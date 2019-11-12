Люди, причастные к коррупционным схемам при строительстве космодрома Восточный, отстранены от проекта, а новых хищений не зарегистрировано, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на Восточном

Политика Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны.

Шоу-бизнес Панин снял на видео, как привязывает дочь к батарее Актер Алексей Панин снял на видео, как наказывает свою дочь Анну за беспорядок в квартире. Поклонники оценили чувство юмора артиста.

Происшествия Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, попросил принести ему в следственный изолятор очки и литературу.

Политика Ирина Луценко официально покинула Верховную раду Решение сложить полномочия нардепа Луценко приняла в связи с болезнью сердца. При этом партию покидать она пока не собирается покидать.

Политика Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке.

Авто Hyundai готовит новый компактный седан Aura Аналитики называют Hyundai Aura преемником модели Xcent, которая выпускается на том же индийском рынке уже около пяти лет.

Общество У известной украинской телеведущей обнаружили рак Ведущая украинского телеканала «1+1» Алла Мазур рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.

Авто АвтоВАЗ озвучил ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором АвтоВАЗ сообщил о новых модификациях и ценниках на машины из клана LADA Vesta.

Происшествия В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу Полиция в Ставрополе ищет пропавшую 16-летнюю девочку, которая утром в понедельник вышла из дома и до сих пор не вернулась, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Интернет Instagram скопировал функции TikTok В бразильском Instagram появился новый формат историй.

Происшествия Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.

Здоровье В России изменятся правила получения медсправок на водительские права С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.

Общество КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.

Общество Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля» Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».

Общество Минюст признал нежелательной чешскую организацию «Человек в беде» По состоянию на 12 ноября 2019 года в список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций в России входят 19 структур.

Экономика Сбербанк согласовал план финансового оздоровления «Ютэйр» Сбербанк не намерен банкротить "Ютэйр", согласовал план финансового оздоровления авиакомпании, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Энергетика «Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров.

Экономика В Минэнерго заявили о возможном срыве сроков запуска ТЭС в Тамани Почему "Ростех" не успевает достроить ТЭС в Тамани Завершение строительства Ударной ТЭС в Тамани, скорее всего, сдвинется на год-два, рассказал журналистам заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

Политика Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.

Политика Моралес вылетел из Боливии в Мексику Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии.

Интернет Google прокомментировал новые правила блокировки на Youtube Компания Google, владеющая YouTube, не планирует менять способ работы с сервисом, а также с создателями контента, сообщили RNS в пресс-службе Google, комментируя обновлённые условия пользования видеохостингом, в которых говорится о возможности блокировки «коммерчески невыгодных» Youtube-аккаунтов.

Политика В США подтвердили экстрадицию Буркова из Израиля В американском Министерстве юстиции подтвердили экстрадицию россиянина Алексея Буркова из Израиля в Соединённые Штаты.

Политика Анкара вышлет из страны иностранных террористов Анкара ранее критиковала европейские государства за то, что они не готовы принять граждан своих стран, воевавших на стороне террористов.

Авто Компания Kia рассекретила внешность модели Kia Optima нового поколения Новый Kia Optima, третье поколение, планируется к выпуску в декабре 2019 года.

Происшествия В Тюмени от менингита умер курсант В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался от менингоккового менингита.

Кино Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.