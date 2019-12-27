Политика

РБКРБКРогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков

«Проблема и в готовности наших партнеров поставлять аппараты, и в самом рынке — запусках, которые ушли в руки иностранных конкурентов», — объяснил Рогозин. В начале февраля гендиректор "Роскосмоса" доложил президенту Владимиру Путину, что на 2019 год запланированы 45 пусков космических аппаратов.
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Рогозин объяснил недовыполнение плана запусков в 2019 году неготовностью ряда спутников

ТАССвчера в 10:13

Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков

РБКвчера в 13:17

Рогозин объяснил недовыполнение плана запусков неготовностью ряда спутников

Говорит Москвавчера в 12:00

Рогозин объяснил невыполненные планы «Роскосмоса»

Lenta.ruвчера в 14:31

Рогозин рассказал, кто виноват в уменьшении количества пусков вдвое

Красная веснавчера в 14:26

Не виноватые мы: Рогозин ответил на критику о срыве половины программы запусков «Роскосмоса» в 2019 году

Накануне.Ruвчера в 23:58
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Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru вчера в 11:37
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Российская газета вчера в 09:32
Происшествия

Количество жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек

Вести.Ru 26 декабря в 23:35
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета вчера в 13:51
Армия и оружие

Беспилотник США провел разведку у границ Крыма

В ноябре у границ России разведывательный полет провели беспилотник ВВС США и военный самолет ВВС Великобритании.
РБК вчера в 23:42
Здоровье

Медики рассказали, о каких заболеваниях сигнализирует сухость во рту

Медицинские специалисты определили и назвали ряд болезней, признаками которых может оказаться возникшая сухость во рту и при этом не проходящая длительное время.
Ugpressa.ru 26 декабря в 22:44
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 26 декабря в 06:12
Шоу-бизнес

Жена Гогена Солнцева произвела фурор в образе рокерши

Терешкович проделала большую работу, представ сразу в нескольких образах.
Суть событий вчера в 03:29
Экономика

Суд арестовал имущество сибирского ритейлера «Холидей» на 17,4 млрд

25 декабря Арбитражный суд Новосибирской области арестовал имущество и счета ООО «НСК Холди», которое несет субсидиарную ответственность с ООО «Компания Холидей», некогда владевшей крупнейшей торговой сетью Сибири, на 17,425 млрд рублей.
Тайга.инфо 26 декабря в 04:49
Космос

У экипажа МКС нашли изменения в работе глаз

Профиль вчера в 10:12
Здоровье

Центр ядерной медицины появится в Пензе

News.ru вчера в 09:57
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Общество

Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Российская газета вчера в 12:32
Происшествия

При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:45
Хоккей

Михеев госпитализирован с порезом руки с матча НХЛ против «Нью-Джерси»

Российский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Илья Михеев получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси Девилз".
РИА Новости 00:19
Политика

Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
RT на русском вчера в 01:21
Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года

Овечкин был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд, в прошлом году россиянин также отказался от участия в мероприятии.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

Онкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака

Давно известно, что регулярная физическая активность связана с более низким риском развития нескольких видов рака.
Российская газета 26 декабря в 23:28
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Коммерсантъ вчера в 21:19
Армия и оружие

Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет

Американская военно-промышленная компания Raytheon выиграла контракт от военно-воздушных сил США стоимостью 768 миллионов долларов на производство ракет "воздух-воздух" для США и 22 их союзников, сообщил Пентагон в пятницу.
РИА Новости вчера в 21:00
Музыка

People назвал 10 лучших альбомов 2019 года

Названа десятка лучших альбомов 2019 года по версии журнала People.
Газета.Ru вчера в 23:44
Армия и оружие

В Индийском океане стартовали учения России, Ирана и Китая

По сообщению РИА Новости со ссылкой на ВМС армии Ирана, в пятницу в северной части Индийского океана и в Оманском заливе начались совместные учения военно-морских сил Ирана, России и Китая.
Военное дело вчера в 05:28
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
РИА Новости вчера в 04:58
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru вчера в 12:22
Происшествия

В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и «КамАЗа»

РИА Новости вчера в 23:25
Гаджеты

Oppo представила линейку смартфонов Reno3

News.ru 26 декабря в 05:23
Политика

Дания не ограничивала привлечение судов для прокладки СП-2

Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.
News.ru вчера в 07:37
Политика

Зеленский уволил в запас экс-главу СБУ Грицака

Президент Украины Зеленский уволил экс-главу СБУ генерала армии Грицака с военной службы.
ИА Новороссия вчера в 14:26
Общество

Мутко: в Тулуне решены практически все жилищные проблемы

Находящийся в рабочей поездке по пострадавшим от летнего наводнения населенным пунктам зампред российского правительства Виталий Мутко оценил ситуацию в городе Тулун Иркутской области.
Московский Комсомолец вчера в 23:59
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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