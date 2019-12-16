Общество

КоммерсантъКоммерсантъРогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном

По словам господина Рогозина, финансирование достройки начнется сразу после нового года. Достраивать объекты будут параллельно со строительством второй очереди Восточного. Глава «Роскосмоса» рассказал, что степень готовности недостроев — от 10 до 90%.
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с чего всё началось

Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном

Некоторые недостроенные объекты первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если ими не заняться, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости02:04

Подробнее о событии

Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном

РИА Новости02:04

Рогозин сообщил о рисках разрушения недостроенных объектов на Восточном

РБК02:24

Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном

Коммерсантъ02:22

«Не достроить сейчас - завтра не будет»: Рогозин сделал предупреждение по космодрому Восточный

Царьград01:50

На космодроме Восточный могут разрушиться недострои первой очереди

Аргументы и Факты02:33

Рогозин: существует риск разрушения недостроев на космодроме Восточный

VSE42.RU02:22

Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном

Накануне.Ru02:05
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Происшествия

ФСБ пришла к экс-главе комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим руководителем комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским.
BFM.ru вчера в 10:11
Музыка

Группа Red Hot Chili Peppers объявила о возвращении Джона Фрушанте

РБК 02:19
Общество

Mail.ru Group запустит собственный единый видеосервис в 2020 году

Mail.ru Group в 2020 г. запустит собственный единый видеосервис, который должен составить конкуренцию YouTube.
Ведомости вчера в 21:41
Политика

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Парламент Турции может признать резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Парламентская газета 00:54
Кино

Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия

Комсомольская правда 13 декабря в 04:55
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Культура

На Первом канале стартует 4-й сезон сериала «Нюхач»

Вокруг ТВ 14 декабря в 13:41
Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) с стримингового сервиса Twitch.
Коммерсантъ вчера в 23:48
Культура

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
REGNUM 00:28
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

РИА Новости вчера в 23:21
Общество

Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Общество

Названы худшие пароли в мире для защиты аккаунтов

Менеджер паролей NordPass назвал самые распространенные и потому "худшие в мире" комбинации, которые пользователи Сети создают для защиты своих аккаунтов.
РЕН ТВ вчера в 05:45
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд

Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
РБК 13 декабря в 12:08
Общество

Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием

70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 15:58
Политика

Россия вошла в тройку самых могущественных держав

Журнал U.S.News опубликовал рейтинг "самых могущественных стран". Первое место отдано США, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 23:48
Армия и оружие

Глава РВСН: в США испытают две запрещенные ДРСМД ракеты

Соединенные Штаты планируют испытать запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) вооружение.
ТК Звезда вчера в 17:37
Общество

В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
RT на русском вчера в 21:51
Происшествия

Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство

Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.
Lenta.ru 02:27
Футбол

Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции

В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе. Форвард после этого матча установил рекорд лиги 1.
Матч ТВ вчера в 22:30
Политика

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
RT на русском 00:10
Армия и оружие

В Сирии находятся несколько тысяч американских военных, заявил Асад

Президент Сирии Башар Асад считает, что в Сирии находятся несколько тысяч американских военных, а не сотни, как утверждают сами США, заявил он в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
РИА Новости 02:20
Общество

В Воронежской области 31 декабря сделали выходным днём для госслужащих

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря будет выходным днём для тех, кто работает в органах исполнительной власти региона, на государственной и гражданской службе в областном правительстве, в подведомственных структурах.
RT на русском 01:55
Музыка

Из песни группы Би-2 в эфире «России 1» пропало слово «протесты»

Телеканал «Россия 1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах», которую исполняли на трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория» в Кремлевском дворце.
FreeNews-Volga 01:05
Общество

Минфин запретит обналичивать замороженные пенсионные накопления

Проект новой накопительной пенсионной системы, получившей название гарантированный пенсионный план (ГПП), после завершения публичного обсуждения будет скорректирован.
Ридус 14 декабря в 09:58
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Boeing 737 вернулся в Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле

Коммерсантъ вчера в 17:55
Спорт

Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
РИА Новости вчера в 10:21
Экономика

Группа FESCO решила продать зерновозы

Транспортная группа FESCO решила продать свои хопперы-зерновозы и выйти из зернового сегмента, сообщил президент компании Александр Исурин.
Интерфакс 00:26
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
ToDay News Ufa 14 декабря в 02:52
Общество

Экс-министр транспорта РФ Соколов выдвинут в вице-губернаторы Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Законодательное собрание региона кандидатуру бывшего министра транспорта России Максима Соколова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.
REGNUM 02:33
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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