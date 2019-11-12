Политика

РИА НовостиРИА НовостиРогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном

Люди, причастные к коррупционным схемам при строительстве космодрома Восточный, отстранены от проекта, а новых хищений не зарегистрировано, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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Рогозин не нашел причин для беспокойства из-за эффективности трат на «Восточный»

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Основные объекты космодрома Восточный введут в эксплуатацию с первого квартала 2020 года

ТАСС03:31

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RT на русском02:30

Рогозин констатировал отсутствие новых хищений на «Восточном»

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:56, Вашингтон
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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