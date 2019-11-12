Политика

РИА НовостиРИА НовостиРогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном

Люди, причастные к коррупционным схемам при строительстве космодрома Восточный, отстранены от проекта, а новых хищений не зарегистрировано, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном

РИА Новости05:16

Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на космодроме Восточный

RT на русском07:45

Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном

РБК05:47

Рогозин выразил уверенность в эффективности трат на строительство «Восточного»

Интерфакс07:51

Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

Коммерсантъ02:53

Основные объекты космодрома Восточный введут в эксплуатацию с первого квартала 2020 года

ТАСС03:31

Рогозин констатировал отсутствие новых хищений на «Восточном»

Rambler News Service02:47
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:05, Вашингтон
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СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки

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Под Нижним Новгородом преступники на скорой атаковали машину полиции

В Нижегородской области преступники угнали скорую помощь, а потом, уходя от преследования, пытались таранить машину правоохранителей.
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Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным

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В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным

Заявление прозвучало, как ответ на вопрос, зачем вообще Зеленский так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
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Wintershall Dea: «Северный поток — 2» завершат до конца 2019 года

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Во вторник в одном из домов историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок" в Твери произошел пожар.
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Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
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Hyundai готовит к дебюту новый седан Aura

Корейский автопроизводитель Hyundai готовит нового преемника модели Xcent – компактный седан Hyundai Aura.
Автоновости дня 03:42
Общество

В Грузии отчитались об успешном поиске альтернативы туристам из России

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Программу для взлома смартфонов заказала новосибирская полиция

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Экономика

Россияне начали переходить на крупы из-за подорожания овощей

Согласно результатам работы, проведенной сотрудниками одного из крупнейших институтов исследования рынка GfK, жители российского государства начали переходить на крупы, предпочитая их овощам.
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Шестерых крымчан осудили за участие в террористической организации

Известия 04:37
Политика

Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду

Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.
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Косплеер с ником Maul выпустил фото-календарь, посвящённый Геральту из игровой серии «Ведьмак».
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В США научились делать водку из воды и воздуха

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Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
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Компания Google представила список игр, которые появятся в облачном сервисе Stadia во время старта.
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Армия и оружие

Евросоюз утвердил проект системы ПРО с космическими компонентами

Проект создания противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER) для отражения новейших воздушных угроз утвержден Советом ЕС на уровне министров обороны.
REGNUM 07:50
Общество

Медведев приехал в Барнаул на поезде

Глава российского правительства Дмитрий Медведев приехал на поезде из Новосибирска в Барнаул, продолжительность поездки составила около 3,5 часа.
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Савченко призвала Зеленского «не быть лохом»

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook.
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Ведущая передачи "Время" на Первом канале Екатерина Андреева прокомментировала заявление своего коллеги Андрея Малахова о его заработной плате.
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Лукашенко оценил возможность отмены смертной казни в Белоруссии

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Опрос: индикатор доверия россиян к губернаторам вырос в два раза

Индикатор доверия губернаторскому корпусу среди российских граждан вырос с 14 до 28 процентных пунктов (п.п.) с лета 2018 года.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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