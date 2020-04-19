Коронавирус
РБКРогозин подтвердил данные о коронавирусе у конструктора Микрина
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о заражении коронавирусом генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгения Микрина. Об этом гендиректор госкорпорации рассказал в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
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Здоровье
В Петербурге 46 пациентов с коронавирусом лежат в реанимации
Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что 46 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации.
Газета.Ru 15:46
Общество
Академик объяснил рост выявленных случаев коронавируса в России
Число заболевших коронавирусом в России растет из-за расширения тестирования, отмечает Николай Брико, академик и главный внештатный эпидемиолог России.
ToDay News Ufa 11:47
Общество
Американцы вышли на протесты из-за карантина
В США прошла волна протестов с требованием об отмене карантина и возвращении к нормальной жизни. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Lenta.ru вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК вчера в 13:40
Здоровье
Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек
В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
Профиль 07:05
Здоровье
В психбольнице Архангельска коронавирусом заразились 70 человек
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице, где COVID-19 был обнаружен у 70 человек.
Ридус 14:15
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Политика
Границы государств предложили оставить закрытыми еще на год
«Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны», — предложил Земан.
Lenta.ru 14:33
Космос
Рогозин объяснил отмену запуска спутников с Байконура
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил отмену запуска спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» с космодрома Байконур в марте, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 14:16
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Общество
В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии коронавируса
Иммунолог и представитель Российской академии наук Сергей Недоспасов заявил, что до сих пор в России наблюдается высокая вероятность второй волны заражения COVID-19, которая, скорее всего, будет слабее первой.
Дни24 04:21
Происшествия
В Севастополе возросло количество инфицированных коронавирусом
Севастополь, 19 апреля 2020, 06:20 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в Севастополе возросло до 16 человек.
REGNUM вчера в 23:20
Здоровье
Врачи объяснили причины невысокой смертности от коронавируса в России
Россия находится на 11 месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Однако, уровень смертности в нашей стране довольно низкий.
МИР 24 вчера в 22:27
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Политика
Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
Паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными.
Коммерсантъ вчера в 05:07
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Гаджеты
В РФ создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Газета DAILY 13:37
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Общество
Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков
Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 15:39
Общество
Власти Ростова рассказали о выдаче пропусков для работающих
«Указанные разрешения предназначены для сотрудников организаций, действующих на территории Ростова, деятельность которых не была приостановлена в ситуации распространения коронавируса», — говорится в официальном сообщении.
РБК Ростов-на-Дону 12:09
Происшествия
Машину разорвало на две части в ДТП на Суздальском проспекте
Днем в воскресенье, 19 апреля, на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Культуры произошло серьезное ДТП.
Телеканал Санкт-Петербург 09:46
Общество
В США от коронавируса скончались больше 40 тысяч человек
В США от коронавируса умерли больше 40 тысяч человек.
Газета.Ru 15:27
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС вчера в 10:56
Игры
Сиквел ATOM RPG выйдет в ранний доступ уже 11 мая
Разработчики ATOM RPG неожиданно объявили, что независимое расширение «Трудоград» выйдет в ранний доступ уже 11 мая.
Игромания.ру 06:15