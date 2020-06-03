Источник фото: Twitter "Принципиально важные публикации пресс-службы мы и так с генеральным директором согласовываем, поэтому нет смысла вести две параллельные страницы", — объяснил РИА "Новости" это преобразование руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

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