес

Эмбер Херд призналась, что избила Джонни Деппа

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РЕН ТВ 03 февраля в 02:52
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В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни

Bimru.ru вчера в 05:28
Происшествия

Жительница Калининграда попросила службу 112 забрать у нее детей

Жительница Калининграда позвонила в центр обработки вызовов экстренных оперативных служб 112 и попросила забрать у нее несовершеннолетних детей, сообщили в центре обработки вызовов.
РИА Новости 05:01
Общество

Роберта Паттинсона назвали самым красивым мужчиной в мире

РЕН ТВ вчера в 21:16
Экономика

В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
РИА Новости 01:02
Фигурное катание

Фигуристка Медведева прокомментировала обвинения в алкоголизме

Газета Кемерова вчера в 14:12
Культура

Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

RT на русском 04:52
Происшествия

Избиение сотрудника ФСБ у ресторана попало на видео

Сотрудника ФСБ избили у ресторана «Жигули» на Новом Арбате в центре Москвы.
Lenta.ru 03:13
Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
Общество

Депутаты Петербурга хотят отменить штрафы за остекленные балконы

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на собрании в среду поддержали в первом чтении проект закона об отмене штрафов для владельцев квартир, которые застеклили свои балконы до 11 января 2020 года.
ТАСС 04:25
Происшествия

Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы

Lenta.ru вчера в 10:12
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика

На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий

На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий.
Lenta.ru 01:25
Общество

В Белоруссии возникли проблемы с покупкой топлива на АЗС

По сообщению белорусских СМИ, в республике возникли проблемы с топливом, поэтому на некоторых АЗС «Лукойла» введены ограничения на продажу бензина и дизеля одному человеку.
Expert.ru 05:02
Политика

Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского

Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
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