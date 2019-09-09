Происшествия

RT на русскомRT на русскомРогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности. В корпорации отмечали, что злоумышленники проникли на территорию для фотографирования и размещения снимков в интернете.
Читать в источнике
Комментировать65
с чего всё началось

Рогозин: у пытавшихся попасть на закрытый объект «интересное гражданство»

Накануне в госкорпорации сообщили, что в ночь с 7 на 8 сентября почти 50 человек попытались проникнуть на территорию предприятия, чтобы испортить оборудование. До этого охрана задержала еще трех человек, которые хотели с крыши сфотографировать закрытые объекты и выложить снимки в интернет.
РИА Новости06:48

Подробнее о событии

Рогозин провел параллели между Бесланом и ЧП на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости07:56

Рогозин: среди задержанных при проникновении на предприятие Роскосмоса есть иностранцы

ТАСС06:11

Рогозин обратил внимание на гражданство некоторых задержанных на предприятии «Роскосмоса»

Интерфакс06:56

Рогозин сообщил о «кое-чем интересном» у залезших на объект «Роскосмоса»

РБК06:50

Рогозин назвал «интересным» гражданство задержанных при попытке проникнуть в предприятие «Роскосмоса»

Коммерсантъ07:55

Рогозин раскрыл, кто пробрался на режимный объект «Роскосмоса»

URA.Ru06:24

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

RT на русском07:43
Показать все источники
Автоматически обработано 6985 источников, обновлено в 08:00, Вашингтон
Политика

Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района.
РИА Новости 06:58
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Технологии

В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат

Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.
Известия вчера в 18:35
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Политика

Новый грузинский премьер подписал указы о назначении министров

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подписал указы о назначении министров на посты.
Известия 07:20
Культура

Начались съемки второго сезона сериала «Шифр»

Sibnet Новости 04:41
Общество

Дельфин поблагодарил рыбаков за спасение детеныша

К итальянским рыбакам, которые отпустили попавшего в сеть дельфиненка, приплыла его мать. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru 07:37
Политика

МИД Франции: Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан заверил, что президент республики Эммануэль Макрон приедет в Россию на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Телеканал 360° 07:16
Происшествия

В Грозном ликвидирован обстрелявший полицейских водитель

В Грозном сотрудники полиции ликвидировали преступника, который открыл огонь по силовикам.
Российская газета 05:22
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Наука

Ученые изучили свитки Мертвого моря с пророчествами о Христе

Evo-rus.com 04:31
Происшествия

В Тверской области пропал 11-летний мальчик

В Тверской области пропал 11-летний мальчик. СКР возбудил дело об убийстве (стандартная процедура при подобном инциденте).
Интерфакс 06:19
Происшествия

17 человек задержали на режимном объекте «Роскосмоса»

Служба безопасности задержала в общей сложности 17 человек, пытавшихся проникнуть на территорию режимного объекта госкорпорации «Роскосмос».
Алтайская правда вчера в 22:18
Общество

Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана

Известия 06:26
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Происшествия

В Краснодаре умер ребёнок, на которого в детском саду упало дерево

Ребёнок, пострадавший при падении дерева в детсаду Краснодара, скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю.
RT на русском 05:48
Политика

Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу

Вести.Ru вчера в 20:17
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились

По некоторым данным свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой долго откладывалась из-за того, что Федор не был разведен.
Paparazzi.ru 04:05
Политика

Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой

По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 25 мест в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:45
Происшествия

Более 885 тыс. домов в Японии остались без электричества из-за тайфуна

В Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885,6 тыс. домов. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO в Twitter.
Известия 02:06
Политика

Путин и Миллер обсудили работу «Газпрома» с Украиной и Евросоюзом

Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
РЕН ТВ 07:35
Происшествия

На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Политика

Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Политика

Жириновский раскрыл секрет прихода во власть

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский рад «блестящему результату» партии в Хабаровском крае, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.
REGNUM 07:14
Кино

Автор «Игры престолов» раскритиковал «Властелина колец»

Ни для кого не секрет, что американский писатель Джордж Р.Р. Мартин, успешный фантаст и автор фэнтезийной саги "Песнь Льда и Пламени", на которой основан сверхпопулярный сериал "Игра престолов", является большим поклонником Джона Р.Р. Толкина и его "Властелина колец".
Российская газета 07:21
Политика

Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник

Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Теннис

Надаль обыграл Медведева в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика

Нидерланды осуждают выдачу свидетеля по MH17 России

Правительство Нидерландов высказало сожаление о том, что Владимир Цемах оказался в списке обмена заключенными между Россией и Украиной 7 сентября, сообщает CNN-News18.
Красная весна 07 сентября в 11:57
Шоу-бизнес

Заблокированный Гуф поздравил Кети Топурию с днем рождения

Сегодня солистка группы А-Студио Кети Топурия отмечает день рождения.
Наша версия 07:35
Шоу-бизнес

Надежда Сысоева попросила фанатов отвести её в больницу

Участница Comedy Woman Надежда Сысоева всерьёз обеспокоилась своим здоровьем, но заявила в социальной сети, что боится идти в больницу, чтобы сдать анализы.
News.ru 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное