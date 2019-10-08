Экономика
ИнтерфаксРогозин назвал причину долгов Центра имени Хруничева
В "Роскосмосе" назвали причину многомиллиардных долгов Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.
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с чего всё началось
Роскосмос обнаружил причины финансовых долгов Центра Хруничева, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин журналистам при посещении ведущего предприятия отечественной ракетно-космической отрасли.РИА Новости06:15
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Омский «Полет» позволит Центру Хруничева через пять лет выйти на чистую прибыль
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Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
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Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
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Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
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Глава Росгидромета Яковенко ушел в отставку
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко ушел в отставку по собственному желанию, сообщает Znak.com со ссылкой на источники в правительстве России.
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