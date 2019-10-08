Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРогозин назвал причину долгов Центра имени Хруничева

В "Роскосмосе" назвали причину многомиллиардных долгов Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.
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с чего всё началось

«Роскосмос» нашел причину проблем Центра Хруничева

Роскосмос обнаружил причины финансовых долгов Центра Хруничева, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин журналистам при посещении ведущего предприятия отечественной ракетно-космической отрасли.
РИА Новости06:15

Подробнее о событии

Рогозин рассказал, когда Центр Хруничева выйдет на чистую прибыль

REGNUM07:06

Омский «Полет» позволит Центру Хруничева через пять лет выйти на чистую прибыль

Вечерний Омск. Неделя08:05

Рогозин сообщил о 44 млрд руб. на спасение Центра им. Хруничева

РБК08:02

Рогозин назвал причину долгов Центра имени Хруничева

Интерфакс07:27

Рогозин уточнил причину долгов Центра имени Хруничева

Московский Комсомолец08:38

Рогозин: Центр Хруничева впервые с 2006 года выйдет на чистую прибыль в 2024 году

ТАСС06:13

Центр Хруничева планирует выйти на прибыль в 2024 году, заявил Рогозин

РИА Новости06:27
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 08:47, Вашингтон
Политика

Соловьев отчитал украинского журналиста Гордона

Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на видеообращение украинского журналиста Дмитрия Гордона и опубликовал отрывок из своей телепередачи в инстаграме.
Газета.Ru 05:43
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Единоборства

Кокляев опубликовал видео драки с Емельяненко

Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев выложил в своем Instagram-аккаунте видеозапись драки с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
РБК 06:17
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Здоровье

Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»

Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
KrasNews.com вчера в 23:46
Здоровье

Названы не рекомендованные для употребления детьми продукты

Эксперты в области медицины и здоровья назвали продукты, которые не рекомендуется употреблять детям.
Актуальные Новости вчера в 05:12
Политика

Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины бывшего секретаря данного ведомства Алексея Данилова.
REGNUM 08:36
Происшествия

В Париже мужчина напал на полицейских в участке

Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
Происшествия

На судоремонтном заводе в Севастополе загорелся ракетный катер ЧФ

Российская газета 08:13
Космос

В США разработали систему GPS нового поколения

Профиль 01 октября в 16:52
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Как Александр Семчев похудел на 100 кг

Семчев стал совсем другим человеком. "Я сбросил 100 килограммов", - заявил актер с экрана ТВ.
ТВ Центр 02:40
Происшествия

МС-21 экстренно сел в Жуковском

BFM.ru 04:49
Культура

Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ

В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16
Происшествия

В Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете

RT на русском 06:03
Политика

Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Космос

«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС

Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
РБК 07:14
Происшествия

Сына вице-президента МТС Ибрагимова задержали после погони в Москве

ТАСС 08:27
Политика

Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену

Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
Газета.Ru 06:39
Гаджеты

Microsoft представила массу продуктов под маркой Surface

Microsoft обещает массу оптимизаций для нового чипа, так что плюсы от сотрудничества наверняка почувствуют и владельцы других чипов Ryzen.
3DNews вчера в 17:30
Футбол

Зобнин получил травму на тренировке «Спартака»

Футболист московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин получил травму на тренировке "красно-белых", сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 08:33
Политика

В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса

Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.
РБК 07:26
Происшествия

Бомбардировщик времен Второй мировой рухнул на аэропорт в США

Бомбардировщик времен Второй мировой войны В-17 «летающая крепость» рухнул на здание аэропорта Брэдли, который находится в американском штате Коннектикут.
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Без ботокса не обошлось: Кейт Миддлтон резко помолодела

Как решили фанаты, без ботокса тут не обошлось.
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Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Армия и оружие

Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников

Красная весна вчера в 15:05
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Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице

РИА Новости 06:41
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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Глава Росгидромета Яковенко ушел в отставку

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко ушел в отставку по собственному желанию, сообщает Znak.com со ссылкой на источники в правительстве России.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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