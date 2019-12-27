Политика
РБКРогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков
«Проблема и в готовности наших партнеров поставлять аппараты, и в самом рынке — запусках, которые ушли в руки иностранных конкурентов», — объяснил Рогозин. В начале февраля гендиректор "Роскосмоса" доложил президенту Владимиру Путину, что на 2019 год запланированы 45 пусков космических аппаратов.
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Шоу-бизнес
Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Политика
Зеленский уволил с военной службы экс-главу СБУ Грицака
Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Службы безопасности страны Василия Грицака с военной службы.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Здоровье
Врачи больницы имени Пирогова провели более 150 пластических операций
Еще один новый вид оперативного вмешательства для региона был проведен в отделении - операция по открытой высокой остеотомии большеберцовой кости.
Происшествия
В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами
Лайнер Fokker 100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа, говорится в сообщении казахстанского аэропорта в Facebook.
Происшествия
На авиационном заводе в Канзасе произошел взрыв
В городе Уичита штата Канзас в США произошел взрыв на авиационном заводе, сообщает телеканал CNN.
Политика
Захарова: «Северный поток-2» не затрагивает США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что газопровод "Северный поток-2" является внутренним делом европейских стран, к которому США не имеют отношения.
Общество
Карты говорят: Таро-гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
ОВЕН (21 марта — 20 апреля) Карты: Влюбленные – Отшельник Все дела Овнов в 2020 году будут подчинены постоянной необходимости выбора, причем иногда не только между «простым» и «понятным», но и между взаимоисключающими вариантами.
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
Экономика
Ритейлеры рассказали, какую технику россияне покупали в 2019 году
Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств - смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Армия и оружие
Правительство Ливии запросило у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
Авто
Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta
Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.
Политика
Церкви Черногории протестуют против закона о свободе вероисповедания
Протесты выразила Митрополия Черногорско-Приморской Сербской православной церкви против принятия закона о свободе вероисповедания, сообщили 27 декабря в пресс-службе организации.
Хоккей
Капитана «Салавата Юлаева» обвинили в гендерной дискриминации
Глава совета по правам человека Республики Башкирия Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение в адрес капитана хоккейной команды "Салават Юлаев" Григория Панина.
Наука
Опубликован проект европейского кильватерного ускорителя частиц
EuPRAXIA (European Plasma Research Accelerator with eXcellence In Applications — Европейский плазменный исследовательский ускоритель с выдающимися приложениями) — это международный проект строительства нового ускорительного комплекса с фокусом на прикладные задачи.
Спорт
МОК может пересмотреть выигранные в CAS дела спортсменов из РФ
Международный олимпийский комитет (МОК) не исключает любого варианта развития событий по поводу дел спортсменов из России, выигранных в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Играми-2018 в Пхёнчхане.
Гаджеты
Российская компания представила концепт смартфона будущего
Российский бренд Caviar создал концепт идеального смартфона следующего десятилетия — «Сверхтелефона».
Экономика
Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек
В 2019 году стоимость жилья в новостройках в России выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства.
Политика
Захарова: от США в 2020 году стоит ждать ярких пиар-акций
«Могут быть яркие пиар-акции, могут быть интересные предложения привлекательного характера, но нужно помнить об одном – что все будет подчинено именно главной внутриполитической цели, а именно президентским выборам в США», - сообщила новость Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Политика
Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме
Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Президент России Владимир Путин попал в список из 50 человек, которые определили облик подходящего к концу десятилетия, составленный британским изданием Financial Times (FT).
Общество
Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального
Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.