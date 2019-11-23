Политика
iReactorРогозин рассказал Путину о строительстве второй очереди Восточного
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о ходе строительства второй очереди космодрома Восточный. Дмитрий Рогозин и Владимир Путин в субботу, 23 ноября, провели встречу в Москве.
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Рогозин доложил Путину, что строительство второй очереди Восточного идет по плану
Коммерсантъвчера в 11:33
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