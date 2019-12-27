Политика

РБКРБКРогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков

«Проблема и в готовности наших партнеров поставлять аппараты, и в самом рынке — запусках, которые ушли в руки иностранных конкурентов», — объяснил Рогозин. В начале февраля гендиректор "Роскосмоса" доложил президенту Владимиру Путину, что на 2019 год запланированы 45 пусков космических аппаратов.
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Рогозин объяснил недовыполнение плана запусков в 2019 году неготовностью ряда спутников

ТАССвчера в 10:13

Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков

РБКвчера в 13:17

Рогозин объяснил недовыполнение плана запусков неготовностью ряда спутников

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Рогозин объяснил невыполненные планы «Роскосмоса»

Lenta.ruвчера в 14:31

Рогозин оправдался за срывы планов по запускам космических аппаратов

REGNUMвчера в 15:59

Рогозин рассказал, кто виноват в уменьшении количества пусков вдвое

Красная веснавчера в 14:26

Не виноватые мы: Рогозин ответил на критику о срыве половины программы запусков «Роскосмоса» в 2019 году

Накануне.Ruвчера в 23:58
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Происшествия

В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате

РИА Новости 00:38
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Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета вчера в 13:51
Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru 26 декабря в 04:27
Музыка

Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»

РИА Новости вчера в 16:41
Космос

Черные дыры меняют представление об эволюции скоплений галактик

27.12.19 Самый мощный взрыв черной дыры из когда-либо наблюдаемых помог пролить свет на процесс эволюции галактических скоплений, говорится в исследовании ученых из Института астрофизики и космических исследований им. Кавли, опубликованном в журнале Astrophysical Journal Letters.
Портал Поиск вчера в 02:05
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Происшествия

При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:45
Армия и оружие

В Индийском океане стартовали учения Ирана, России и Китая

РИА Новости вчера в 01:16
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
РИА Новости 26 декабря в 16:44
Финансы

Валютная ловушка? Как долго будет падать доллар

Аналитики уже не первый день отмечают падение доллара.
Life.ru вчера в 01:40
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM вчера в 04:15
Происшествия

Мужчина под Краснодаром расстрелял соседей из-за громкой музыки

В Краснодарском крае житель Анапы расстрелял соседей из-за того, что они громко слушали музыку. об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 17:53
Общество

Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду

Певец Николай Расторгуев прокомментировал в интервью "Вечерней Москве" слухи о том, что представители Пенсионного фонда подали на него в суд из-за неоплаченного штрафа.
РИА Новости вчера в 19:33
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru вчера в 04:14
Футбол

Мусаев — об игре российских клубов в еврокубках: нет никакой системной проблемы

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал главную причину неудачного выступления российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы в нынешнем сезоне.
Чемпионат 00:30
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области

По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
ТАСС вчера в 11:56
Происшествия

На авиационном заводе в Канзасе прогремел мощный взрыв

На авиационном заводе, расположенном в американском городе Уичита (штат Канзас), прогремел мощный взрыв.
Свободная Пресса вчера в 13:05
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
РИА Новости вчера в 22:00
Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Вести.Ru вчера в 13:34
Хоккей

Михеев госпитализирован с порезом руки с матча НХЛ против «Нью-Джерси»

Российский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Илья Михеев получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси Девилз".
РИА Новости 00:19
Футбол

Ари: «Не думаю о возвращении в Бразилию, но у меня есть несколько хороших предложений в Европе»

Матч ТВ 01:06
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Российская газета вчера в 09:32
Кино

Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года

Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.
iReactor вчера в 20:07
Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года

РИА Новости вчера в 23:43
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Песков признался, что больше месяца не видел Навку

РИА Новости вчера в 15:35
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Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
РБК 26 декабря в 19:39
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Политика

Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
РИА Новости вчера в 17:03
Футбол

«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2

Газета.Ru вчера в 17:06
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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