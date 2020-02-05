Общество
РИА НовостиРогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" ретвитнул эту запись, добавив, что такие специфические шутки связаны с тем, что Ургант слишком долго ведет развлекательную передачу. "Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится", — написал Рогозин.
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Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
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Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
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Ученые обманули автопилот Tesla с помощью проектора
Российским и израильским ученым удалось обмануть продвинутую систему помощи водителю (ADAS) в электромобиле Tesla Model X, воспользовавшись обычным проектором.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
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В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
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Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Политика
Только не это: в Киеве боятся возвращения Крыма
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Гаджеты
Samsung случайно раскрыла дизайн флагманского Galaxy S20
Футбол
Кокорин может оказаться в «Рубине» или «Балтике»
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«Ливерпуль» вторым составом победил в Кубке Англии «Шрусбери Таун»
«Ливерпуль» победил «Шрусбери Таун» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии по футболу (1:0).
Кино
Предсказания на «Оскар-2020» приняли за спойлер со списком победителей
Американская киноакадемия в своем официальном аккаунте в Twitter опубликовала список победителей премии «Оскар-2020».
Общество
Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке
Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Армия и оружие
Офицеров ФСБ в Алеппо убили протурецкие боевики
Офицеры ФСБ, выполняя боевые задачи, погибли в результате «шквального минно-артиллерийского налета» и «перекрестного огня» боевиков.
Авто
ВАЗ-21099 почти без пробега продают за миллион рублей
Как отмечает владелец автомобиля, седан привезли в Казахстан на автовозе в новом состоянии, и с того времени он находится на консервации в отапливаемом гараже и под чехлом.
Армия и оружие
Сирийская армия предъявила ультиматум боевикам в Идлибе
Напомним, что в ночь на понедельник, 3 февраля, в провинции Идлиб турецкие военные попали под артиллерийский обстрел сирийских правительственных войск.
Политика
В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Футбол
Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»
ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл команду «Ориуэла» из третьего испанского дивизиона со счетом 2:0. Голы в составе армейцев забили Давид Караев и Илья Шкурин.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе полученных от «Газпрома» $2,9 млрд
Стало известно, на что Зеленский решил потратить $2,9 млрд, которые были получены от компании «Газпром» в рамках соглашения по продолжению транзита газа.
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Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола
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В Великобритании нашли десятки скелетов со связанными руками
В могиле, о которой пишет портал Live Science, покоились сорок два скелета со связанными руками.
Кино
В сети появился первый трейлер новой части «Пилы»
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Глава МИД Швеции посоветовала России вести «феминистическую политику»
Как добавила Линде, непохоже, что Россия после встречи на уровне глав МИД "захочет пойти по стопам Швеции и начать феминистическую внешнюю политику".
Общество