Общество

ИнфоросРогозин передал Роскосмосу свою страницу в Twitter

Аккаунт гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter стал официальной страницей госкорпорации, сообщает ТАСС.
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Страница Рогозина в Twitter стала официальной страницей «Роскосмоса»

РБК11:59

Twitter Рогозина перешел Роскосмосу

Телеканал 360°07:11

Рогозин передал свой аккаунт в твиттере «Роскосмосу»

Дождь07:39

Аккаунт Рогозина в Twitter передан Роскосмосу

ТАСС07:34

Рогозин передал личный аккаунт в Twitter во владение Роскосмосу

Газета.Ru07:46

Рогозин передал свой личный аккаунт в Twitter Роскосмосу

News.ru06:29

Рогозин передал «Роскосмосу» личный аккаунт в твиттере

РИА Новости05:58
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Путешествия

Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
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Игры

В базе данных Steam обнаружили Star Wars: Battlefront III, но это фейк

В общем, к сожалению, Disney и LucasArts не готовятся выпустить классическую Star Wars: Battlefront III.
Игромания.ру 14:38
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Политика

Лукашенко отправил правительство в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
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Космос

В кораблях Маска нашли российские детали

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
Lenta.ru 18:50
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Происшествия

Самоизоляция Александра Хорошавина отодвинула суд по выборам в гордуму

Экс-губернатор Александр Хорошавин и бывший первый вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин обвиняются в получении взяток от кандидатов в депутаты гордумы областного центра на выборах в 2014 году.
Сахалин.Инфо 20:55
Происшествия

В Чечне 11 человек пострадали в результате последствий непогоды

В Чечне не менее 11 человек пострадали в результате последствий сильного дождя и ветра, сообщил в видеообращении в своём Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.
RT на русском 18:40
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Шоу-бизнес

Дочь Успенской назвала мать соучастницей преступления

Дочь Успенской заявила, что ее мать нажилась на "быдле" и "деградации". Очевидно, обращение было адресовано поклонникам творчества певицы.
Экономика сегодня 05:55
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Здоровье

Какие продукты помогут в борьбе со стрессом

Врач-эндокринолог Наталья Пузырёва рассказала, употребление каких продуктов может помочь в борьбе со стрессом.
Пермь открытая 10:36
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Общество

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия 09:16
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Технологии

Project CARS 3 анонсирована и выйдет уже летом

Slightly Mad Studios неожиданно анонсировала Project CARS 3, которая выйдет в течение трёх месяцев — до конца августа.
Игромания.ру 13:22
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Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на насмешки хейтеров

Как известно, недавно злопыхатели начали травлю Виктории Бони, которая, пережидая карантин, заметно поправилась и округлилась, на что она ответила, что гордится тем, что ее фигура далека от совершенства, а заодно выложила видеоролик со своей тренировки.
Bimru.ru 03:45
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

RT на русском вчера в 15:58
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Политика

Эксперт оценил возможность расстрела армией демонстраций в США

К чему может привести применение армии против протестующих в США - «МК» спросил у экспертов.
Московский Комсомолец 12:01
Игры

Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro

Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
NewInform 04:14
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Здоровье

Москвич вышел из комы и удивился из-за коронавируса

Житель Москвы провел в коме два месяца после экстренной операции и удивился произошедшими из-за коронавируса изменениями, когда очнулся в конце мая.
Москва 24 00:36
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Происшествия

В Братске поезд насмерть сбил человека

В жилом районе Энергетик Братска поезд насмерть сбил человека, сообщает ТК «Город».
Твой Иркутск 20:30
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия 10:47
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Происшествия

Основателя паблика «Мужское государство», возможно, убили в Стамбуле

Sota.vision вчера в 21:09
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
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Авто

Названы автомобили, попадающие под льготные автокредиты в России

Сегодня пресс-служба российского офиса Kia сообщила, что две модели марки — седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X—Line — попадают под действие программ.
SpeedMe вчера в 08:34
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Шоу-бизнес

«Мне надоело жить по юлианскому календарю»: Анастасия о предательстве Юлиана и неудачных эко

Uznayvse.ru 07:46
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Происшествия

Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест

Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест.
ТАСС вчера в 15:01
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Происшествия

Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео

Разбойное нападение 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова на хозяйственный магазин в Екатеринбурге попало на видео.
Lenta.ru 08:40
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Политика

Персонально ваш: Елизавета Осетинская

Елизавета Осетинская, основатель проектов The Bell и "Русские норм !", в эфире радио "Эхо Москвы".
Эхо Москвы 11:35
Происшествия

Коронавирус выявили у 40 работников городской больницы в Новосибирске

Коронавирус подтвержден у 40 сотрудников новосибирской городской клинической больницы №34, два отделения которой ранее были закрыты на карантин.
ТАСС 01:11
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
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Происшествия

Утопившей своих детей на Камчатке матери вынесли приговор

В сентябре прошлого года жительницу Вилючинска и 27-летнюю мать задержали на Камчатке по обвинению в том, что она утопила двоих своих малолетних детей в бухте Крашенинникова.
Газета.Ru 20:37
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
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Экономика

В мире появилась новая экономическая «горячая точка»

«Правительство Ливана не питает иллюзий, что предстоящие месяцы будут простыми хоть для кого-нибудь», — сказал Чэлхуб, занимающий должность советника премьер-министра Хассана Диаба по финансовым вопросам.
Lenta.ru 20:01
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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