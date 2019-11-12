Политика

КоммерсантъКоммерсантъРогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что на космодроме до сих пор не удалось навести порядок, и там «воруют сотнями миллионов», несмотря на большое количество уже возбужденных уголовных дел.
Читать в источнике
Комментировать339

Подробнее о событии

Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

Коммерсантъ02:53

Рогозин не нашел причин для беспокойства из-за эффективности трат на «Восточный»

Интерфакс02:47

Рогозин ввел на Восточном режим жесткого контроля из-за угрозы хищений

РБК02:36

Основные объекты космодрома Восточный введут в эксплуатацию с первого квартала 2020 года

ТАСС03:31

Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта

RT на русском02:30

Рогозин констатировал отсутствие новых хищений на «Восточном»

Rambler News Service02:47

Рогозин рад, что воры с Восточного теперь в тюрьме

РИА Новости03:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:26, Ашберн
Футбол

Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта

Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM 03:49
Политика

На Украине возбудили дело против Соловьева

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
Газета.Ru 04:09
Общество

Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте

Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
РБК вчера в 14:56
Авто

Kia распространила новые изображения серийной Kia Optima

Kia распространила дизайнерские скетчи новой Kia Optima, на которых модель показали с футуристичным дизайном в купеобразном стиле.
Tvoe-avto.com вчера в 11:59
Шоу-бизнес

Разин оправдывается из-за ситуации с Заворотнюк

Разин сожалеет, что единственным источником информации для СМИ выступает он сам, так как контактирует с врачом Заворотнюк.
Вести Подмосковья 02:07
Общество

Члены крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» получили от 7 до 19 лет

РБК 03:47
Происшествия

СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
RT на русском 03:05
Шоу-бизнес

Вдову Магомаева экстренно госпитализировали

Профиль 02:24
Общество

ВЦИОМ узнал, чего боятся россияне

Граждан России больше всего беспокоят социальная несправедливость и снижение доходов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 03:17
Армия и оружие

Израиль сообщил об уничтожении полевого командира «Исламского джихада»

Израиль заявил, что в результате операции в секторе Газа уничтожен полевой командир запрещенной в России террористической организации "Исламский джихад" Баха Абу аль-Атта.
РЕН ТВ 00:19
Происшествия

В Тюмени от менингита умер курсант военного училища

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингококковой инфекции.
BFM.ru 03:15
Политика

ЕК предложила провести трехстороннюю встречу по газу 19 ноября

Девятнадцатое ноября рассматривается как возможная дата встречи новой трехсторонней министерской встречи России, Украины и Евросоюза по газу.
REGNUM 03:39
Экономика

В России резко подешевела свинина

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 02:31
Футбол

Климкин призвал футбольных фанатов не позорить Украину перед Россией

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал футбольных фанатов не создавать провокаций.
Pravda.Ru 02:14
Кино

Adult Swim показал заставку нового сезона «Рика и Морти»

На ютьюб-канале Adult Swim появилась заставка, которая будет открывать серии 4-го сезона мультсериала «Рик и Морти».
Афиша Daily 09 ноября в 07:49
Армия и оружие

Признание американского адмирала: США зависят от поставок из России

Руководство Пентагона уверено: главная задача американской военной индустрии сегодня — стать полностью автономной и независимой от поставок комплектующих из России и Китая.
РИА Новости 00:00
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Политика

Президент Боливии Моралес ушел в отставку

Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
Коммерсантъ 10 ноября в 16:29
Футбол

Месси не станет продлевать контракт с «Барселоной»

News.ru 02:04
Происшествия

Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе

Известия вчера в 09:09
Футбол

Полузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ

Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:25
Авто

В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66

В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Car.ru вчера в 05:13
Политика

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Армия и оружие

В ДНР заявили о завершении отвода сил в Петровском

Известия 04:04
Общество

СК запустил специальный раздел о поиске пропавших детей

Следственный комитет России запустил на своем сайте новый раздел «Внимание, пропал ребенок!».
РБК 04:16
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru 10 ноября в 20:50
Происшествия

У пивоваренного завода «Балтика» в Петербурге произошел взрыв

Рядом с пивоваренным заводом «Балтика» в Санкт-Петербурге произошел взрыв.
РБК вчера в 10:40
Политика

Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное