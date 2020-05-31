Космос
Московский КомсомолецРогозин поздравил NASA с удачной стыковкой Crew Dragon с МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил НАСА с удачным полетом и стыковкой космического корабля Crew Dragon с МКС. Рогозин опубликовал поздравительное сообщение на английском языке в Twitter.
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Дорогой Джим Брайденстайн, на этом этапе можно осторожно поздравить вас с успешным запуском и стыковкой. Браво! Я знаю, как сильно вы хотели, чтобы это важное событие стало успешным. Я желаю команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы к МКС.
— Дмитрий Рогозин, российский политикНТВ 11:17
с чего всё началось
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил в своем Twitter главу NASA Джима Бранденстайна с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС).Газета.Ru11:03
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