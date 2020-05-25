Политика
RT на русскомРогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
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с чего всё началось
Глава госкорпрации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда», что начинаются работы по созданию новой орбитальной космической станции.Комсомольская правда05:23
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В ближайшие годы болота дельты Миссисипи могут уйти под воду
Ученые считают, что повышение уровня моря и глобальное потепление могут привести к тому, что в ближайшее время болота дельты Миссисипи уйдут под воду.
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ТАСС 01:42
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В России установлен пятилетний рекорд по загрязненности воздуха
В России в первом квартале 2020 года уровень загрязнения воздуха вырос на 57% по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 05:59
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«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
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В понедельник, 25 мая, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на совещании в региональном правительстве отметил, что обсерватор на территории военного городка в Леонидовке не принял ни одного пациента.
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