Политика

ВедомостиВедомостиРогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома. По словам президента, возбужденные уголовные дела и тюремные сроки не смогли изменить ситуацию.
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Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном

РБК05:47

Рогозин выразил уверенность в эффективности трат на строительство «Восточного»

Интерфакс07:51

Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на космодроме Восточный

RT на русском07:45

Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

Известия11:59

Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на Восточном

РИА Новости05:22

Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

Коммерсантъ02:53

Основные объекты космодрома Восточный введут в эксплуатацию с первого квартала 2020 года

ТАСС03:31
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Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Общество

Чешская НПО «Человек в беде» внесена в перечень нежелательных в России

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация «Člověk v tísni, o.p.s» («People In Need», «Человек в беде») (Чешская Республика)», — говорится в сообщении министерства.
RT на русском 11:41
Политика

Мексика предоставит политическое убежище Эво Моралесу

Правительство Мексики решило предоставить политическое убежище Эво Моралесу, который накануне подал в отставку с поста президента Боливии.
Ридус вчера в 16:28
Игры

Инсайдер: студия Hangar 13 работает над Mafia IV

Помимо работы над Mafia IV, студия планирует выпустить Mafia II Remaster. По словам инсайдера, над ней работает чешский филиал Hangar 13.
CyberSport.ru 04:22
Политика

Назарбаев заявил о согласии Зеленского на встречу с Путиным

Pravda.Ru 01:49
Политика

Социологи оценили уровень доверия россиян к губернаторам

ФОМ объяснил рост доверия к руководителям регионов новой кадровой политикой президента России Владимира Путина, согласно которой непопулярных губернаторов сменяют «люди, получающие от жителей немалый кредит доверия».
РБК 09:03
Общество

КС РФ счел законным изъятие имущества у друзей и родных коррупционеров

Нормы закона, позволяющие изымать в пользу государства имущество любых лиц, а не только членов семьи коррупционера, не противоречат Конституции России согласно решению Конституционного суда.
REGNUM 01:20
Происшествия

На водохранилище в Оренбургской области утонули четверо рыбаков

Спасатели извлекли из воды тела четырех мужчин, утонувших во время рыбалки на Кумакском водохранилище в Ясненском городском округе Оренбургской области, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
ТАСС 08:50
Политика

Переговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик

Переговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик.
Газета.Ru 08:06
Экономика

Сбербанк в 2020 году сменит финансового директора

В июле 2020 года финансовый директор Сбербанка Александр Морозов уволится со своей должности, говорится в пресс-релизе банка.
Коммерсантъ 08:38
Происшествия

Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги

Ранее Соколов в ходе встречи с главой городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым попросил передать ему в СИЗО очки, так как без них он не может читать.
RT на русском 06:33
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Общество

В Венеции затопило площадь Святого Марка

В Венеции на 70 см оказалась подтоплена площадь Святого Марка.
Московский Комсомолец 08:12
Космос

В NASA одобрили «космического ската» для исследований Венеры

Naked Science 06:58
Армия и оружие

Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского

«Россия приветствует заявление СММ ОБСЕ, прозвучавшее в ходе заседания контактной группы, о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском», — цитирует РИА Новости Грызлова.
RT на русском 11:08
Интернет

Instagram запустил клона TikTok

Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
The GEEK 09:48
Экономика

Сбербанк согласовал план финансового оздоровления «Ютэйр»

Сбербанк не намерен банкротить "Ютэйр", согласовал план финансового оздоровления авиакомпании, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
РИА Новости 09:48
Общество

Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 10:05
Кино

Харли Квинн крушит черепа и выгуливает тигра в трейлере мультсериала

Компания DC в день запуска стримингового сервиса Disney+ опубликовала первый трейлер своего мультсериала Harley Quinn.
Игромания.ру 11:42
Шоу-бизнес

Вдову Магомаева экстренно госпитализировали

Профиль 02:24
Экономика

Ввод ТЭС «Ударная» в Тамани могут отложить на два года

Срок сдачи в эксплуатацию теплоэлектростанции (ТЭС) «Ударная» в Краснодарском крае могут перенести на два года в связи с проблемами с получением технических условий на газоснабжение, об этом журналистам заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.
Деловая газета. Юг 10:12
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира рейса SU1702, не сдавшего в багаж кота весом больше 8 кг.
Известия 09:27
Футбол

Игрок «Локомотива» и сборной Португалии Жоау Мариу выбыл до конца года

Португальский полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу из-за перелома пальца не сможет помочь сборной и клубу в ближайших матчах.
Российская газета 11:35
Армия и оружие

Израиль нанес удар по активу спецслужб Сирии

Важнее другое: параллельно с ударами по Газе в ночь на 12 ноября ВВС ЦАХАЛ атаковали квартал Мезза в сирийском Дамаске, где проживал один из командиров «Исламского джихада» Акрам аль‑Аджури.
Независимая газета 11:08
Наука

Архангельские ученые открыли девять новых видов пиявок

Архангельские биологи в ходе экспедиций на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию обнаружили девять неизвестных видов пресноводных пиявок.
Российская газета 03:44
Общество

Екатерина Андреева удивилась зарплате Андрея Малахова

Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева заявила, что удивилась, когда узнала, что Андрей Малахов получал зарплату $50 тыс. во время работы на том же канале.
РБК 09:47
Армия и оружие

Разведка США оценит угрозы космической войны с Россией и Китаем

США оценят возможности России и Китая в области ведения войн в космосе.
Росбалт 05:18
Единоборства

Нурмагомедов рассказал о встречах с Путиным

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о встречах с президентом страны Владимиром Путиным.
Lenta.ru 10:55
Футбол

Каньенда рассказал о драке в раздевалке «Ростова» после игры с ЦСКА в 2006 году

Нападающий из Малави Исо Каньенда рассказал, что происходило в раздевалке «Ростова», за который он выступал, после игры с ЦСКА в октябре 2006 года.
Чемпионат 10:00
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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