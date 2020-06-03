Общество
ИнфоросРогозин передал Роскосмосу свою страницу в Twitter
Аккаунт гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter стал официальной страницей госкорпорации, сообщает ТАСС.
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Путешествия
Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb 14:50
Игры
В базе данных Steam обнаружили Star Wars: Battlefront III, но это фейк
В общем, к сожалению, Disney и LucasArts не готовятся выпустить классическую Star Wars: Battlefront III.
Игромания.ру 14:38
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
Космос
В кораблях Маска нашли российские детали
Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
Lenta.ru 18:50
Происшествия
Самоизоляция Александра Хорошавина отодвинула суд по выборам в гордуму
Экс-губернатор Александр Хорошавин и бывший первый вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин обвиняются в получении взяток от кандидатов в депутаты гордумы областного центра на выборах в 2014 году.
Сахалин.Инфо 20:55
Происшествия
В Чечне 11 человек пострадали в результате последствий непогоды
В Чечне не менее 11 человек пострадали в результате последствий сильного дождя и ветра, сообщил в видеообращении в своём Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.
RT на русском 18:40
Шоу-бизнес
Дочь Успенской назвала мать соучастницей преступления
Дочь Успенской заявила, что ее мать нажилась на "быдле" и "деградации". Очевидно, обращение было адресовано поклонникам творчества певицы.
Экономика сегодня 05:55
Здоровье
Какие продукты помогут в борьбе со стрессом
Врач-эндокринолог Наталья Пузырёва рассказала, употребление каких продуктов может помочь в борьбе со стрессом.
Пермь открытая 10:36
Технологии
Project CARS 3 анонсирована и выйдет уже летом
Slightly Mad Studios неожиданно анонсировала Project CARS 3, которая выйдет в течение трёх месяцев — до конца августа.
Игромания.ру 13:22
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на насмешки хейтеров
Как известно, недавно злопыхатели начали травлю Виктории Бони, которая, пережидая карантин, заметно поправилась и округлилась, на что она ответила, что гордится тем, что ее фигура далека от совершенства, а заодно выложила видеоролик со своей тренировки.
Bimru.ru 03:45
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Происшествия
История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей
RT на русском вчера в 15:58
Политика
Эксперт оценил возможность расстрела армией демонстраций в США
К чему может привести применение армии против протестующих в США - «МК» спросил у экспертов.
Московский Комсомолец 12:01
Игры
Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro
Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
NewInform 04:14
Здоровье
Москвич вышел из комы и удивился из-за коронавируса
Житель Москвы провел в коме два месяца после экстренной операции и удивился произошедшими из-за коронавируса изменениями, когда очнулся в конце мая.
Москва 24 00:36
Происшествия
В Братске поезд насмерть сбил человека
В жилом районе Энергетик Братска поезд насмерть сбил человека, сообщает ТК «Город».
Твой Иркутск 20:30
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия 10:47
Происшествия
Основателя паблика «Мужское государство», возможно, убили в Стамбуле
Sota.vision вчера в 21:09
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
Авто
Названы автомобили, попадающие под льготные автокредиты в России
Сегодня пресс-служба российского офиса Kia сообщила, что две модели марки — седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X—Line — попадают под действие программ.
SpeedMe вчера в 08:34
Шоу-бизнес
«Мне надоело жить по юлианскому календарю»: Анастасия о предательстве Юлиана и неудачных эко
Uznayvse.ru 07:46
Происшествия
Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест
Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест.
ТАСС вчера в 15:01
Происшествия
Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео
Разбойное нападение 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова на хозяйственный магазин в Екатеринбурге попало на видео.
Lenta.ru 08:40
Политика
Персонально ваш: Елизавета Осетинская
Елизавета Осетинская, основатель проектов The Bell и "Русские норм !", в эфире радио "Эхо Москвы".
Эхо Москвы 11:35
Происшествия
Коронавирус выявили у 40 работников городской больницы в Новосибирске
Коронавирус подтвержден у 40 сотрудников новосибирской городской клинической больницы №34, два отделения которой ранее были закрыты на карантин.
ТАСС 01:11
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Происшествия
Утопившей своих детей на Камчатке матери вынесли приговор
В сентябре прошлого года жительницу Вилючинска и 27-летнюю мать задержали на Камчатке по обвинению в том, что она утопила двоих своих малолетних детей в бухте Крашенинникова.
Газета.Ru 20:37
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Экономика
В мире появилась новая экономическая «горячая точка»
«Правительство Ливана не питает иллюзий, что предстоящие месяцы будут простыми хоть для кого-нибудь», — сказал Чэлхуб, занимающий должность советника премьер-министра Хассана Диаба по финансовым вопросам.
Lenta.ru 20:01