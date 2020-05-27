Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство. Такое мнение в среду, 27 мая, выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Происшествия В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 73

Общество Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом Тест главы Удмуртии Александра Бречалова на коронавирус показал положительный результат, сообщает региональный оперативный штаб. 216

Политика Пушков поддержал назвавшего посла Украины «карликом» Шредера Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-канцлера Германии Герхард Шредер, назвавшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника «карликом». 159

Политика «Коммерсантъ»: бывший глава Чувашии госпитализирован с пневмонией Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, он находится в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких, сообщают источник «Коммерсанта» и Telegram-канал Mash. 242

Политика Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что некоторым западным странам их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса.

Общество В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней. 17

Общество Boeing возобновила производство лайнеров 737 Max Компания Boeing возобновила остановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Мах.

Киберспорт Режиссёр This is the Zodiac Speaking анонсировал FMV-триллер AIDA В сентябре польская студия Punch Punk Games планирует выпустить приключенческий детектив от первого лица This is the Zodiac Speaking.

Космос Земные бактерии могут выживать в космосе и заражать астронавтов Неизбежные попутчики на телах астронавтов, космических кораблях и оборудовании, земные микроорганизмы, несомненно, вступят в контакт с внеземной средой.

Здоровье Работники скорой помощи получили стимулирующие выплаты в Новозыбкове Мединский работник из Новозыбкова Галина Мелешенко пожаловалась, что положенной федеральной выплаты в 25 тысяч рублей не получала. 4

Общество Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч человек Общее число летальных исходов от осложнений течения коронавируса в Соединённых Штатах составило 100 047 человек.

Игры Игрокам GTA V добавили возможность ездить на реальном велосипеде В GTA V на велотренажёре пока можно ездить только в режиме одиночной игры и по трём маршрутам — 30-километровом городском Лос-Сантос, 16-километровому горному Лос-Сантос-Хиллз и 10-километровому Аламо вдоль побережья.

Автоспорт Всемирный совет ФИА утвердил новый регламент «Формулы-1» на 2021 год Всемирный совет ФИА утвердил изменения регламента «Формулы-1», которые вступят в силу в 2021 году.