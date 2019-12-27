Политика

РБКРБКРогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков

2 фото
«Проблема и в готовности наших партнеров поставлять аппараты, и в самом рынке — запусках, которые ушли в руки иностранных конкурентов», — объяснил Рогозин. В начале февраля гендиректор "Роскосмоса" доложил президенту Владимиру Путину, что на 2019 год запланированы 45 пусков космических аппаратов.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Рогозин объяснил недовыполнение плана запусков в 2019 году неготовностью ряда спутников

ТАСС10:13

Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков

РБК13:17

Рогозин объяснил недовыполнение плана запусков неготовностью ряда спутников

Говорит Москва12:00

Рогозин объяснил невыполненные планы «Роскосмоса»

Lenta.ru14:31

Рогозин рассказал, кто виноват в уменьшении количества пусков вдвое

Красная весна14:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне

Вести.Ru 06:10
Шоу-бизнес

Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей

На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
StarHit.ru 13:00
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости вчера в 17:30
Политика

Зеленский уволил с военной службы экс-главу СБУ Грицака

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Службы безопасности страны Василия Грицака с военной службы.
РБК 17:50
Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Вести.Ru 13:34
Здоровье

Врачи больницы имени Пирогова провели более 150 пластических операций

Еще один новый вид оперативного вмешательства для региона был проведен в отделении - операция по открытой высокой остеотомии большеберцовой кости.
Аргументы и Факты - Мурманск 04:49
Происшествия

В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами

Лайнер Fokker 100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа, говорится в сообщении казахстанского аэропорта в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 21:56
Происшествия

На авиационном заводе в Канзасе произошел взрыв

В городе Уичита штата Канзас в США произошел взрыв на авиационном заводе, сообщает телеканал CNN.
Взгляд.ру 11:56
Политика

Захарова: «Северный поток-2» не затрагивает США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что газопровод "Северный поток-2" является внутренним делом европейских стран, к которому США не имеют отношения.
Национальная служба новостей 16:55
Общество

Карты говорят: Таро-гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

ОВЕН (21 марта — 20 апреля) Карты: Влюбленные – Отшельник Все дела Овнов в 2020 году будут подчинены постоянной необходимости выбора, причем иногда не только между «простым» и «понятным», но и между взаимоисключающими вариантами.
ОК! 25 декабря в 09:13
Шоу-бизнес

Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске

Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
ТВ Центр вчера в 08:27
Экономика

Ритейлеры рассказали, какую технику россияне покупали в 2019 году

Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств - смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.
РИА Новости 19:18
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
РИА Новости вчера в 16:44
Армия и оружие

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетному обстрелу

ТАСС 14:33
Армия и оружие

Правительство Ливии запросило у Турции военную поддержку

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
РЕН ТВ вчера в 17:49
Авто

Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta

Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.
SpeedMe 01:05
Политика

Церкви Черногории протестуют против закона о свободе вероисповедания

Протесты выразила Митрополия Черногорско-Приморской Сербской православной церкви против принятия закона о свободе вероисповедания, сообщили 27 декабря в пресс-службе организации.
REGNUM 12:03
Хоккей

Капитана «Салавата Юлаева» обвинили в гендерной дискриминации

Глава совета по правам человека Республики Башкирия Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение в адрес капитана хоккейной команды "Салават Юлаев" Григория Панина.
МК-Спорт вчера в 09:38
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Наука

Опубликован проект европейского кильватерного ускорителя частиц

EuPRAXIA (European Plasma Research Accelerator with eXcellence In Applications — Европейский плазменный исследовательский ускоритель с выдающимися приложениями) — это международный проект строительства нового ускорительного комплекса с фокусом на прикладные задачи.
N+1 11:00
Спорт

МОК может пересмотреть выигранные в CAS дела спортсменов из РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) не исключает любого варианта развития событий по поводу дел спортсменов из России, выигранных в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Играми-2018 в Пхёнчхане.
News.ru 14:52
Гаджеты

Российская компания представила концепт смартфона будущего

Российский бренд Caviar создал концепт идеального смартфона следующего десятилетия — «Сверхтелефона».
АБН вчера в 07:22
Экономика

Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек

В 2019 году стоимость жилья в новостройках в России выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства.
РБК 09:01
Транспорт

Улицы в центре Москвы перекрыли для движения транспорта до 6 января

РБК 18:13
Политика

Захарова: от США в 2020 году стоит ждать ярких пиар-акций

«Могут быть яркие пиар-акции, могут быть интересные предложения привлекательного характера, но нужно помнить об одном – что все будет подчинено именно главной внутриполитической цели, а именно президентским выборам в США», - сообщила новость Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Свободная Пресса 18:52
Политика

Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме

Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».
RT на русском 16:37
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Политика

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Президент России Владимир Путин попал в список из 50 человек, которые определили облик подходящего к концу десятилетия, составленный британским изданием Financial Times (FT).
РБК 16:18
Общество

Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального

Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.
Примечания 09:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
OneWeb
Компания
Телекоммуникационная компания, основанная Грегом Уайлером. Компания создавалась с целью обеспечить сотни миллионов потенциальных пользователей широкополосным доступом в местах, где его нет. Для этого планируется создать одноименную с названием компании, спутниковую телекоммуникационную систему OneWeb.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное