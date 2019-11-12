11 ноября Владимир Путин заявил, что злоупотребления при строительстве космодрома Восточный не удалось пресечь по сей день, на данный момент похищены уже сотни миллионов рублей. По словам президента, хищения продолжаются и после десятков заведенных уголовных дел.

Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

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