Политика

ИзвестияИзвестияРогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки. Об этом написал глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин в своей колонке в журнале Forbes 8 июня.
Читать в источнике
Комментировать87
с чего всё началось

«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска

Мол, цена кресла в Crew Dragon составляет $55 млн, в то время как на «Союзе» – более $90 млн, потому теперь русским придётся летать к МКС только на американских кораблях. Полагаю, что американские коллеги, запутавшись в цифрах, зря злорадствуют.
Forbes10:45

Подробнее о событии

Рогозин обвинил США в насмешках над Роскосмосом после пуска Crew Dragon

Взгляд.ру13:47

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия13:29

«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска

Forbes10:45

Рогозин: Роскосмос предоставил американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на МКС

Эхо Москвы14:03

Рогозин рассказал о насмешках США после запуска Crew Dragon

Москва 2412:57

Рогозин: Crew Dragon обошёлся бюджету США втрое дороже, чем «Орёл» для РФ

News.ru12:50

Рогозин сравнил работу «Роскосмоса» с полотнами Микеланджело и Тициана

РБК13:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 14:13, Ашберн
Общество

В Саратовской области отменяют пропуска, открывают кладбища и бани

Напомним, что пропускной режим, запреты на посещение кладбищ, бань и проч. были введены в Саратовской области в апреле.
Четвертая Власть 12:12
27
Здоровье

Персонально ваш: Константин Ремчуков

Сегодня гостем на "Эхе Москвы" был Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты".
Эхо Москвы 12:44
Экономика

Число банковских карт в России достигло исторического максимума

Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
ТАСС 05:27
45
Армия и оружие

США подтвердили возможность бомбардировщиков F-15 нести ядерные бомбы

Бомбардировщики F-15E Strike Eagle прошли испытания на возможность нести ядерные бомбы B61-12, сообщили в понедельник Сандийские национальные лаборатории США.
РИА Новости 13:29
Игры

Экшен Craftopia выйдет в раннем доступе в Steam уже в июле

Разработчики рассказали, что версия раннего доступа Craftopia предложит геймерам больше тысячи предметов, около тридцати навыков, пятидесяти чар и реализацию таких особенностей, как взаимодействие огня с окружением.
Vevby.ru 11:15
2
Происшествия

Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение

Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске, где 29 мая произошёл разлив дизельного топлива, предъявлено обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
RT на русском 12:13
81
Общество

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
3,6K
Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
2
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
616
Происшествия

В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник

Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани.
ТАСС 11:35
38
Армия и оружие

Польский генерал признал отсутствие угрозы нападения со стороны России

Генерал заявил, что Россия якобы уже ведет «направленные против Польши действия», стараясь вести активность «в информационном, цифровом пространстве».
Взгляд.ру 12:51
Политика

Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе

Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.
ИА Новороссия 12:01
Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала свой завтрак вслед за Рудковской

Следом за известным российским продюсером Яной Рудковской красиво сервированные столы стали публиковать и другие популярные люди, например, фигуристка Татьяна Навка.
RuNews24.ru вчера в 08:47
113
Армия и оружие

Бойцы НМ ДНР подавили ответным ударом огневые точки боевиков ВСУ

ИА Новороссия 08:41
7
Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс вчера в 18:39
166
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
1,6K
Происшествия

Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте

«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой», — говорится в сообщении ведомства.
Известия 12:25
15
Здоровье

Выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом в Жуковском

Всего в Московской области зафиксировано 43478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Авиаград Жуковский 06 июня в 15:55
1,5K
Футбол

Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Роналду – 70-й

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остается самым дорогим футболистом мира со стоимостью 259,2 млн евро, но его цена снизилась на 6 млн евро.
Metaratings 08:38
Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
1,4K
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС 13:32
3
Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» покажут в США

Фильм «Вратарь Галактики» российского и узбекского режиссёра Джаника Файзиева продан в прокат на территории США.
News.ru 11:17
3
Кино

Новый боевик Netflix получил «нулевой» рейтинг от кинокритиков

Фильм уже успел получить «нулевой» рейтинга «свежести» на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes, сообщает Film.ru.
Inc-news.ru 11:44
Политика

Кремль прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, доносил ли режиссер Никита Михалков свою позицию о чипировании до президента.
ФедералПресс 06:42
210
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
92
Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК вчера в 07:52
964
Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru 06:31
7
Здоровье

Умершую от рака ульяновскую девушку-волонтера представят к награде

Kazanfirst.ru вчера в 03:00
36
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
76
Шоу-бизнес

Оскар Кучера назвал пугающие последствия перенесенного коронавируса

Недавно Оскар Кучера вместе с семьей переболел коронавирусом. Актер переносил заболевание достаточно тяжело.
7Дней.ру 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик и государственный деятель. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное