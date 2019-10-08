с чего всё началось

Политика Соловьев отчитал украинского журналиста Гордона Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на видеообращение украинского журналиста Дмитрия Гордона и опубликовал отрывок из своей телепередачи в инстаграме.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Единоборства Кокляев опубликовал видео драки с Емельяненко Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев выложил в своем Instagram-аккаунте видеозапись драки с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Здоровье Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак» Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».

Здоровье Названы не рекомендованные для употребления детьми продукты Эксперты в области медицины и здоровья назвали продукты, которые не рекомендуется употреблять детям.

Политика Зеленский назначил нового секретаря СНБО Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины бывшего секретаря данного ведомства Алексея Данилова.

Происшествия В Париже мужчина напал на полицейских в участке Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Как Александр Семчев похудел на 100 кг Семчев стал совсем другим человеком. "Я сбросил 100 килограммов", - заявил актер с экрана ТВ.

Культура Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.

Политика Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

Космос «Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.

Политика Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.

Гаджеты Microsoft представила массу продуктов под маркой Surface Microsoft обещает массу оптимизаций для нового чипа, так что плюсы от сотрудничества наверняка почувствуют и владельцы других чипов Ryzen.

Футбол Зобнин получил травму на тренировке «Спартака» Футболист московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин получил травму на тренировке "красно-белых", сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Политика В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.

Происшествия Бомбардировщик времен Второй мировой рухнул на аэропорт в США Бомбардировщик времен Второй мировой войны В-17 «летающая крепость» рухнул на здание аэропорта Брэдли, который находится в американском штате Коннектикут.

Политика Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Политика Глава Росгидромета Яковенко ушел в отставку Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко ушел в отставку по собственному желанию, сообщает Znak.com со ссылкой на источники в правительстве России.