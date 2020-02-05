Общество

РИА НовостиРИА НовостиРогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" ретвитнул эту запись, добавив, что такие специфические шутки связаны с тем, что Ургант слишком долго ведет развлекательную передачу. "Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится", — написал Рогозин.
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Рогозин прокомментировал шутку Урганта о космонавтах

RT на русском03:17

Действующий космонавт раскритиковал шутку Урганта о своих коллегах

Взгляд.ру06:44

Рогозин раскритиковал Урганта за шутку о подготовке космонавтов

Газета.Ru05:24

«Кому в космос летать, кому людей потешить». Рогозин оказался единственным, кто обиделся на шутку Урганта

Телеканал 360°09:20

Рогозин ответил на шутку Урганта о смягчении требований к космонавтам

Известия03:01

Рогозин раскритиковал шутку Урганта о снижении требований к космонавтам

ТАСС01:27

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости01:11
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В работе «Яндекса» произошел сбой

Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
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FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022

Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
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Российским и израильским ученым удалось обмануть продвинутую систему помощи водителю (ADAS) в электромобиле Tesla Model X, воспользовавшись обычным проектором.
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На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
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В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
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Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
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Только не это: в Киеве боятся возвращения Крыма

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
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США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
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«Ливерпуль» вторым составом победил в Кубке Англии «Шрусбери Таун»

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Американская киноакадемия в своем официальном аккаунте в Twitter опубликовала список победителей премии «Оскар-2020».
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Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке

Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
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Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
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Офицеров ФСБ в Алеппо убили протурецкие боевики

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ВАЗ-21099 почти без пробега продают за миллион рублей

Как отмечает владелец автомобиля, седан привезли в Казахстан на автовозе в новом состоянии, и с того времени он находится на консервации в отапливаемом гараже и под чехлом.
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Сирийская армия предъявила ультиматум боевикам в Идлибе

Напомним, что в ночь на понедельник, 3 февраля, в провинции Идлиб турецкие военные попали под артиллерийский обстрел сирийских правительственных войск.
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В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»

ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл команду «Ориуэла» из третьего испанского дивизиона со счетом 2:0. Голы в составе армейцев забили Давид Караев и Илья Шкурин.
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Зеленский рассказал о судьбе полученных от «Газпрома» $2,9 млрд

Стало известно, на что Зеленский решил потратить $2,9 млрд, которые были получены от компании «Газпром» в рамках соглашения по продолжению транзита газа.
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Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола

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В Великобритании нашли десятки скелетов со связанными руками

В могиле, о которой пишет портал Live Science, покоились сорок два скелета со связанными руками.
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В сети появился первый трейлер новой части «Пилы»

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Глава МИД Швеции посоветовала России вести «феминистическую политику»

Как добавила Линде, непохоже, что Россия после встречи на уровне глав МИД "захочет пойти по стопам Швеции и начать феминистическую внешнюю политику".
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В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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