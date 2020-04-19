Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о заражении коронавирусом генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгения Микрина. Об этом гендиректор госкорпорации рассказал в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Рогозин подтвердил данные о коронавирусе у конструктора Микрина

Общество Американцы вышли на протесты из-за карантина В США прошла волна протестов с требованием об отмене карантина и возвращении к нормальной жизни. Об этом сообщает телеканал Fox News. 344

Здоровье В психбольнице Архангельска коронавирусом заразились 70 человек Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице, где COVID-19 был обнаружен у 70 человек. 15

Общество В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. 642

Космос Рогозин объяснил отмену запуска спутников с Байконура Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил отмену запуска спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» с космодрома Байконур в марте, сообщает РИА Новости. 7

Общество В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии коронавируса Иммунолог и представитель Российской академии наук Сергей Недоспасов заявил, что до сих пор в России наблюдается высокая вероятность второй волны заражения COVID-19, которая, скорее всего, будет слабее первой. 949

Происшествия В Севастополе возросло количество инфицированных коронавирусом Севастополь, 19 апреля 2020, 06:20 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в Севастополе возросло до 16 человек. 26

Общество Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер. 239

Политика Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав Паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными. 570

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,7K

Общество Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий. 30

Общество Власти Ростова рассказали о выдаче пропусков для работающих «Указанные разрешения предназначены для сотрудников организаций, действующих на территории Ростова, деятельность которых не была приостановлена в ситуации распространения коронавируса», — говорится в официальном сообщении.