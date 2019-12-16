Космос
REGNUMРогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну
Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы. Об этом сегодня, 16 декабря, на пресс-конференции на космодроме «Восточный» сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
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Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
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Бывший муж забрал у Даны Борисовой дочь с полицией
Бывший супруг Даны Борисовой Максим Аксенов пришел к телеведущей Дане Борисовой с полицией и врачами, чтобы забрать 12-летнюю дочь.
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Определились пары плей-офф Лиги чемпионов
Жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
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В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
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Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
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Слуцкий может возглавить «Рубин»
Бывший тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить казанский "Рубин", сообщает БИЗНЕС Online.
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Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
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Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Политика
Вице-премьер Борисов прибыл в Сирию
Вице-премьер России Юрий Борисов прибыл в Сирию с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого проведет встречу с президентом страны Башаром Асадом, обсудит работу порта Тартус и поставки сельхозпродукции, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.
Общество
Путин одобрил штрафы за отсутствие антитеррористической защиты
Российский президент Владимир Путин одобрил закон о введении штрафов за отсутствие антитеррористической защиты на объектах.
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Режиссёр объяснил исчезновение слова «протесты» из эфира «России 1»
Режиссёр концерта музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко прокомментировал инцидент с исчезновением слова «протесты» из эфира.
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Фигурное катание
Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой
На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
Политика
В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
В Русском музее объяснили появление шоколадок с портретом Сталина
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Политика
Украина введет двойное гражданство
Власти Украины готовят законопроект, который не будет требовать отказа от иностранного гражданства для получения украинского паспорта.
Политика
Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву
Лидер Франции Эммануэль Макрон прилетит в Москву на празднование Дня Победы.
Происшествия
В Анапе подросток умер на приеме у врача
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело после смерти подростка во время оказания медицинской помощи в городской больнице в Анапе, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в понедельник.
Происшествия
Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника
Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.