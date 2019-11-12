11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома. По словам президента, возбужденные уголовные дела и тюремные сроки не смогли изменить ситуацию.

Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

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