Политика
РИА НовостиРогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
Люди, причастные к коррупционным схемам при строительстве космодрома Восточный, отстранены от проекта, а новых хищений не зарегистрировано, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Экономика
В России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 02:31
Общество
Елена Малышева ответила на обвинение в появлении пьяной в аэропорту
URA.Ru вчера в 12:07
Кино
Опубликован первый трейлер игрового фильма «Соник в кино»
Ролик был опубликован 12 ноября на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures.
REGNUM 07:48
Происшествия
Под Нижним Новгородом преступники на скорой атаковали машину полиции
В Нижегородской области преступники угнали скорую помощь, а потом, уходя от преследования, пытались таранить машину правоохранителей.
Евразия Daily 08:29
Политика
Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 03:10
Политика
В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным
Заявление прозвучало, как ответ на вопрос, зачем вообще Зеленский так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
Аргументы недели 07:02
Общество
Wintershall Dea: «Северный поток — 2» завершат до конца 2019 года
RT на русском 06:41
Происшествия
Историческое здание 19-го века загорелось в Твери
Во вторник в одном из домов историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок" в Твери произошел пожар.
ТАСС 08:54
Политика
Украинский депутат пришел на заседание Рады в маске Джокера
Народный депутат от "Оппозиционной платформы" Илья Кива явился на заседание Верховной рады в маске Джокера.
Вести.Ru 08:12
Авто
Kia рассекретила внешность модели Optima нового поколения
Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Автоновости дня вчера в 23:23
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку
Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.
RT на русском 10 ноября в 17:56
Авто
Hyundai готовит к дебюту новый седан Aura
Корейский автопроизводитель Hyundai готовит нового преемника модели Xcent – компактный седан Hyundai Aura.
Автоновости дня 03:42
Общество
В Грузии отчитались об успешном поиске альтернативы туристам из России
По данным ведомства, за период с января по октябрь этого года количество зарубежных туристов в Грузии возросло на 6,8%.
РБК 08:45
Гаджеты
Программу для взлома смартфонов заказала новосибирская полиция
Полиция Новосибирска купит программу «Мобильный криминалист (версия Детектив)».
Любимый город вчера в 03:59
Экономика
Россияне начали переходить на крупы из-за подорожания овощей
Согласно результатам работы, проведенной сотрудниками одного из крупнейших институтов исследования рынка GfK, жители российского государства начали переходить на крупы, предпочитая их овощам.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:48
Политика
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду
Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.
РИА Новости 05:52
Культура
Геральт-полицейский: популярный косплеер «приодел» ведьмака
Косплеер с ником Maul выпустил фото-календарь, посвящённый Геральту из игровой серии «Ведьмак».
REGNUM 04:08
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Известия 10 ноября в 12:10
Армия и оружие
«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
REGNUM 08:29
Игры
На старте сервиса Google Stadia его библиотека получит 12 игр
Компания Google представила список игр, которые появятся в облачном сервисе Stadia во время старта.
REGNUM 04:55
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Армия и оружие
Евросоюз утвердил проект системы ПРО с космическими компонентами
Проект создания противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER) для отражения новейших воздушных угроз утвержден Советом ЕС на уровне министров обороны.
REGNUM 07:50
Общество
Медведев приехал в Барнаул на поезде
Глава российского правительства Дмитрий Медведев приехал на поезде из Новосибирска в Барнаул, продолжительность поездки составила около 3,5 часа.
RT на русском 08:39
Политика
Савченко призвала Зеленского «не быть лохом»
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook.
РИА Новости 06:48
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Ведущая передачи "Время" на Первом канале Екатерина Андреева прокомментировала заявление своего коллеги Андрея Малахова о его заработной плате.
РИА Новости 07:56
Политика
Лукашенко оценил возможность отмены смертной казни в Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами в Вене оценил возможность отмены в Белоруссии смертной казни.
RT на русском 08:43
Общество
Опрос: индикатор доверия россиян к губернаторам вырос в два раза
Индикатор доверия губернаторскому корпусу среди российских граждан вырос с 14 до 28 процентных пунктов (п.п.) с лета 2018 года.
ТАСС 07:25