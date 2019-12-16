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КоммерсантъРогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном
По словам господина Рогозина, финансирование достройки начнется сразу после нового года. Достраивать объекты будут параллельно со строительством второй очереди Восточного. Глава «Роскосмоса» рассказал, что степень готовности недостроев — от 10 до 90%.
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Некоторые недостроенные объекты первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если ими не заняться, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.РИА Новости02:04
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