Общество
Телеканал 360°Twitter Рогозина перешел Роскосмосу
Источник фото: Twitter "Принципиально важные публикации пресс-службы мы и так с генеральным директором согласовываем, поэтому нет смысла вести две параллельные страницы", — объяснил РИА "Новости" это преобразование руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
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Гаджеты
Apple заблокировала украденные во время бунтов в США iPhone
Американская компания Apple заблокировала все iPhone, которые были украдены из фирменных магазинов во время погромов.
Профиль 04:11
Шоу-бизнес
Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид
В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru 09:20
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 29 мая, сократились на 2,1 млн баррелей — до 532,3 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 10:55
Политика
Антонов назвал отношения России и США «несколько подмороженными»
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отношения России и США "несколько подморожены", похоже, что позитивные сигналы из Москвы до американской стороны не доходят.
РИА Новости 11:25
Общество
В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей
Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
Motor вчера в 12:55
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
Общество
Жители двора в Уфе объявили голодовку против точечной застройки
Жители многоквартирных домов №168, 170, 170/1 на проспекте Октября и дома №5 на улице Руставели в Уфе протестуют против строительства в этом квартале нового 34-этажного дома (застройщиком выступает группа ПСК-6 депутата горсовета Уфы Андрея Носкова и депутата Курултая Олега Филиппова).
Коммерсантъ Уфа 10:41
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
Политика
Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
Политика
Посол отверг обвинения в причастности России к беспорядкам в США
Россия не причастна к беспорядкам в США, заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:54
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС 07:26
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой
Пока не понятно, насколько муж Полины Гагариной окажется талантливым исполнителем, а после того как он назвал отечественную эстраду убогой, тем более странно слышать подобное.
ВладТайм 06:26
Общество
В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения
В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
Футбол
«Химки» останутся в ФНЛ в следующем сезоне
Министр спорта Московской области Роман Терюшков в интервью агентству ТАСС рассказал, какие изменения произойдут в подмосковных "Химках" в новом сезоне.
Piter.tv 04:46
Армия и оружие
Посадку Ка-27 на палубу новейшего корвета «Гремящий» сняли на видео
Летчики Государственного летно-испытательного центра Минобороны России выполняют посадки корабельных вертолетов Ка-27 на палубу корвета "Гремящий" в море.
Российская газета 07:41
Культура
Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф
ТАСС вчера в 04:00
Армия и оружие
В ЛНР сняли режим повышенной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник снял режим повышенной боевой готовности после прекращения обстрелов со стороны украинских силовиков.
РИА Новости 10:16
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму
Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости 12:02
Происшествия
В «Российской венчурной компании» прошли обыски
Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Кино
Харви Вайнштейн угрожал разрушить карьеру сотрудника Ghibli за отказ урезать «Принцессу Мононоке»
В мемуарах «В одном доме с бесконечным человеком» бывший сотрудник международного подразделения студии Ghibli Стив Элперт рассказал о столкновении с Харви Вайнштейном.
КиноПоиск 08:10
Кино
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
В главной номинации представлены были картина «Дылда» Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко «Холоп» и «Текст».
Inc-news.ru 01 июня в 04:20
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина хотят положить в психиатрическую клинику
StarHit.ru вчера в 13:10
Политика
Лавров призвал к прекращению огня в Ливии
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с вице-премьером Правительства национального согласия (ПНС) Ливии призвал к скорейшему прекращению огня в Ливии, заявили в среду в российском МИД.
РИА Новости 10:27
Наука
Самый глубоководный осьминог в мире сфотографирован
Получено уникальная фотография самого глубоководного осьминога в мире. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:21
Происшествия
В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры
REGNUM 01 июня в 07:26
Общество
Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы
Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:05