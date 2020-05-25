Политика

RT на русскомRT на русскомРогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
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Дмитрий Рогозин анонсировал создание новой орбитальной космической станции

Глава госкорпрации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда», что начинаются работы по созданию новой орбитальной космической станции.
Комсомольская правда05:23

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Рогозин: Россия должна немедленно начать создавать новую орбитальную станцию

Коммерсантъ05:20

Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции

РБК05:18

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

RT на русском04:45

Рогозин заявил, что Россия должна немедленно начать работу по созданию орбитальной станции

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Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции

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Рогозин предложил немедленно начать создавать в России новую космическую станцию

Интерфакс04:33

Рогозин: В ближайшие недели завершат испытания нового модуля

Комсомольская правда04:47
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Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье

RuNews24.ru вчера в 23:21
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Общество

Илону Маску и Граймс пришлось изменить имя сына X Æ A-12

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск и исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, изменили имя своему сыну.
News.ru 06:05
Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус

Известия 07:08
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Здоровье

В России выявили более 2,5 тысяч беременных с коронавирусом

В России насчитывается более двух с половиной тысяч беременных женщин, заразившихся коронавирусной инфекцией.
Общественная служба новостей 06:50
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Экономика

ФАС оспорила сделку ЛУКОЙЛа по продаже алмазной компании за $1,45 млрд

ЦБ в процессе санации банка «Открытие» выявил, что сумма сделки по покупке алмазного актива ЛУКОЙЛа ($1,45 млрд) более чем в два раза превысила стоимость предприятия, указывает ФАС.
РБК 08:01
Происшествия

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Армия и оружие

Российские военные заблокировали американский патруль в Сирии

В Твиттере появилось короткое видео того, как российские военные в очередной раз заблокировали движение американского военного конвоя в Сирии.
Военное дело 03:55
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Экономика

Бюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей

Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 7%, хотя ожидался рост на 8%. Всего на фоне эпидемии бюджет может потерять 600 млрд руб.
Коммерсантъ 03:14
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Общество

Лишь треть россиян запланировала отпуск на лето 2020 года

Оформлять отпуск в летние месяцы намерены лишь около 30% опрошенных экспертами Всероссийского центра изучения общественного мнения.
ТВ Центр 07:47
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Общество

Школьные выпускные в России могут пройти в традиционном формате

Smolnarod.ru 07:23
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Футбол

Б. Фернандеш: хотел бы самоизолироваться с Матой

Чемпионат 08:18
Происшествия

Федерация тенниса Грузии высказалась об инциденте с Басилашвили

Федерация тенниса Грузии высказалась об инциденте с Николозом Басилашвили, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:50
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Экономика

МЭР хочет включить в план восстановления экономики поддержку гостиниц

Минэкономразвития России предлагает включить в общенациональный план восстановления экономики меры поддержки туризма, в частности гостиничного сектора, сфера обладает большим потенциалом развития, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
РИА Новости 04:26
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Наука

В ближайшие годы болота дельты Миссисипи могут уйти под воду

Ученые считают, что повышение уровня моря и глобальное потепление могут привести к тому, что в ближайшее время болота дельты Миссисипи уйдут под воду.
Goroday.ru 03:43
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
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Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
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Шоу-бизнес

Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой

Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.
Газета.Ru 05:05
Здоровье

В Вене провели первую в Европе пересадку легких больному коронавирусом

В Венском медицинском университете провели первую в Европе трансплантацию легких пациенту с коронавирусом.
Газета.Ru 08:15
Общество

В России установлен пятилетний рекорд по загрязненности воздуха

В России в первом квартале 2020 года уровень загрязнения воздуха вырос на 57% по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 05:59
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Гаджеты

Realme представила беспроводные наушники Realme Buds Q и Buds Air Neo

ITZine.ru 05:52
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Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
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Политика

Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
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Экономика

РЖД урезали инвестиции в проектирование

16 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли подтвердил планы государства продолжить реализацию крупных инфраструктурных проектов, несмотря на непростые эпидемиологические условия.
Интерфакс 07:03
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Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

«Даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами, мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов», — сказал Чавушоглу.
Известия вчера в 19:16
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Здоровье

Губернатор сообщил, сколько пациентов принял областной обсерватор

В понедельник, 25 мая, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на совещании в региональном правительстве отметил, что обсерватор на территории военного городка в Леонидовке не принял ни одного пациента.
ПензаИнформ 05:58
Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
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Футбол

«Майнц» попросил Клоппа забрать себе Вернера у «Лейпцига»

Откликнувшись на сообщение в Twitter комментатора Бунедслиги Криса Шарплеса о том, что в «Майнце», скорее всего, ненавидят нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера, во второй раз реализовавшего хет-трик в игре с их клубом, пресс-служба команды написала: «Клопп, можешь уже наконец-то забрать его».
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Экономика

Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики

Кудрин отмечает, что «ренту» теперь будет генерировать «экономика знаний и технологий».
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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