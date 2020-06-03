Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Twitter Рогозина перешел Роскосмосу

Источник фото: Twitter "Принципиально важные публикации пресс-службы мы и так с генеральным директором согласовываем, поэтому нет смысла вести две параллельные страницы", — объяснил РИА "Новости" это преобразование руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
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Страница Рогозина в Twitter стала официальной страницей «Роскосмоса»

РБК11:59

Рогозин передал личный аккаунт в Twitter во владение Роскосмосу

Газета.Ru07:46

Рогозин передал «Роскосмосу» личный аккаунт в твиттере

РИА Новости05:58

Аккаунт Рогозина в Twitter передан Роскосмосу

ТАСС07:34

Twitter Рогозина перешел Роскосмосу

Телеканал 360°07:11

Рогозин передал свой личный аккаунт в Twitter Роскосмосу

News.ru06:29

Рогозин передал свой аккаунт в твиттере «Роскосмосу»

Дождь07:39
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Общество

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия 09:16
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Гаджеты

Apple заблокировала украденные во время бунтов в США iPhone

Американская компания Apple заблокировала все iPhone, которые были украдены из фирменных магазинов во время погромов.
Профиль 04:11
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Шоу-бизнес

Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид

В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru 09:20
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 29 мая, сократились на 2,1 млн баррелей — до 532,3 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 10:55
Политика

Антонов назвал отношения России и США «несколько подмороженными»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отношения России и США "несколько подморожены", похоже, что позитивные сигналы из Москвы до американской стороны не доходят.
РИА Новости 11:25
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Общество

В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей

Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
Motor вчера в 12:55
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Политика

Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
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Общество

Жители двора в Уфе объявили голодовку против точечной застройки

Жители многоквартирных домов №168, 170, 170/1 на проспекте Октября и дома №5 на улице Руставели в Уфе протестуют против строительства в этом квартале нового 34-этажного дома (застройщиком выступает группа ПСК-6 депутата горсовета Уфы Андрея Носкова и депутата Курултая Олега Филиппова).
Коммерсантъ Уфа 10:41
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Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
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Политика

Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
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Политика

Посол отверг обвинения в причастности России к беспорядкам в США

Россия не причастна к беспорядкам в США, заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:54
6
Общество

Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС 07:26
306
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой

Пока не понятно, насколько муж Полины Гагариной окажется талантливым исполнителем, а после того как он назвал отечественную эстраду убогой, тем более странно слышать подобное.
ВладТайм 06:26
16
Общество

В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения

В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
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Футбол

«Химки» останутся в ФНЛ в следующем сезоне

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в интервью агентству ТАСС рассказал, какие изменения произойдут в подмосковных "Химках" в новом сезоне.
Piter.tv 04:46
Армия и оружие

Посадку Ка-27 на палубу новейшего корвета «Гремящий» сняли на видео

Летчики Государственного летно-испытательного центра Минобороны России выполняют посадки корабельных вертолетов Ка-27 на палубу корвета "Гремящий" в море.
Российская газета 07:41
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Культура

Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф

ТАСС вчера в 04:00
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Армия и оружие

В ЛНР сняли режим повышенной боевой готовности

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник снял режим повышенной боевой готовности после прекращения обстрелов со стороны украинских силовиков.
РИА Новости 10:16
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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
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Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму

Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости 12:02
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Происшествия

В «Российской венчурной компании» прошли обыски

Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Кино

Харви Вайнштейн угрожал разрушить карьеру сотрудника Ghibli за отказ урезать «Принцессу Мононоке»

В мемуарах «В одном доме с бесконечным человеком» бывший сотрудник международного подразделения студии Ghibli Стив Элперт рассказал о столкновении с Харви Вайнштейном.
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Кино

«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров

В главной номинации представлены были картина «Дылда» Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко «Холоп» и «Текст».
Inc-news.ru 01 июня в 04:20
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Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина хотят положить в психиатрическую клинику

StarHit.ru вчера в 13:10
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Политика

Лавров призвал к прекращению огня в Ливии

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с вице-премьером Правительства национального согласия (ПНС) Ливии призвал к скорейшему прекращению огня в Ливии, заявили в среду в российском МИД.
РИА Новости 10:27
Наука

Самый глубоководный осьминог в мире сфотографирован

Получено уникальная фотография самого глубоководного осьминога в мире. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры

REGNUM 01 июня в 07:26
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Общество

Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы

Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:05
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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