Происшествия
RT на русскомРогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности. В корпорации отмечали, что злоумышленники проникли на территорию для фотографирования и размещения снимков в интернете.
Читать в источнике
Оценить113
с чего всё началось
Накануне в госкорпорации сообщили, что в ночь с 7 на 8 сентября почти 50 человек попытались проникнуть на территорию предприятия, чтобы испортить оборудование. До этого охрана задержала еще трех человек, которые хотели с крыши сфотографировать закрытые объекты и выложить снимки в интернет.РИА Новости06:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6986 источников, обновлено в 09:30, Вашингтон
Происшествия
Спасатели освободили скованную наручниками женщину в нежилом здании в Зеленограде
В нежилом здании в Зеленограде спасатели освободили женщину, скованную наручниками.
Агентство Москва 08:33
Происшествия
Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
RT на русском 08:26
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на слухи о своей второй беременности
Ксения Собчак прокомментировала разговоры о своей вероятной второй беременности.
Газета Metro 07:53
Общество
Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы
Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Политика
Миллер назвал основной вопрос переговоров по газу с Украиной
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал главный вопрос поставок газа между Россией и Украиной.
Газета.Ru 08:45
Общество
Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба
Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Политика
Франция отказалась отменять антироссийские санкции
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за то, что пока нельзя отменять санкции, введенные против российской стороны.
Газета.Ru 08:27
Кино
«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные
iReactor 00:33
Культура
Рэпер Серега захотел украинское гражданство
Lenta.ru 09:14
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Политика
В Липецкой области сегодня выбирают губернатора
Kursk.com вчера в 01:55
Происшествия
Члены избиркома погибли в ДТП в Краснодарском крае
Глава ведомства рассказала, что трагедия произошла, когда члены УИК ехали в автомобиле в территориальную комиссию с документацией, касающейся выборов.
REGNUM 05:53
Музыка
Фирма «Мелодия» выпускает антологию записей пианистки Марии Юдиной
Фирма "Мелодия" выпускает на CD антологию записей прославленной пианистки Марии Юдиной.
ТАСС 03:36
Шоу-бизнес
Виктория Боня отпраздновала новоселье в новом доме в Лондоне
В воскресенье, 8 сентября, Боня отпраздновала новоселье, в разделе Stories аккаунта Instagram показав, что гостей планирует угощать мясом краба, красной икрой и другими "истинно русскими" деликатесами.
Актуальные Новости 06:00
Политика
Партия власти теряет абсолютное большинство в парламенте Севастополя
Партия «Единая Россия» теряет абсолютное большинство в Законодательном собрании Севастополя.
Новый День 01:19
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Происшествия
На детской площадке в Москве поймали змею
Полутораметровую змею обнаружили москвичи на детской площадке на юго-востоке города, сообщили в столичном управлении МВД.
Вести.Ru 09:07
Армия и оружие
Уничтожители БПЛА и крылатых ракет НАТО замечены на учениях в Сербии
Не обошлись учения и без бронированных ветеранов - разработанных еще в 50-е годы в ЧССР 30-мм зенитных самоходных установок Praga PLDvK vz.
Российская газета 09:00
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Политика
Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru вчера в 19:01
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52