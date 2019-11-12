Политика
ВедомостиРогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома. По словам президента, возбужденные уголовные дела и тюремные сроки не смогли изменить ситуацию.
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Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
Общество
Чешская НПО «Человек в беде» внесена в перечень нежелательных в России
«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация «Člověk v tísni, o.p.s» («People In Need», «Человек в беде») (Чешская Республика)», — говорится в сообщении министерства.
Политика
Мексика предоставит политическое убежище Эво Моралесу
Правительство Мексики решило предоставить политическое убежище Эво Моралесу, который накануне подал в отставку с поста президента Боливии.
Игры
Инсайдер: студия Hangar 13 работает над Mafia IV
Помимо работы над Mafia IV, студия планирует выпустить Mafia II Remaster. По словам инсайдера, над ней работает чешский филиал Hangar 13.
Политика
Социологи оценили уровень доверия россиян к губернаторам
ФОМ объяснил рост доверия к руководителям регионов новой кадровой политикой президента России Владимира Путина, согласно которой непопулярных губернаторов сменяют «люди, получающие от жителей немалый кредит доверия».
Общество
КС РФ счел законным изъятие имущества у друзей и родных коррупционеров
Нормы закона, позволяющие изымать в пользу государства имущество любых лиц, а не только членов семьи коррупционера, не противоречат Конституции России согласно решению Конституционного суда.
Происшествия
На водохранилище в Оренбургской области утонули четверо рыбаков
Спасатели извлекли из воды тела четырех мужчин, утонувших во время рыбалки на Кумакском водохранилище в Ясненском городском округе Оренбургской области, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик
Переговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик.
Экономика
Сбербанк в 2020 году сменит финансового директора
В июле 2020 года финансовый директор Сбербанка Александр Морозов уволится со своей должности, говорится в пресс-релизе банка.
Происшествия
Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги
Ранее Соколов в ходе встречи с главой городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым попросил передать ему в СИЗО очки, так как без них он не может читать.
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Общество
В Венеции затопило площадь Святого Марка
В Венеции на 70 см оказалась подтоплена площадь Святого Марка.
Космос
В NASA одобрили «космического ската» для исследований Венеры
Армия и оружие
Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
«Россия приветствует заявление СММ ОБСЕ, прозвучавшее в ходе заседания контактной группы, о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском», — цитирует РИА Новости Грызлова.
Интернет
Instagram запустил клона TikTok
Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
Экономика
Сбербанк согласовал план финансового оздоровления «Ютэйр»
Сбербанк не намерен банкротить "Ютэйр", согласовал план финансового оздоровления авиакомпании, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
Общество
Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска
Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости».
Кино
Харли Квинн крушит черепа и выгуливает тигра в трейлере мультсериала
Компания DC в день запуска стримингового сервиса Disney+ опубликовала первый трейлер своего мультсериала Harley Quinn.
Экономика
Ввод ТЭС «Ударная» в Тамани могут отложить на два года
Срок сдачи в эксплуатацию теплоэлектростанции (ТЭС) «Ударная» в Краснодарском крае могут перенести на два года в связи с проблемами с получением технических условий на газоснабжение, об этом журналистам заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира рейса SU1702, не сдавшего в багаж кота весом больше 8 кг.
Футбол
Игрок «Локомотива» и сборной Португалии Жоау Мариу выбыл до конца года
Португальский полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу из-за перелома пальца не сможет помочь сборной и клубу в ближайших матчах.
Армия и оружие
Израиль нанес удар по активу спецслужб Сирии
Важнее другое: параллельно с ударами по Газе в ночь на 12 ноября ВВС ЦАХАЛ атаковали квартал Мезза в сирийском Дамаске, где проживал один из командиров «Исламского джихада» Акрам аль‑Аджури.
Наука
Архангельские ученые открыли девять новых видов пиявок
Архангельские биологи в ходе экспедиций на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию обнаружили девять неизвестных видов пресноводных пиявок.
Общество
Екатерина Андреева удивилась зарплате Андрея Малахова
Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева заявила, что удивилась, когда узнала, что Андрей Малахов получал зарплату $50 тыс. во время работы на том же канале.
Армия и оружие
Разведка США оценит угрозы космической войны с Россией и Китаем
США оценят возможности России и Китая в области ведения войн в космосе.
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о встречах с Путиным
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о встречах с президентом страны Владимиром Путиным.
Футбол
Каньенда рассказал о драке в раздевалке «Ростова» после игры с ЦСКА в 2006 году
Нападающий из Малави Исо Каньенда рассказал, что происходило в раздевалке «Ростова», за который он выступал, после игры с ЦСКА в октябре 2006 года.