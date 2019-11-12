Политика
КоммерсантъРогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что на космодроме до сих пор не удалось навести порядок, и там «воруют сотнями миллионов», несмотря на большое количество уже возбужденных уголовных дел.
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Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
Политика
На Украине возбудили дело против Соловьева
Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
Авто
Kia распространила новые изображения серийной Kia Optima
Kia распространила дизайнерские скетчи новой Kia Optima, на которых модель показали с футуристичным дизайном в купеобразном стиле.
Шоу-бизнес
Разин оправдывается из-за ситуации с Заворотнюк
Разин сожалеет, что единственным источником информации для СМИ выступает он сам, так как контактирует с врачом Заворотнюк.
Происшествия
СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
Общество
ВЦИОМ узнал, чего боятся россияне
Граждан России больше всего беспокоят социальная несправедливость и снижение доходов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Армия и оружие
Израиль сообщил об уничтожении полевого командира «Исламского джихада»
Израиль заявил, что в результате операции в секторе Газа уничтожен полевой командир запрещенной в России террористической организации "Исламский джихад" Баха Абу аль-Атта.
Происшествия
В Тюмени от менингита умер курсант военного училища
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингококковой инфекции.
Политика
ЕК предложила провести трехстороннюю встречу по газу 19 ноября
Девятнадцатое ноября рассматривается как возможная дата встречи новой трехсторонней министерской встречи России, Украины и Евросоюза по газу.
Экономика
В России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Футбол
Климкин призвал футбольных фанатов не позорить Украину перед Россией
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал футбольных фанатов не создавать провокаций.
Кино
Adult Swim показал заставку нового сезона «Рика и Морти»
На ютьюб-канале Adult Swim появилась заставка, которая будет открывать серии 4-го сезона мультсериала «Рик и Морти».
Армия и оружие
Признание американского адмирала: США зависят от поставок из России
Руководство Пентагона уверено: главная задача американской военной индустрии сегодня — стать полностью автономной и независимой от поставок комплектующих из России и Китая.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Политика
Президент Боливии Моралес ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Футбол
Полузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ
Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66
В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Общество
СК запустил специальный раздел о поиске пропавших детей
Следственный комитет России запустил на своем сайте новый раздел «Внимание, пропал ребенок!».
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Происшествия
У пивоваренного завода «Балтика» в Петербурге произошел взрыв
Рядом с пивоваренным заводом «Балтика» в Санкт-Петербурге произошел взрыв.
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.