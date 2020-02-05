Общество
РИА НовостиРогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах. В программе "Вечерний Ургант" телеведущий прокомментировал новость о том, что госкорпорация ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам.
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Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
На круизном судне, поставленном на якорь у берегов Японии после обнаружения у пассажиров коронавируса, находятся двое россиян, сообщили ТАСС в посольстве России в Токио.
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Здоровье
Минздрав готовится к возможному массовому распространению коронавируса
Минздрав готовится к возможному массовому распространению коронавируса, сообщает издательство REGNUM сегодня, 4 февраля.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Происшествия
Прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед журналистом Голуновым
«Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности»,-- сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Политика
Псковский губернатор прокомментировал претензии Эстонии
Жители Псковской области с иронией воспринимают претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
Транспорт
Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения
Речь идет об ограничении скорости для автомобилей с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, возвращении обязательного опознавательного знака «Ш». Такой знак необходим, чтобы машины с шипованными шинами могли опознать автоматические камеры.
Общество
В украинском учебнике по истории обнаружили грустного Киану Ривза
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Экономика
Кудрин прогнозирует падение выручки России от экспорта нефти из-за коронавируса
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует снижение выручки от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за распространения коронавируса.
Наука
В видеоролике NASA показали, как бы выглядела Земля без океанов
Планетолог пояснил, что целью его работы было показать, на что будет похожа Земля с высохшими океанами и морями.
Политика
В Чувашии назначены главы Минкультуры и Минприроды
Указом врио главы республики Олега Николаева новые руководители появились в министерстве культуры и министерстве природы, сообщается на сайте регионального правительства сегодня, 5 февраля.
Общество
«Победа» объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
Как писали СМИ, ветерана сначала не пускали на посадку из-за перегруза в сто граммов, а затем — на заранее купленные места повышенной комфортности.
Футбол
«Ювентус» поздравил Роналду с днём рождения
Пресс-служба туринского «Ювентуса» поздравила нападающего команды Криштиану Роналду с 35-летием.
Общество
За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы
Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Футбол
Арабский телеканал заявил, что ВАДА уведомило Россию о невозможности участия в ЧМ-2022
Крупнейший спортивный арабский телеканал BeIN Sports в своём «твиттере» сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) уведомило Россию о невозможности участвовать в чемпионате мира 2022 года.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.
Общество
Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике
Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Происшествия
В Крыму в ДТП погибли мужчина и грудной ребенок
Спасатели извлекли из "десятки" 28-летнего водителя и четыре человека из иномарки, в том числе двух погибших: 25-летнего водителя и младенца 2019 года рождения.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Экономика
В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с кредитами
Центробанк обнаружил новую схему мошенничества с кредитами.
Общество
В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
Трехлетняя девочка жила на ферме в Приморье среди крупного рогатого скота, сообщает региональное управление на транспорте МВД РФ.
Общество
Минсельхоз не рассматривает ограничения на поставки продуктов из КНР
Министерство сельского хозяйства России не рассматривает вопрос ограничений на поставки продуктов из Китая.
Политика
Путин назвал причину увольнения главы Чувашии
Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.
Экономика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Опрошенные РБК банки поддерживают инициативу.
Происшествия
Задержанный отчим на протяжении 10 дней издевался над пасынком
Задержанному в Москве по подозрению в издевательстве над пятилетним пасынком мужчине может грозить до трех лет в колонии.