Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство. Такое мнение в среду, 27 мая, выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Энергетика Оценены запасы нефти и газа в России Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет. 32

Здоровье В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений. 373

Космос Запуск американских астронавтов отменен Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая. 770

Шоу-бизнес Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз Напомним, новость о том, что Александр и Анастасия снова станут родителями, появилась в СМИ в конце февраля. 277

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 635

Общество Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 32

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 8

Здоровье Назван помогающий снизить сахар в крови овощ Ранее кремлевский врач Вера Шарошкина назвала продукты, полезные в период распространения коронавируса.

Политика МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 454

Политика Спикер Верховной рады призвал изменить украинский закон о языке РИА Новости Изменить действующий на Украине закон об исключительности украинского языка призвал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Политика Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю. 124

Здоровье Полпред призвал проследить за масочным режимом новосибирцев на совещании без масок «Полномочный представитель отдельно остановился на важности обеспечения соблюдения жителями Новосибирской области масочного режима в общественных местах и мер самоизоляции, которые ранее были введены в регионе», — передает пресс-служба Меняйло. 1

Происшествия В Амурской области зарегистрирована вторая смерть от коронавируса По состоянию на 27 мая в Амурской области зарегистрировано два летальных исхода от заболевания коронавирусной инфекцией. 1

Политика США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД – переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива. 2

Здоровье В Саратовской области уменьшилось число коронавирусных больных на ИВЛ Кислородную поддержку получают 79 больных коронавирусом, 52 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, в том числе 28 - на инвазивной ИВЛ.

Экономика В Липецкой области с 1 июля начнется эксперимент над самозанятыми гражданами Проект областного закона направлен на «создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».