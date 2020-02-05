Общество

РИА НовостиРИА НовостиРогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах. В программе "Вечерний Ургант" телеведущий прокомментировал новость о том, что госкорпорация ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам.
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Рогозин прокомментировал шутку Урганта о космонавтах

RT на русском03:17

Рогозин ответил на шутку Урганта о смягчении требований к космонавтам

Известия03:01

Рогозин строго ответил Урганту на шутку о космонавтах

Газета.Ru02:23

Рогозин ответил на шутку Урганта про дырку в обшивке космического корабля

URA.Ru02:48

«Закончился юмор»: Рогозин раскритиковал шутки Урганта о космонавтах

REGNUM02:56

Рогозин раскритиковал шутку Урганта о снижении требований к космонавтам

ТАСС01:27

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости01:11
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Происшествия

Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

На круизном судне, поставленном на якорь у берегов Японии после обнаружения у пассажиров коронавируса, находятся двое россиян, сообщили ТАСС в посольстве России в Токио.
Газета.Ru 01:47
Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Известия вчера в 16:32
Здоровье

Минздрав готовится к возможному массовому распространению коронавируса

Минздрав готовится к возможному массовому распространению коронавируса, сообщает издательство REGNUM сегодня, 4 февраля.
Ореанда-Новости вчера в 03:26
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Происшествия

Прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед журналистом Голуновым

«Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности»,-- сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Коммерсантъ 03:38
Политика

Псковский губернатор прокомментировал претензии Эстонии

Жители Псковской области с иронией воспринимают претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
РИА Новости 03:33
Политика

Спикер Палаты представителей разорвала текст речи Трампа за его спиной

Интерфакс 02:00
Транспорт

Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения

Речь идет об ограничении скорости для автомобилей с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, возвращении обязательного опознавательного знака «Ш». Такой знак необходим, чтобы машины с шипованными шинами могли опознать автоматические камеры.
Коммерсантъ вчера в 17:00
Общество

В украинском учебнике по истории обнаружили грустного Киану Ривза

Sputnik Узбекистан 03:21
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Экономика

Кудрин прогнозирует падение выручки России от экспорта нефти из-за коронавируса

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует снижение выручки от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 03:07
Наука

В видеоролике NASA показали, как бы выглядела Земля без океанов

Планетолог пояснил, что целью его работы было показать, на что будет похожа Земля с высохшими океанами и морями.
ToDay News Ufa вчера в 12:28
Политика

В Чувашии назначены главы Минкультуры и Минприроды

Указом врио главы республики Олега Николаева новые руководители появились в министерстве культуры и министерстве природы, сообщается на сайте регионального правительства сегодня, 5 февраля.
Московский Комсомолец 03:27
Общество

«Победа» объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место

Как писали СМИ, ветерана сначала не пускали на посадку из-за перегруза в сто граммов, а затем — на заранее купленные места повышенной комфортности.
РИА Новости 02:23
Футбол

«Ювентус» поздравил Роналду с днём рождения

Пресс-служба туринского «Ювентуса» поздравила нападающего команды Криштиану Роналду с 35-летием.
Евро-футбол.ру 02:23
Общество

За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Известия вчера в 17:50
Футбол

Арабский телеканал заявил, что ВАДА уведомило Россию о невозможности участия в ЧМ-2022

Крупнейший спортивный арабский телеканал BeIN Sports в своём «твиттере» сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) уведомило Россию о невозможности участвовать в чемпионате мира 2022 года.
Чемпионат 03:39
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.
ToDay News Ufa 03 февраля в 13:29
Общество

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
РИА Новости 01:28
Происшествия

Напавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу

Газета.Ru 01:18
Шоу-бизнес

Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике

Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Газета Кемерова 03 февраля в 17:51
Происшествия

В Крыму в ДТП погибли мужчина и грудной ребенок

Спасатели извлекли из "десятки" 28-летнего водителя и четыре человека из иномарки, в том числе двух погибших: 25-летнего водителя и младенца 2019 года рождения.
Российская газета 02:44
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Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Экономика

В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с кредитами

Центробанк обнаружил новую схему мошенничества с кредитами.
Известия 03:28
Общество

В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными

Трехлетняя девочка жила на ферме в Приморье среди крупного рогатого скота, сообщает региональное управление на транспорте МВД РФ.
РИА Новости 02:01
Общество

Минсельхоз не рассматривает ограничения на поставки продуктов из КНР

Министерство сельского хозяйства России не рассматривает вопрос ограничений на поставки продуктов из Китая.
RT на русском 03:16
Политика

Путин назвал причину увольнения главы Чувашии

Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.
Утро.ru вчера в 08:34
Происшествия

Избиение сотрудника ФСБ у ресторана попало на видео

Lenta.ru 03:13
Экономика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Опрошенные РБК банки поддерживают инициативу.
РБК 03 февраля в 23:55
Происшествия

Задержанный отчим на протяжении 10 дней издевался над пасынком

Задержанному в Москве по подозрению в издевательстве над пятилетним пасынком мужчине может грозить до трех лет в колонии.
Вести.Ru 02:37
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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