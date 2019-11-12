Политика
ВедомостиРогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома. По словам президента, возбужденные уголовные дела и тюремные сроки не смогли изменить ситуацию.
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Общество
Венецию затопило из-за обильных дождей
Сусанин 08:20
Космос
SpaceX показала трансляцию пуска 60 спутников Starlink
Американская компания SpaceX в прямом эфире показала запуск 60 спутников Starlink. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Национальная служба новостей вчера в 12:47
Происшествия
Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 10:20
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Экономика
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года
Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.
Российская газета 10:19
Общество
КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров
Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
РИА Новости 01:18
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66
В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Car.ru вчера в 05:13
Политика
Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным
RT на русском 00:47
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
RT на русском вчера в 22:03
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:40
Футбол
«Ростов Арену» передали в собственность Ростовской области
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 08:25
Авто
Появилась внедорожная версия Mitsubishi Xpander
Японская компания Mitsubishi представила новую внедорожную версию Mitsubishi Xpander Cross.
REGNUM 07:44
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета 02:20
Политика
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду
Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.
РИА Новости 05:52
Экономика
Модернизацию электросетей Севастополя оценили в 10 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму оценили стоимость реконструкции собственных электрических сетей в 19 млрд рублей.
REGNUM 09:54
Политика
Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
РИА Новости 02:41
Политика
На Украине возбудили дело против Соловьева
Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
Газета.Ru 04:09
Общество
Районный суд отказался изымать спецдекларацию из дела Израйлита
Смольнинский районный суд Петербурга отказался исключать налоговую декларацию, поданную предпринимателем Валерием Израйлитом по закону об амнистии капитала, из списка доказательств стороны обвинения, рассказала «Ведомостям» его адвокат Виктория Бурковская.
Ведомости 07:59
Общество
Медведев приехал в Барнаул на поезде
RT на русском 08:39
Футбол
«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Sport24.ru 09:28
Экономика
Сбербанк начнет доставлять банковские карты на дом
Сбербанк в пилотном режиме начал доставлять банковские карты на дом клиентам.
Lenta.ru 04:08
Общество
В России предложили снять ограничение на крепость пивных напитков
Российские производители пива предлагают не ограничивать крепость пивных напитков 7 градусами, сообщает газета "Известия".
Накануне.Ru вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Ладу Дэнс обвинили в злоупотреблении пластическими операциями
Фанаты уверены, что Лада Дэнс неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов и уколам красоты.
RuNews24.ru 03:30
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman подтвердила развод с мужем
Звезда Comedy Woman подтвердила развод с мужем Надежда Ангарская нарушила молчание.
Экспресс газета 06:46
Политика
Киев объявил о снятии препятствий для встречи «нормандской четверки»
В конце октября Кучма заявлял, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».
Lenta.ru 10:15
Авто
Kia рассекретил внешность модели Optima нового поколения
Залогом стильного и динамичного силуэта новой KIA K5/Optima выступает форма кузова с ниспадающей крышей, стильная решётка радиатора, головные фары с Z-образным рисунком и задние фонари, которые соединены между собой светодиодной полоской.
Тарантас Ньюс 00:01
Игры
Подписчикам EA Access не дадут доступ к Star Wars Jedi: Fallen Order «во избежание спойлеров» — взамен им пообещали скины
Electronic Arts сообщила, что подписчики EA/Origin Access не получат десятичасовой доступ к Star Wars Jedi: Fallen Order, хотя все другие новинки компании игроки могли опробовать перед покупкой.
CyberSport.ru 04:39
Политика
Депутат пришел на заседание рады в маске Джокера
Известия 06:56