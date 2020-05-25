Глава госкорпрации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда», что начинаются работы по созданию новой орбитальной космической станции.

с чего всё началось

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.

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