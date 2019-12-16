Некоторые недостроенные объекты первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если ими не заняться, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

с чего всё началось

По словам господина Рогозина, финансирование достройки начнется сразу после нового года. Достраивать объекты будут параллельно со строительством второй очереди Восточного. Глава «Роскосмоса» рассказал, что степень готовности недостроев — от 10 до 90%.

Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном

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