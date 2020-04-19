Коронавирус
Взгляд.руРогозин подтвердил коронавирус у генконструктора РКК «Энергия»
Ранее сообщалось, что у замгендиректора и генконструктора РКК «Энергия» Евгения Микрина диагностировали коронавирус. В среду гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России заразились коронавирусом.
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Рогозин: генконструктор РКК «Энергия» Микрин заразился коронавирусом
Московский Комсомолецвчера в 13:39
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: «Наши многоразовые ракеты будут возвращаться по-самолетному»
Комсомольская правдавчера в 13:30
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