Политика

Lenta.ruLenta.ruРогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

11 ноября Владимир Путин заявил, что злоупотребления при строительстве космодрома Восточный не удалось пресечь по сей день, на данный момент похищены уже сотни миллионов рублей. По словам президента, хищения продолжаются и после десятков заведенных уголовных дел.
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Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на космодроме Восточный

РБК05:20

Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном

РИА Новости05:16

Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта

RT на русском02:30

Рогозин не нашел причин для беспокойства из-за эффективности трат на «Восточный»

Интерфакс02:47

Основные объекты космодрома Восточный введут в эксплуатацию с первого квартала 2020 года

ТАСС03:31

Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

Коммерсантъ02:53

Рогозин констатировал отсутствие новых хищений на «Восточном»

Rambler News Service02:47
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Ранее в бундестаге выразили надежду, что в 2020 году произойдёт продвижение по вопросу отмены санкций против России.
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В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Радио Комсомольская правда вчера в 12:52
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Вести.Ru 07:25
Общество

Участник «Северного потока-2» сумел избежать штрафа

Ранее стало известно о штрафе в отношении другого участника проекта, французской Engie.
Lenta.ru 06:47
Политика

Лавров пошутил насчет причастности РФ к будущим выборам президента США

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил по поводу выборов президента США, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
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6 «убийц» иммунной системы названы медиками

Ослабляется защита организма от патогенов.
ToDay News Ufa 02:43
Политика

В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным

Заявление прозвучало, как ответ на вопрос — зачем, вообще, Зеленский так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
Аргументы недели 07:02
Общество

Школьники смогут выбрать иностранный язык для сдачи обязательного ЕГЭ

На обязательном ЕГЭ по иностранному языку ученикам предложат выбрать из пяти языков, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.
Телеканал 360° 06:53
Политика

Самолёт с Эво Моралесом вылетел из Парагвая в Мексику

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Происшествия

Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы

Обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки доценту СПбГУ Олегу Соколову не предоставили телевизор, однако очки и книги в ближайшее время будут доставлены в его камеру в СИЗО.
Газета.Ru 03:39
Общество

Здание над станцией «Бажовская» построено по поддельным документам

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С предложением о создании рабочей группы, которая бы проработала этот вопрос, выступила вице-премьер по социальному направлению Татьяна Голикова.
Ваши новости вчера в 04:19
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Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку

Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
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По национальному проекту «Здравоохранение» в краевую детскую клиническую больницу Забайкалья поступило 14 единиц современного дорогостоящего оборудования.
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Общество

Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019

Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
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Происшествия

В Саратовской области мать отнесла на свалку новорожденного ребенка

В Саратовской области 33-летняя мать отнесла новорожденную дочку на свалку.
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Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).
Lenta.ru вчера в 18:59
Происшествия

В Подмосковье сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации

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В России предложили сократить срок использования шипованной резины

Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
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В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков

В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
Газета.Ru вчера в 23:38
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Соловьев прокомментировал уголовные дела против него на Украине

Российский телеведущий Владимир Соловьев признался корреспонденту "Газеты.Ru", что не имеет "ни малейшего представления" о заведении против него двух уголовных дел на Украине.
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Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
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СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова

Направить криминалистов поручил глава СК Александр Бастрыкин «для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства» и проверки сведений СМИ «об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки».
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Икота у новорожденных благотворно влияет на развитие мозга

По мнению ученых, икота у новорожденных помогает малышам учиться регулировать процесс дыхания.
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Дмитрий Рогозин
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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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