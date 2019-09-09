Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиРогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

Накануне в госкорпорации сообщили, что в ночь с 7 на 8 сентября почти 50 человек попытались проникнуть на территорию предприятия, чтобы испортить оборудование. До этого охрана задержала еще трех человек, которые хотели с крыши сфотографировать закрытые объекты и выложить снимки в интернет.
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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости06:48

Рогозин: среди задержанных при проникновении на предприятие Роскосмоса есть иностранцы

ТАСС06:11

Рогозин обратил внимание на гражданство некоторых задержанных на предприятии «Роскосмоса»

Интерфакс06:56

Рогозин раскрыл, кто пробрался на режимный объект «Роскосмоса»

URA.Ru06:24

Рогозин сообщил о «кое-чем интересном» у залезших на объект «Роскосмоса»

РБК06:50

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

RT на русском07:43

Рогозин назвал «интересным» гражданство задержанных при попытке проникнуть на предприятие «Роскосмоса»

Коммерсантъ07:55
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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