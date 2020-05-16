Политика
REGNUMРогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»
15 мая президент США Дональд Трамп заявил, что в США ведётся работа над новым гиперзвуковым комплексом. Он назвал эту разработку «супер-пупер ракетой», отметив, что она будет в 17 раз быстрее любых имеющихся аналогов.
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Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!
— Дмитрий Рогозин, российский политикРБК вчера в 19:06
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Общество
Волгоградцам бесплатно раздадут маски и перчатки
В каждый индивидуально упакованный комплект входят маска со сменными защитными фильтрами и перчатки многоразового использования.
МТВ онлайн 14 мая в 03:10
Авто
Новый Toyota Wildlander обошел по популярности Kia Sportage
Кроссовер Toyota Wildlander оказался популярнее Kia Sportage на китайском рынке.
Тарантас Ньюс 03:48
Происшествия
В Воронеже Opel сбил 20-летнюю девушку на переходе
В Воронеже сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала 20-летняя девушка-пешеход.
Обозреватель Врн 04:37
Общество
Китай может наложить санкции на Apple и Cisco
В ответ на планируемую США блокировку поставок китайскому технологическому гиганту Huawei полупроводников от мировых производителей микросхем Китай может наложить санкции на американские компании, включая Cisco, Apple и Qualcomm.
МонаВиста 04:55
Авто
В России подешевел электрокроссовер Jaguar I-Pace
Купить электрокар Jaguar I-Pace теперь можно по цене от 5,9 млн рублей. Недавно автомобиль стоил 6,24 млн рублей.
RuNews24.ru 14 мая в 04:22
Общество
В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
REGNUM 14 мая в 15:06
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отрабатывает беспилотный режим
Истребитель Су-57 проводит отработку беспилотного режима эксплуатации.
Дни24 03:19
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
Авто
Новый Ford Explorer появился в Европе
Около года назад компания Ford рассказала о возвращении модели Explorer на авторынок Европы.
SpeedMe 03:31
Авто
В России стартовали продажи новой «Газели»
В России стартовали продажи новой модели «Газель NN City».
Южный автомобиль 14 мая в 06:24
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль 13 мая в 08:29
Общество
Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 02:16
Гаджеты
Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь.
Газета.Ru 05:05
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском 14 мая в 13:32
Авто
В России начались продажи Bentley Continental GT V8
Компания Bentley начала продажи в России «младшей» версии купе Bentley Continental GT с двигателем V8.
Автоновости дня вчера в 04:28
Авто
В Сети показали фото нового Range Rover около Нюрбургринга
Range Rover 2022 проходит в Германии динамические испытания, и, хотя он по-прежнему полностью скрыт за маскировкой, эти снимки припаркованного прототипа, сделанные с небольшого расстояния, дают нам возможность еще лучше взглянуть на грядущий флагманский внедорожник класса люкс.
SpeedMe 14 мая в 13:25
Происшествия
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Происшествия
В Греции погибли четыре человека, которые искали сокровища
«До сих пор неизвестна причина смерти», — говорится в публикации издания и уточняется, что самым вероятным сценарием, изучаемом местной властью, стало то, что искатели сокровищ погибли во время попытки применить взрывное устройство, так как некоторые из погибших держали провода в руках.
REGNUM 04:27
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Авто
Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 млн рублей
На популярном сайте объявлений появилось одно из уникальных предложений: ВАЗ-2103 с автоматической коробкой передач.
Российская газета вчера в 04:02
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК вчера в 07:30
Общество
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета
В России уже в августе могут зарегистрировать вакцину от COVID-19.
Газета.Ru 05:15
Футбол
Евгений Левченко: Знаю геев среди футболистов и судей, но они не обязаны об этом кричать
Дал интервью на эту тему, еще не познакомившись со Слуцким лично.
Советский спорт 00:36
Общество
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Авто
Новый Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva
По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada.
32CARS.ru 14 мая в 10:58
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40