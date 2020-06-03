Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отдал личную страницу в Twitter во владение госкорпорации. Комментарий руководителя пресс-службы компании Владимира Устименко по этому поводу приводит РИА "Новости". Стоит отметить, что на странице Рогозина сменились фотографии и название.

Рогозин передал личный аккаунт в Twitter во владение Роскосмосу

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