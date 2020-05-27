Космос
ИзвестияРогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс
Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство. Такое мнение в среду, 27 мая, выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
Общество
Утвержден закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Тарифы ОСАГО станут индивидуализированным. Соответствующий закон уже подписал президент страны Владимир Путин.
News-24.ru 04:33
Общество
Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом
Тест главы Удмуртии Александра Бречалова на коронавирус показал положительный результат, сообщает региональный оперативный штаб.
Медиазона 11:23
Политика
Пушков поддержал назвавшего посла Украины «карликом» Шредера
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-канцлера Германии Герхард Шредер, назвавшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника «карликом».
Известия 16:38
Политика
«Коммерсантъ»: бывший глава Чувашии госпитализирован с пневмонией
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, он находится в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких, сообщают источник «Коммерсанта» и Telegram-канал Mash.
Ведомости 05:28
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru 04:48
Космос
Японский грузовой корабль «Конотори-9» начал стыковку с МКС
Японский беспилотный космический корабль "Конотори-9" ("Аист-9") в понедельник достиг Международной космической станции (МКС) и начал процесс стыковки с ней.
ТАСС 25 мая в 09:30
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости 13:38
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости вчера в 04:13
Политика
Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что некоторым западным странам их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 19:00
Общество
В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами
Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия 05:56
Общество
Boeing возобновила производство лайнеров 737 Max
Компания Boeing возобновила остановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Мах.
Ведомости 19:25
Киберспорт
Режиссёр This is the Zodiac Speaking анонсировал FMV-триллер AIDA
В сентябре польская студия Punch Punk Games планирует выпустить приключенческий детектив от первого лица This is the Zodiac Speaking.
Игромания.ру 13:28
Космос
Земные бактерии могут выживать в космосе и заражать астронавтов
Неизбежные попутчики на телах астронавтов, космических кораблях и оборудовании, земные микроорганизмы, несомненно, вступят в контакт с внеземной средой.
Популярная механика 11:51
Политика
Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций в отношении России.
Lenta.ru 19:18
Здоровье
Работники скорой помощи получили стимулирующие выплаты в Новозыбкове
Мединский работник из Новозыбкова Галина Мелешенко пожаловалась, что положенной федеральной выплаты в 25 тысяч рублей не получала.
Деснянская правда 12:55
Политика
Песков заявил, что день парада Победы могут сделать выходным
День парада Победы могут сделать выходным, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политическая Экспертиза 07:40
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
Общее число летальных исходов от осложнений течения коронавируса в Соединённых Штатах составило 100 047 человек.
News.ru 17:58
Кино
Глава HBO Max: Режиссерской версии «Лиги справедливости» не существует
Российская газета 08:33
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем
Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
Московский Комсомолец 12:32
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
BFM.ru 16:34
Общество
Москва направит бригады врачей в регионы для борьбы с COVID-19
Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Известия 11:34
Игры
Игрокам GTA V добавили возможность ездить на реальном велосипеде
В GTA V на велотренажёре пока можно ездить только в режиме одиночной игры и по трём маршрутам — 30-километровом городском Лос-Сантос, 16-километровому горному Лос-Сантос-Хиллз и 10-километровому Аламо вдоль побережья.
Популярная механика вчера в 15:35
Автоспорт
Всемирный совет ФИА утвердил новый регламент «Формулы-1» на 2021 год
Всемирный совет ФИА утвердил изменения регламента «Формулы-1», которые вступят в силу в 2021 году.
Sports.ru 15:00
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Биатлон
Президент СБР Драчев заявил о готовности возглавить сборную России
Ранее глава СБР Владимир Драчев выступил против кандидатур Польховского, Кабукова и Королькевича, хотя решение приняло большинство членов правления СБР.
Российская газета 13:18