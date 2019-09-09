Происшествия

RT на русскомRT на русскомРогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности. В корпорации отмечали, что злоумышленники проникли на территорию для фотографирования и размещения снимков в интернете.
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с чего всё началось

Рогозин: у пытавшихся попасть на закрытый объект «интересное гражданство»

Накануне в госкорпорации сообщили, что в ночь с 7 на 8 сентября почти 50 человек попытались проникнуть на территорию предприятия, чтобы испортить оборудование. До этого охрана задержала еще трех человек, которые хотели с крыши сфотографировать закрытые объекты и выложить снимки в интернет.
РИА Новости06:48

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Рогозин: у пытавшихся попасть на закрытый объект «интересное гражданство»

РИА Новости06:48

Рогозин: среди задержанных при проникновении на предприятие Роскосмоса есть иностранцы

ТАСС06:11

Рогозин обратил внимание на гражданство некоторых задержанных на предприятии «Роскосмоса»

Интерфакс06:56

Рогозин сообщил о «кое-чем интересном» у залезших на объект «Роскосмоса»

РБК06:50

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

RT на русском07:43

Рогозин назвал «интересным» гражданство задержанных при попытке проникнуть на предприятие «Роскосмоса»

Коммерсантъ07:55

Рогозин раскрыл, кто пробрался на режимный объект «Роскосмоса»

URA.Ru06:24
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Происшествия

Спасатели освободили скованную наручниками женщину в нежилом здании в Зеленограде

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Происшествия

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«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные

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Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
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Фирма "Мелодия" выпускает на CD антологию записей прославленной пианистки Марии Юдиной.
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Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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