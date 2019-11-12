11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома. По словам президента, возбужденные уголовные дела и тюремные сроки не смогли изменить ситуацию.

Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

Политика Глава МИД Украины считает маловероятной встречу Путина и Зеленского Во вторник первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил организовать в Казахстане встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Хоккей «Спартак» вырвал победу у ЦСКА в столичном хоккейном дерби Игровой день в Континентальной хоккейной лиге продолжило столичное дерби – ЦСКА принимал своих принципиальных оппонентов из "Спартака".

Политика Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.

Общество В России предложили сократить период использования шипованной резины Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.

Происшествия Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки Историк и экс-доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки, с которой он состоял в любовных отношениях.

Авто АвтоВАЗ озвучил цены на модернизированную Lada Vesta с вариатором «АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, обнародовал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.

Общество ФАС запретила Booking.com требовать от отелей гарантий лучшей цены Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам.

Политика Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.

Политика На Украине завели два уголовных дела против Владимира Соловьева Служба безопасности Украины завела два уголовных дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского журналиста Владимира Соловьева, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ СБУ.

Здоровье Доказана смертельная опасность популярного лекарства Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на MedicalXpress, ученые из Медицинского центра Эйнштейна в Филадельфии рассмотрели 404 случая повреждения печени из-за употребления пищевых добавок, зарегистрированных в 2007-2014 годах.

Здоровье Ученые рассказали о полезных для здоровья свойствах острой пищи Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых, польза острой пищи в том, что она сжигает калории быстрее и ускоряет процесс метаболизма.

Политика Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии «Референдум ввел смертную казнь в Белоруссии, только референдум может ее отменить», — заявил Лукашенко, отметив, что страна двигается в этом направлении.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Космос Зафиксированы гравитационные волны ранее неизвестного типа Считается, что наиболее распространенным событием, способным породить гравитационные волны, должно являться именно столкновение чрезвычайно массивных космических объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды, и все подобные феномены, зафиксированные за три года, действительно объяснялись событиями такого рода.

Политика Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США Израиль экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.

Спорт WADA собирается лишить РУСАДА статуса соответствия кодексу организации Эксперты WADA собираются заявить о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

Общество Районный суд отказался изымать спецдекларацию из дела Израйлита Смольнинский районный суд Петербурга отказался исключать налоговую декларацию, поданную предпринимателем Валерием Израйлитом по закону об амнистии капитала, из списка доказательств стороны обвинения, рассказала «Ведомостям» его адвокат Виктория Бурковская.

Наука Лучшее за день. 11 ноября Галина Калашникова стала второй россиянкой-победительницей международного конкурса «Зеленая химия для жизни».

Происшествия СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова Направить криминалистов поручил глава СК Александр Бастрыкин «для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства» и проверки сведений СМИ «об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки».

Политика Президент США вновь пригрозил Китаю повышением пошлин В случае, если соглашение не будет заключено, Трамп не исключил существенного повышения пошлин на ввозимую в США китайскую продукцию.

Космос Найдены опутывающие Вселенную загадочные связи Поскольку невозможно, чтобы галактики непосредственно взаимодействовали друг с другом, ученые считают, что возможную связь между ними опосредует крупномасштабная структура Вселенной, то есть вещество, распределенное в космосе на самых больших масштабах.

Политика Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.