Космос
ИзвестияРогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс
Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство. Такое мнение в среду, 27 мая, выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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Энергетика
Оценены запасы нефти и газа в России
Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru 19:38
Здоровье
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM 16:59
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
Общество
Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции
RT на русском 16:04
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз
Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз Напомним, новость о том, что Александр и Анастасия снова станут родителями, появилась в СМИ в конце февраля.
Вокруг ТВ 04:26
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Общество
Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве
С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 14:43
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Общество
Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
Российская газета 03:15
Политика
В США назвали дату отправки второй партии аппаратов ИВЛ в Россию
21 мая американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами ИВЛ из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
RT на русском 19:18
Путешествия
В Японии туристам начнут выдавать до $185 за день пребывания в стране
Правительство Японии разработало программу ваучеров для туристов на сумму до 185 долларов в день.
Аргументы и Факты 11:20
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Здоровье
Назван помогающий снизить сахар в крови овощ
Ранее кремлевский врач Вера Шарошкина назвала продукты, полезные в период распространения коронавируса.
ТК Звезда вчера в 10:01
Хоккей
КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября
«Предварительная дата начала сезона КХЛ 2020/2021 – 2 сентября 2020 года».
SM News 10:51
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ 22:44
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Политика
Спикер Верховной рады призвал изменить украинский закон о языке
РИА Новости Изменить действующий на Украине закон об исключительности украинского языка призвал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
РЕН ТВ 22:25
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Здоровье
Полпред призвал проследить за масочным режимом новосибирцев на совещании без масок
«Полномочный представитель отдельно остановился на важности обеспечения соблюдения жителями Новосибирской области масочного режима в общественных местах и мер самоизоляции, которые ранее были введены в регионе», — передает пресс-служба Меняйло.
Тайга.инфо 22:12
Армия и оружие
Как начинались бои за донецкий аэропорт
КП - Донецк вчера в 14:25
Происшествия
В Амурской области зарегистрирована вторая смерть от коронавируса
По состоянию на 27 мая в Амурской области зарегистрировано два летальных исхода от заболевания коронавирусной инфекцией.
АСН24 21:55
Политика
США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана
Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД – переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива.
Эхо Москвы 19:08
Здоровье
Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России
Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск 21:49
Здоровье
В Саратовской области уменьшилось число коронавирусных больных на ИВЛ
Кислородную поддержку получают 79 больных коронавирусом, 52 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, в том числе 28 - на инвазивной ИВЛ.
FreeNews-Volga 12:56
Общество
Бывшая жена Эдуарда Успенского обвинила его в тирании
Петербургский дневник 06:40
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Игры
В GOG стартовала летняя распродажа со скидками до 95%
В онлайн-магазине GOG стартовала одна из главных распродаж в году.
Российская газета 10:46
Экономика
В Липецкой области с 1 июля начнется эксперимент над самозанятыми гражданами
Проект областного закона направлен на «создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».
Gorod48 05:16
Здоровье
Онкобольным с коронавирусом в Забайкалье прекратили химиотерапию
Количество заболевших коронавирусом в онкологическом диспансере и краевой клинической больнице в Чите на 25 мая составило 144 случая.
Чита.Ру 21:47
Политика
В США подтвердили новые санкции против «Северного потока-2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение американской стороны ввести очередные санкции, направленные против реализации проекта "Северный поток-2".
Вестник Кавказа вчера в 15:25