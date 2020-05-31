Космос
REGNUMCrew Dragon с экипажем на борту пристыковался к МКС
Американский космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту успешно пристыковался к Международной космической станции. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает американская корпорация SpaceX, которая создала данный космический корабль.
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Дорогой Джим Брайденстайн, на этом этапе можно осторожно поздравить вас с успешным запуском и стыковкой. Браво! Я знаю, как сильно вы хотели, чтобы это важное событие стало успешным. Я желаю команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы к МКС.
— Дмитрий Рогозин, российский политикНТВ 11:17
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