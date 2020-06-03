Общество
Газета.RuРогозин передал личный аккаунт в Twitter во владение Роскосмосу
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отдал личную страницу в Twitter во владение госкорпорации. Комментарий руководителя пресс-службы компании Владимира Устименко по этому поводу приводит РИА "Новости". Стоит отметить, что на странице Рогозина сменились фотографии и название.
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Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и ливнях 3 июня
В Москве в среду, 3 июня, ожидаются сильные дожди, ветер до 15 м/с и гроза, предупреждает пресс-служба управления МЧС по Москве.
Агентство Москва вчера в 09:34
Происшествия
В Ярославской области бывшего депутата-единоросса посадили за убийство
Переславский районный суд приговорил к восьми с половиной годам строгого режима бывшего главу фракции «Единой России» в Переславль-Залесской гордуме Владимира Корнилова за убийство сторонника «Справедливой России» Павла Череднякова.
Коммерсантъ 13:06
Кино
Алёна Бабенко рассказала о сериале «Последствия»
RT на русском 12:39
Общество
Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Российская газета 10:32
Политика
Лукашенко исключил революционную смену правительства в Белоруссии
25 мая Лукашенко заявил, что намерен сформировать новый состав правительства Белоруссии до президентских выборов, передает RT.
Известия 06:42
Общество
Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации»
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G, пишет РИА Новости.
RT на русском 12:57
Армия и оружие
В ЛНР сняли режим повышенной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник снял режим повышенной боевой готовности после прекращения обстрелов со стороны украинских силовиков.
РИА Новости 10:16
Экономика
Цены на фрукты и ягоды на Украине побили исторический рекорд
Цены на фрукты и ягоды на рынке Украины достигли исторически высокого уровня, сообщили в среду в плодовоовощной ассоциации страны.
Взгляд.ру 10:51
Культура
На телевидении запустят детский КВН
Первый выпуск шоу талантов "Детский КВН" готовится к выходу на СТС, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Газета.Ru вчера в 08:51
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Армия и оружие
Армия США начала вооружаться стрелковым оружием нового поколения
Армия США начала вооружаться стрелковым оружием нового поколения.
Актуальные Новости вчера в 01:42
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Происшествия
В Петербурге женщина умерла после пластической операции
Жительница Санкт-Петербурга умерла после того, как ей сделали пластическую операцию в одной из частных клиник города, заявили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.
Московский Комсомолец 13:10
Происшествия
Чиновник липецкого дорожного агентства подозревается в коррупции
Липецк, 3 июня 2020, 18:13 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
REGNUM 11:13
Общество
В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах
Эксперты Роскачества напомнили потребителям о токсинах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
RT на русском 06:42
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Игры
Sony в РФ начала распродажу консолей PlayStation 4 и аксессуаров
Контроллеры DualShock 4 с 3 июня начали продавать за 2 999 рублей.
Astera 08:14
Культура
Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф
ТАСС вчера в 04:00
Общество
В России введут новый крупный штраф для автомобилистов
В России появится новый крупный штраф для владельцев автомобилей.
БИЗНЕС Online 10:55
Политика
США решили запретить полеты китайским авиакомпаниям
Администрация президента США Дональда Трампа решила запретить китайским авиакомпаниям совершать пассажирские рейсы в страну.
РБК 12:53
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Армия и оружие
Зверев рассказал об условиях возникновения нового «Карибского кризиса»
Американский посол в Варшаве допустил возможность переброски ядерного оружия в Польшу, а это может спровоцировать новый "Карибский кризис", такое мнение выразил аналитик Юрий Зверев на пресс-конференции Медиагруппы "Патриот".
Народные новости 10:18
Общество
В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA
В России открылся первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK.
Интерфакс 06:11
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Политика
Пентагон выступил против использования армии для борьбы с беспорядками
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что выступает против использования американских военных для подавления беспорядков в стране.
RT на русском 12:11
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Наука
Крысам успешно пересадили человеческую мини-печень
В рамках эксперимента пяти крысам были пересажены выращенные печени.
Anonsens вчера в 19:52
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Футбол
Бывший журналист «СЭ» стал руководителем селекционной службы «Торпедо»
Пресс-служба «Торпедо» сообщает, что бывший журналист «СЭ» Максим Ляпин назначен на должность руководителя селекционной службы команды.
Спорт-Экспресс 11:28