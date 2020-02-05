Общество
РИА НовостиРогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах. В программе "Вечерний Ургант" телеведущий прокомментировал новость о том, что госкорпорация ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам.
Читать в источнике
Оценить238
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:27, Ашберн
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Происшествия
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым
Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
Культура
Умер белорусский режиссер Борис Луценко
Скончался известный белорусский режиссер, народный артист Белоруссии Борис Луценко, ему было 82 года, сообщили РИА Новости в среду в белорусском Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького.
Армия и оружие
ВСУ обстреляли посёлок на окраине Горловки
В результате обстрела со стороны ВСУ был обесточен посёлок шахты 6/7 на севере Горловки, заявил мэр города Иван Приходько, сообщило 5 февраля «Донецкое агентство новостей».
Технологии
LG и ZTE пропустят конференцию MWC 2020 из-за вспышки коронавируса
Компании LG Electronics и ZTE отказались от участия в конференции MWC 2020 из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.
Авто
Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России
По данным «Авилона», в 2019 году цены на машины выросли в диапазоне от 2 до 6%. По итогам 2020 года согласно прогнозу группы авторынок может упасть на 10%.
Футбол
В РФС отреагировали на информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Пресс-служба российского футбольного союза (РФС) отреагировала на информацию об уведомлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске национальной команды на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.
Авто
Cadillac представил новое поколение Escalade
Компания Cadillac представила новое поколение внедорожника Escalade, которое появится в продаже в 2020 году.
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
Шоу-бизнес
Эмбер Херд призналась, что избила Джонни Деппа
Неопровержимым доказательством стала аудиозапись, которая утекла в Сеть, из которой следует, что Депп даже уходил из дома после избиения.
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Шоу-бизнес
Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни
Происшествия
Жительница Калининграда попросила службу 112 забрать у нее детей
Жительница Калининграда позвонила в центр обработки вызовов экстренных оперативных служб 112 и попросила забрать у нее несовершеннолетних детей, сообщили в центре обработки вызовов.
Общество
Роберта Паттинсона назвали самым красивым мужчиной в мире
Экономика
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Фигурное катание
Фигуристка Медведева прокомментировала обвинения в алкоголизме
Культура
Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
Избиение сотрудника ФСБ у ресторана попало на видео
Сотрудника ФСБ избили у ресторана «Жигули» на Новом Арбате в центре Москвы.
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Общество
Депутаты Петербурга хотят отменить штрафы за остекленные балконы
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на собрании в среду поддержали в первом чтении проект закона об отмене штрафов для владельцев квартир, которые застеклили свои балконы до 11 января 2020 года.
Происшествия
Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Политика
На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий
На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий.
Общество
В Белоруссии возникли проблемы с покупкой топлива на АЗС
По сообщению белорусских СМИ, в республике возникли проблемы с топливом, поэтому на некоторых АЗС «Лукойла» введены ограничения на продажу бензина и дизеля одному человеку.
Политика
Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского
Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.