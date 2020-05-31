Космос

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРогозин поздравил NASA с удачной стыковкой Crew Dragon с МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил НАСА с удачным полетом и стыковкой космического корабля Crew Dragon с МКС. Рогозин опубликовал поздравительное сообщение на английском языке в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать4
Дмитрий Рогозин
Дорогой Джим Брайденстайн, на этом этапе можно осторожно поздравить вас с успешным запуском и стыковкой. Браво! Я знаю, как сильно вы хотели, чтобы это важное событие стало успешным. Я желаю команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы к МКС.
— Дмитрий Рогозин, российский политикНТВ 11:17
с чего всё началось
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил в своем Twitter
 главу NASA Джима Бранденстайна с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС).
Газета.Ru11:03

Подробнее о событии

Что произошло за день: воскресенье, 31 мая

Интерфакс13:45

Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешным полётом Crew Dragon

RT на русском11:07

Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешной стыковкой Crew Dragon

Ведомости11:08

Рогозин заявил о желании работать с США после стыковки Crew Dragon с МКС

РБК11:21

Рогозин поздравил Брайденстайна и Маска со стыковкой «Дракона»

Вести.Ru11:07

Рогозин поздравил главу NASA с успешной стыковкой Crew Dragon с МКС

Газета.Ru11:03

Рогозин поздравил NASA и передал Маску, что оценил шутку про батуты

РЕН ТВ10:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Политика

МИД осудил инцидент с российским журналистом в Миннеаполисе

Россия расценивает намеренное распыление полицией Миннеаполиса слезоточивого спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву как проявление необоснованной жестокости, говорится в сообщении МИД.
Профиль 10:38
339
Политика

Песков рассказал, как пройдет парад Победы

Выбор новой даты 24 июня обсусловлен тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.
РИА Новости 13:08
1,9K
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Детские выплаты С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые "коронавирусные" выплаты на детей.
Известия вчера в 17:02
71
Общество

Московскую соборную мечеть откроют 1 июня

Московскую соборную мечеть откроют для верующих 1 июня в тестовом режиме, заявил РИА Новости первый замглавы Духовного управления мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.
РИА Новости 14:31
4
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
1,1K
Политика

Рогозин заявил, что оценил шутку Маска про батут

В 2014 году Рогозин на фоне антироссийских санкций, затрагивавших отечественные космодромы, написал в Twitter, что американцам придется запускать своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) с помощью батута.
Газета.Ru 11:48
6,2K
Политика

Трамп заявил о признании «Антифа» террористической организацией

США признают движение «Антифа» террористической организацией, заявил в воскресенье, 31 мая, президент страны Дональд Трамп.
Известия 12:49
91
Космос

«Роскосмос» планирует испытать в этом году две новые ракеты

Как написал в своем твиттере официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, в следующем году Россия планирует возобновить свою Лунную программу.
Эхо Москвы 09:32
271
Авто

Украинский автобус Torsus Praetorian награжден за дизайн и инновации

Полноприводные автобусы Torsus Praetorian престижные награды получили от немецких журналистов, которые высоко оценили не только инновации, применяемые в автобусах, но также и дизайн.
Любимый город 15:03
4
Футбол

Семин наотрез отказался комментировать последний день в «Локомотиве»

Последний день 31 мая официально истек срок контракта Юрия Семина с московским "Локомотивом" - подошла к концу эпоха, которая принесла "железнодорожникам" 13 трофеев, среди которых три титула чемпиона России, шесть побед в Кубке страны и три - в Суперкубке.
Газета.Ru 14:41
Общество

Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
13
Общество

Попова исключила одномоментное снятие ограничений

Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
248
Наука

Инженеры создали искусственные реснички

В ходе недавно проведенной работы эксперты разработали искусственные реснички – структуры, похожие на волосы, которые могут принимать новую форму в ответ на воздействие магнитного поля, а затем возвращаться к своей первоначальной форме при воздействии источника света.
Anonsens 28 мая в 16:37
6
Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
696
Армия и оружие

В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый образец бронетехники

В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый бронеавтомобиль.
Дни24 вчера в 01:30
30
Происшествия

На Украине арестовали 11 возможных участников бойни в Броварах

Киев, 31 мая 2020, 11:44 — REGNUM На Украине суд арестовал ещё пятерых предполагаемых участников массовой перестрелки в Броварах, сообщила 31 мая пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
REGNUM 04:44
4
Общество

Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе

Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
17
Общество

Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
455
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
9,2K
Политика

Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета 14:58
17
Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
411
Политика

Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
441
Общество

Белорусы вышли на пикеты для выдвижения кандидатов на пост президента

News.ru 12:37
34
Наука

Новую пандемию опаснее коронавируса предсказал учёный

Ученый из Великобритании Майкл Грегор в беседе с Daily Маіl заявил, что миру угрожает еще одна пандемия, которая может стереть с лица Земли половину человечества.
Live24 02:33
27
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»

Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru вчера в 16:28
10
Религия

В Подмосковье разрешили посещать храмы

Известия 12:15
111
Армия и оружие

На границе с Крымом пропал украинский военный

На украинском пункте пропуска «Чонгар» на государственной границе с Крымом пропал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
КП - Крым 10:22
52
Хоккей

Хоккеист Алексей Терещенко раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ

Хоккеист и заслуженный мастер спорта 39-летний Алексей Терещенко, пять раз становившийся чемпионом России, жестко раскритиковал введение нового порога заработных плат в КХЛ.
Дни24 07:47
2
Шоу-бизнес

Лоза посоветовал бедствующим артистам разгружать вагоны

Лоза считает, что у нынешней ситуации немало общего с Великой депрессией, когда все "пошли разгружать вагоны, несмотря на статус и звездность".
РЕН ТВ 09:52
5
Происшествия

Между жителями Киргизии и Узбекистана на границе произошел конфликт

REGNUM 07:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Dragon 2
Космический аппарат
Американский многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development. Предназначен для доставки экипажа до 4 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное