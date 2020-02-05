Общество
РИА НовостиРогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах. В программе "Вечерний Ургант" телеведущий прокомментировал новость о том, что госкорпорация ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам.
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Восемь лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу... Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТАСС 01:27
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Иван Ургант высмеял ЧП на МКС, которое произошло во время работы экипажа космонавта из Екатеринбурга
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