Космос

ИзвестияИзвестияРогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс

Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство. Такое мнение в среду, 27 мая, выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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Рогозин назвал «чудовищной» идею Илона Маска бомбардировать Марс

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Рогозин: идея Маска бомбить Марс станет прикрытием для выведения ядерного оружия в космос

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Запуск американских астронавтов отменен

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В США назвали дату отправки второй партии аппаратов ИВЛ в Россию

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В Амурской области зарегистрирована вторая смерть от коронавируса

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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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