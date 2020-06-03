Аккаунт гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter стал официальной страницей госкорпорации, сообщает ТАСС.

Рогозин передал Роскосмосу свою страницу в Twitter

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