Мол, цена кресла в Crew Dragon составляет $55 млн, в то время как на «Союзе» – более $90 млн, потому теперь русским придётся летать к МКС только на американских кораблях. Полагаю, что американские коллеги, запутавшись в цифрах, зря злорадствуют.

с чего всё началось

После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки. Об этом написал глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин в своей колонке в журнале Forbes 8 июня.

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

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