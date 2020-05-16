Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!

15 мая президент США Дональд Трамп заявил, что в США ведётся работа над новым гиперзвуковым комплексом. Он назвал эту разработку «супер-пупер ракетой», отметив, что она будет в 17 раз быстрее любых имеющихся аналогов.

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

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