Космос

ИзвестияИзвестияРогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс

Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство. Такое мнение в среду, 27 мая, выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс

Московский Комсомолец16:21

Рогозин назвал истинную цель идеи Маска бомбить Марс

Lenta.ru17:37

Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс

Известия17:05

Рогозин назвал «чудовищной» идею Илона Маска бомбардировать Марс

РБК18:04

Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос

Газета.Ru16:15

Рогозин объяснил, что стоит за идеей Маска бомбить Марс

Российская газета16:14

Рогозин: идея Маска бомбить Марс станет прикрытием для выведения ядерного оружия в космос

ТАСС15:59
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Утвержден закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Тарифы ОСАГО станут индивидуализированным. Соответствующий закон уже подписал президент страны Владимир Путин.
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Общество

Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом

Тест главы Удмуртии Александра Бречалова на коронавирус показал положительный результат, сообщает региональный оперативный штаб.
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Политика

Пушков поддержал назвавшего посла Украины «карликом» Шредера

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-канцлера Германии Герхард Шредер, назвавшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника «карликом».
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Политика

«Коммерсантъ»: бывший глава Чувашии госпитализирован с пневмонией

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, он находится в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких, сообщают источник «Коммерсанта» и Telegram-канал Mash.
Ведомости 05:28
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Армия и оружие

США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru 04:48
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Технологии

В России появятся «Горынычи» на базе «Эльбрусов»

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Космос

Японский грузовой корабль «Конотори-9» начал стыковку с МКС

Японский беспилотный космический корабль "Конотори-9" ("Аист-9") в понедельник достиг Международной космической станции (МКС) и начал процесс стыковки с ней.
ТАСС 25 мая в 09:30
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
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Кино

Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе

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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости вчера в 04:13
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Политика

Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что некоторым западным странам их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 19:00
Кино

Фильм российского продюсера Сергея Саркисова номинирован на «Эмми»

Piter.tv 08:35
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Общество

В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами

Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия 05:56
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Общество

Boeing возобновила производство лайнеров 737 Max

Компания Boeing возобновила остановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Мах.
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Киберспорт

Режиссёр This is the Zodiac Speaking анонсировал FMV-триллер AIDA

В сентябре польская студия Punch Punk Games планирует выпустить приключенческий детектив от первого лица This is the Zodiac Speaking.
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Космос

Земные бактерии могут выживать в космосе и заражать астронавтов

Неизбежные попутчики на телах астронавтов, космических кораблях и оборудовании, земные микроорганизмы, несомненно, вступят в контакт с внеземной средой.
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Меркель назвала условие для снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций в отношении России.
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Работники скорой помощи получили стимулирующие выплаты в Новозыбкове

Мединский работник из Новозыбкова Галина Мелешенко пожаловалась, что положенной федеральной выплаты в 25 тысяч рублей не получала.
Деснянская правда 12:55
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Политика

Песков заявил, что день парада Победы могут сделать выходным

День парада Победы могут сделать выходным, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политическая Экспертиза 07:40
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Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч человек

Общее число летальных исходов от осложнений течения коронавируса в Соединённых Штатах составило 100 047 человек.
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Глава HBO Max: Режиссерской версии «Лиги справедливости» не существует

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Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем

Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
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Запуск американских астронавтов отменен

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Общество

Москва направит бригады врачей в регионы для борьбы с COVID-19

Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Известия 11:34
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Игры

Игрокам GTA V добавили возможность ездить на реальном велосипеде

В GTA V на велотренажёре пока можно ездить только в режиме одиночной игры и по трём маршрутам — 30-километровом городском Лос-Сантос, 16-километровому горному Лос-Сантос-Хиллз и 10-километровому Аламо вдоль побережья.
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Всемирный совет ФИА утвердил новый регламент «Формулы-1» на 2021 год

Всемирный совет ФИА утвердил изменения регламента «Формулы-1», которые вступят в силу в 2021 году.
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Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
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Президент СБР Драчев заявил о готовности возглавить сборную России

Ранее глава СБР Владимир Драчев выступил против кандидатур Польховского, Кабукова и Королькевича, хотя решение приняло большинство членов правления СБР.
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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