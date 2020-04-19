Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руРогозин подтвердил коронавирус у генконструктора РКК «Энергия»

Ранее сообщалось, что у замгендиректора и генконструктора РКК «Энергия» Евгения Микрина диагностировали коронавирус. В среду гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России заразились коронавирусом.
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Рогозин подтвердил данные о коронавирусе у конструктора Микрина

РБКвчера в 15:05

Рогозин: генконструктор РКК «Энергия» Микрин заразился коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 13:39

Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом

РИА Новостивчера в 13:08

Генеральный конструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом

Ведомостивчера в 13:22

Рогозин подтвердил, что генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом

ТАССвчера в 13:16

Генконструктор РКК «Энергия» проходит лечение от коронавируса

RT на русскомвчера в 13:26

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: «Наши многоразовые ракеты будут возвращаться по-самолетному»

Комсомольская правдавчера в 13:30
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В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

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Общество

Врач рассказал о странностях коронавируса

Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
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Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости вчера в 16:56
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Быков назвал причины массового отъезда россиян в НХЛ

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков объяснил причины массового оттока российских игроков в НХЛ.
Sport.ru вчера в 20:00
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Общество

В Якутии зафиксировано 111 случаев заболевания коронавирусом

На традиционном брифинге 20 апреля глава Якутии Айсен Николаев отчитался об эпидемиологической ситуации в регионе.
Аргументы и Факты - Якутия вчера в 22:31
Здоровье

В Хабаровском крае скончался пятый пациент с коронавирусом

В Хабаровском крае подтвержден пятый случай смерти от коронавирусной инфекции, сообщает региональный Минздрав.
Росбалт вчера в 22:59
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Общество

В Башкирии с понедельника будут изменены правила выхода на работу

В Башкирии с понедельника действуют новые правила передвижения.
ToDay News Ufa вчера в 09:08
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Авто

Новый кроссовер Subaru назвали Evoltis

Toyota и Subaru совместно напрягают усилия над созданием новой «тележки» EV, которая подойдет для средних и больших легковушек, а также кроссоверов C-сегмента.
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Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19

Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:14
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Общество

МЧС советует замачивать овощи и зелень после покупки

В рекомендациях ВНИИ ГОЧС МЧС России говорится, что овощи, фрукты и зелень необходимо тщательно промыть, замочить в воде на 10–15 минут и снова промыть под проточной водой.
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Наука

В РАН описали сценарий искусственного происхождения коронавируса

Наиболее реальный сценарий искусственного происхождения коронавируса заключается в попытке адаптировать его к другому биологическому виду, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
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Армия и оружие

Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии

Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс вчера в 09:31
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Экономика

АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
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Здоровье

В Челябинской области подтверждены 83 случая заболевания коронавирусом

Резко увеличилось число заражённых коронавирусом в Челябинской области. О новых случаях сообщили в Минздраве региона.
Pchela.News вчера в 02:17
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Происшествия

В Республике Алтай семья из четырех человек заразилась коронавирусом

Коронавирус подтвердился у семьи из четырех человек в Горно-Алтайске, сообщает в воскресенье оперштаб региона.
РИА Новости вчера в 13:09
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова отреагировала на слухи о подагре

Фанаты всерьез забеспокоились о состоянии Шишковой и стали терроризировать её вопросами о подагре в комментариях в социальных сетях.
Bimru.ru вчера в 09:55
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Здоровье

На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 04:37
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Происшествия

Третий человек скончался от коронавируса в Иркутской области

В Иркутской области скончался третий пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе утром 20 апреля.
Твой Иркутск вчера в 21:24
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Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
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Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Российская газета вчера в 16:37
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Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру

Еще недавно бушевал скандал о том, что внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко продала квартиру актрисы в Санкт-Петербурге без согласия старших членов семьи.
StarHit.ru вчера в 14:02
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«Легкие хрустят»: пациенты с COVID-19 рассказали о первых симптомах

Россияне, переболевшие COVID-19, рассказали в интервью "Известиям" о симптомах заболевания.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество

Аномальные холода ожидаются в европейской части России

Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
Общество

Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве

Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Коммерсантъ вчера в 13:20
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Политика

Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
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Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ вчера в 05:00
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В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян

РИА Новости вчера в 22:07
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Микрин Евгений Анатольевич
Учёный
Советский и российский учёный в области механики и процессов управления, конструктор ракетно-космической техники. Академик РАН. Член Президиума РАН. Генеральный конструктор пилотируемых программ РФ, генеральный конструктор ПАО РКК «Энергия» им. С. П. Королёва.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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