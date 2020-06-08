Политика

Lenta.ruLenta.ruРогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом он написал в своей статье в журнале Forbes.
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с чего всё началось

«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска

Мол, цена кресла в Crew Dragon составляет $55 млн, в то время как на «Союзе» – более $90 млн, потому теперь русским придётся летать к МКС только на американских кораблях. Полагаю, что американские коллеги, запутавшись в цифрах, зря злорадствуют.
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